Гигант химии BASF: насколько плохи дела без газа из России?

Бывший клиент "Газпрома" объявил о новых мерах экономии. Какое производство сворачивается в Германии и что будет взамен? На заводе в Людвигсхафене - глубокие структурные изменения.

Когда говорят, что Германии без дешевого газа из России грозит деиндустриализация, первым делом называют химического гиганта BASF. Именно он служит обычно примером свертывания производства в ФРГ и переноса его в Китай или США. Ведь именно он был до 2022 года крупнейшим немецким индустриальным клиентом "Газпрома", с которым BASF благодаря своей дочерней компании Wintershall Dea имел особо тесные отношения.

BASF сократил производство аммиака и удобрений

И вот теперь этот лидер мировой химической промышленности, действительно, объявил о необходимости новых мер экономии на своем головном заводе в Людвигсхафене на юго-западе Германии в дополнение к тем, что были приняты за последние полтора года. Теперь поставлена амбициозная задача к концу 2026 года довести здесь ежегодное снижение производственных издержек до более чем 2 млрд евро. Ведь вот уже второй год подряд BASF работает в Германии с убытками - в отличие от его подразделений в других странах Европы, Азии и Америки.

Пресс-конференция главы BASF Мартина Брудермюллера вызвала большой интерес СМИ Фото: BASF SE

"Ситуация серьезная, - заявил глава BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller), представляя 23 февраля на пресс-конференции отчет за 2023 год, - поэтому мы подчеркиваем, что никаких мер не исключаем". Это означает, что дальнейшее сокращение рабочих мест неизбежно. Но в каких масштабах?

Список производств, которые уже остановлены или еще будут поэтапно свернуты в течение ближайших трех лет, на первый взгляд выглядит впечатляюще. В прошлом году, согласно годовому отчету BASF, прекратили работу одна из двух установок по выпуску аммиака и связанное с ней производство удобрений, остановился выпуск толуилендиизоцианата (ТДИ) и химикатов для его изготовления. На очереди - установки, выпускающие капролактам, циклогексанол, циклогексанон и тяжелую кальцинированную соду. К тому же будут снижены мощности по выпуску адипиновой кислоты.

В результате всех этих мер до конца 2026 года на производстве отпадут приблизительно 700 рабочих мест, говорится в годовом отчете. К тому же под сокращение могут, судя по предварительным заявлениям, попасть еще не менее тысячи рабочих мест в сервисных и административных подразделениях.

Головной завод BASF в Людвигсхафене на юго-западе Германии на берегу Рейна занимает территорию в 10 квадратных километров Фото: Detlef W. Schmalow/BASF SE

Для сравнения: на головном заводе BASF в Людвигсхафене в настоящее время работают почти 39 тысяч человек. На его территории размером в 10 квадратных километров расположены, согласно корпоративному сайту, 200 производственных предприятий, выпускающих несколько тысяч наименований продукции.

На этом фоне частичный отказ от энергоемкого выпуска аммиака, который стало выгоднее покупать на мировом рынке, или остановка и без того недозагруженных, по данным концерна, мощностей по выпуску ТДИ не выглядят как начало широкомасштабного свертывания всей производственной площадки. Площадки, основанной на берегу Рейна еще в 1865 году и пережившей с тех пор еще не такие кризисы.

Завод BASF в Людвигсхафене: новые объекты и инвестиции

Тем более, что руководство концерна не оставляет ни малейших сомнений в перспективах головного завода - крупнейшего в мире конгломерата взаимосвязанных друг с другом химических производств. "Мы хотим превратить Людвигсхафен в одного из лидеров химической отрасли по низким выбросам CO2, обеспечивающего высокую доходность и устойчивое развитие", - подчеркнул Мартин Брудермюллер при презентации годового отчета.

Сам он покидает правление концерна, но его новое руководство, которое в конце апреля приступит к исполнению своих обязанностей, во второй половине года представит развернутую программу развития завода с учетом "изменившихся рыночных реалий в Европе и Германии". Речь не только о новой эпохе без газа из России, но и о все более строгих климатических требованиях в ЕС.

Иными словами, заводу в Людвигсхафене предстоят масштабные структурные изменения. И они, собственно, уже начались. Ведь параллельно с закрытием одних, особо энергоемких производств здесь идет создание, расширение или модернизация других, более экологичных, более технологичных и прибыльных.

3D-модель цеха по производству биологических и биотехнологических средств защиты растений, который войдет в строй на территории головного завода BASF в Людвигсхафене в 2025 году Фото: BASF SE

Так, в октябре 2023 года началось строительство комплекса по производству биологических и биотехнологических средств защиты растений. В установку, которая должна войти в строй во второй половине 2025 года и обеспечить 30 новых рабочих мест, будут инвестированы несколько десятков миллионов евро.

Церемония закладки первого камня двух новых цехов для производства ароматизаторов на территории завода BASF в Людвигсхафене летом 2023 года Фото: Yan de Andrés/BASF-SE

В июне 2023 года состоялась церемония закладки первого камня двух цехов для производства ментола и линалоола, которые все больше востребованы на мировом рынке. Их получают из эфирных масел и используют в качестве ароматизаторов в пищевой промышленности и в медицине. Ввод в строй двух установок, на которых будут работать 60 человек, намечен на 2026 год.

Новый суперкомпьютер для научных исследований в химической промышленности на заводе BASF в Людвигсхафене Фото: Andreas Pohlmann/BASF SE

В мае 2023 года BASF сообщил, что на территории завода введен в строй крупнейший в мире суперкомпьютер для научных исследований в химической индустрии.

Новый медицинский центр при заводе концерна BASF в Людвигсхафене был открыт в июне 2023 года Фото: Marcus Schwetasch/BASF SE

К тому же в сентябре 2023 года при заводе в Людвигсхафене открылся новый шестиэтажный медицинский центр. Наряду с заводской поликлиникой и спасательной службой, которая на химическом производстве имеет особо важное значение, здесь находятся также кабинеты целого ряда специалистов, физиотерапевтический кабинет и аптека, услугами которых могут пользоваться и местные жители.

Был российский газ, будет возобновляемая энергия

Одновременно концерн BASF решительно взялся за диверсификацию своего энергоснабжения, чему он годами не уделял должного внимания, полностью полагаясь на поставки российского газа. Тем самым химический гигант обрек самого себя и в определенной мере всю немецкую экономику на чрезмерную зависимость от России. А ведь природный газ использовался в Людвигсхафене, как и на других химических предприятиях в Германии, главным образом как топливо для заводских электростанций - и значительно меньше в качестве сырья для химического производства.

Но теперь BASF наверстывает упущенное. Для начала концерн частично перевел производство электроэнергии и тепла для производственных процессов в Людвигсхафене с газа на мазут, о чем еще в конце 2022 года рассказал заместитель председателя правления и финансовый директор BASF Ханс-Ульрих Энгель (Hans-Ulrich Engel). Одновременно был взят курс на форсированную переориентацию всех европейских производственных площадок, особенно головного завода, на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Шведская энергетическая компания Vattenfall активно занимается строительством ветропарков в Северном и Балтийском морях Фото: Vattenfall

Так, BASF стал участником совместного проекта шведской энергетической компании Vattenfall и немецкого страхового концерна Allianz по сооружению у берегов Нидерландов одного из крупнейших в мире морских ветропарков Hollandse Kust Zuid мощностью 1,5 гигаватт (ГВт) - это больше, чем мощность энергоблока современной атомной электростанции. Он должен дать первую электроэнергию в 2024 году. Одновременно идет подготовка следующего проекта с Vattenfall, предполагающего сооружение к 2028 году морского ветропарка мощностью 1,6 ГВт.

Деньги на все эти кардинальные структурные изменения у BASF есть, несмотря на весьма значительное снижение в 2023 году глобальной выручки (до 69 млрд евро) и операционной прибыли EBIT (до 3,8 млрд евро). Ухудшение финансовых показателей было вызвано слабой мировой конъюнктурой в целом и особенно в химической отрасли, а также убытками немецкого подразделения, достигшими 600 млн евро.

В этом году ситуация на мировом рынке, по прогнозам концерна, должна улучшиться. В любом случае именно зарубежные подразделения BASF, прежде всего китайское и американское, будут генерировать в ближайшие годы те доходы, которые понадобятся немецкому гиганту химии для проведения кардинальных структурных изменений на своем родном головном заводе в Людвигсхафене.

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