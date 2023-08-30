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Экономика ФРГ страдает от ослабшей конъюнктуры в Китае

Сергей Ромашенко
30 августа 2023 г.

Из-за ослабления конъюнктуры в КНР экспорт в эту страну из Германии сократился на 8,5 процента. От экспорта в Китай зависит до одного миллиона рабочих мест.

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Завод Volkswagen в Шанхае
Завод Volkswagen в ШанхаеФото: picture-alliance/dpa/XinHua/Ding Ting

Слабеющая конъюнктура в Китае особенно негативно сказывается на Германии из-за "тесно переплетающихся экономических связей" двух стран. В первом полугодии текущего года экспорт из Германии в КНР сократился на 8,5 процента, а импорт из Китая - даже на 16,6 процента, сообщил глава отдела внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в среду, 30 августа.

По словам Трайера, в Германии от экспорта в Китай зависят одного миллиона рабочих мест. При этом Трайер отметил, что от нынешней слабости конъюнктуры в КНР страдают не только такие классические экспортные отрасли ФРГ, как автомобилестроение, химическая промышленность и машиностроение, но и такие важные сферы, как энергетический переход и цифровизация народного хозяйства.

Зависимость от импорта из КНР

Как пояснил один из шефов DIHK, в этих сферах Германия сильно зависит от импорта из Китая, которому быстро замену не найти. Речь, к примеру, идет о поставках редкоземельных металлов, силиция или титана.

Китай недавно представил целый ряд данных по промышленности, экспорту и розничной торговле, которые вызвали разочарование у экономистов. Снижение показателей в этих сферах связаны в первую очередь с последствиями пандемии коронавируса, которая сильно затормозила китайскую экономику.

В декабре Китая снял антикоронавирусные ограничения, но надежды на быстрое восстановление роста не оправдались. Это было связано со слабым внутренним спросом и кризисом в сфере торговли недвижимостью в КНР.

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