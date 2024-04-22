Knauf уходит из России после телерепортажа про Мариуполь

Немецкий производитель стройматериалов работал на российском рынке свыше 30 лет, был одним из крупнейших иностранных инвесторов в РФ и до сих пор упорно держался там за свой бизнес.

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов, немецкий концерн Knauf, после 30 с лишним лет покидает российский рынок. Предприятие намерено "передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, местному менеджменту, чтобы и в будущем сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников", сообщило его руководство в понедельник, 22 апреля, информационному агентству dpa.

Тем самым оно подтвердило информацию немецкого экономического портала Business Insider, опубликовавшего рано утром в тот же день статью под заголовком "Бегство из России: гигант стройматериалов Knauf выходит из многомиллиардного бизнеса в империи Путина".

Цемент для оккупационного режима в Украине

Руководство концерна не называет причин своего решения, однако напрашивается вывод, что это реакция на телерепортаж, показанный 4 апреля в программе Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD. В этом журналистском расследовании речь шла о том, что продукция российских предприятий Knauf, прежде всего - цемент, широко используется при строительстве жилых домов в оккупированном Россией украинском Мариуполе. Телеканал подчеркивал тогда, что это жилищное строительство "играет центральную роль в пропагандистской войне России". К тому же оно служит целенаправленному заселению города гражданами РФ.

Концерн Knauf отверг тогда обвинения в том, что он "цементирует российскую власть" и что, возможно, нарушает санкции ЕС. Они на стройматериалы не распространяются, однако в репортаже речь шла о том, что продукция немецкой компании используется в том числе и на объекте, который строится по заказу министерства обороны РФ, а оно несет прямую ответственность за ведение войны в Украине.

Штаб-квартира и головной завод семейной компании Knauf в баварском городке Ипхофене Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

"Knauf не имеет контрактов на прямые поставки своей продукции потребителям и переработчикам в России. Наша продукция попадает к конечным потребителям через многочисленных торговцев, независимых от Knauf. Мы не имеем влияния на то, как и где конечные потребители используют нашу продукцию", - сразу же заверила пресс-служба концерна.

Тем не менее, уже на следующий день после выхода в эфир телерепортажа министерство иностранных дел Германии предостерегло немецкие компании от участия в восстановлении Мариуполя. Строительные работы там используются российской пропагандой, заявил представитель МИД ФРГ, добавив, что "любая компания, которая участвует в этом, должна спросить себя, кому она тем самым служит". Министерство экономики Германии, в свою очередь, призвало прокуратуру и таможню страны проверить, не нарушают ли немецкие фирмы санкции, поставляя продукцию в оккупированный российскими войсками украинский город.

Избавление от любимого детища Николауса Кнауфа

И вот теперь, спустя две с половиной недели, Knauf объявляет о намерении уйти из России после получения соответствующего разрешения от российских властей. Правда, выдача такого разрешения, как показывает опыт, может затянуться. Однако складывается впечатление, что концерн, упорно продолжавший до сих пор работать на российском рынке на фоне полномасштабной войны в Украине, всерьез решил сворачивать этот бизнес, а не просто делает вид.

Берлин, ноябрь 2010. Глава компании Knauf Николаус Кнауф приветствует Владимира Путина на конгрессе деловых кругов Фото: Robert schlesinger/dpa/picture alliance

Думается, это связано с изменившейся позицией 88-летнего "патриарха" фирмы Николауса Кнауфа (Nikolaus Knauf). Он, правда, отошел от оперативного управления предприятием, которое по-прежнему находится в стопроцентной собственности семьи Кнауф, одной из богатейших в Германии, но трудно себе представить, что такое стратегическое решение, как уход с российского рынка, принималось без его согласия.

Тем более, что именно Николаус Кнауф с 1990-х годов последовательно развивал как бизнес, так и особо тесные связи с Россией. Возможно, это превратилось даже в его "любимое детище". Об этом, в частности, свидетельствовало то, что он стал почетным консулом РФ в Германии, не отказался от этой репрезентативной должности после аннексии Крыма и сложил с себя полномочия только в марте 2022 после полномасштабного российского нападения на Украину. До этого он был также решительным противником санкций против России.

При годовой выручке в 15 млрд евро такая потеря не страшна

Однако после нашумевшего репортажа в программе Monitor многие немецкие СМИ облетели архивные фото, показывающие Николауса Кнауфа с Владимиром Путиным, и предприниматель, видимо, решил больше не омрачать свое место в истории семейной фирмы упорным нежеланием уходить из страны-агрессора. Тем более, что продолжение бизнеса в России может обернутся еще и обвинением в нарушении санкций, что приведет к дальнейшим имиджевым потерям.

Красногорск, апрель 2004. На тот момент завод под Москвой был крупнейшим предприятием Knauf в Европе Фото: Tass Belousov/dpa/picture-alliance

Поскольку Knauf - не биржевая компания, концерн не обязан предоставлять подробную информацию о своих транзакциях. Поэтому он не ничего не сообщает о том, на каких условиях будет происходить "передача бизнеса местному менеджменту", но это довольно распространенный метод ухода из РФ в нынешних условиях, к которому прибегали различные западные компании. В любом случае немецкий инвестор не получит даже малой доли тех средств, которые он вложил в России, где у него имеются 14 предприятий, как пишет dpa, или даже 20, как сказано на официальном российском сайте. Головной завод находится в Красногорское под Москвой.

Впрочем, концерн, продающий свою продукцию в более чем 90 странах и владеющий по всему миру примерно 400 предприятиями с суммарной годовой выручкой свыше 15 млрд евро, сумеет переварить уход с российского рынка. Тем более, что многие инвестиции в России за три десятилетия давно уже окупились.

Из-за критики в СМИ концерн BASF уходит из Синьцзяна в КНР

За последние три месяца это уже второй случай в Германии, когда крупный концерн реагирует на публикацию в СМИ свертыванием сомнительного бизнеса. В феврале менее чем через неделю после публикации еженедельником Der Spiegel и телекомпанией ZDF журналистского расследования о том, что китайский партнер немецкого концерна BASF шпионил за уйгурскими семьями, которым после этого грозила отправка в "лагеря перевоспитания", этот химический гигант объявил об ускоренной продаже своих долей в двух совместных предприятиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.