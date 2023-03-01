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Мануэла Швезиг
Мануэла ШвезигФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Токсичный "Газпром", или Персональное дело Мануэлы Швезиг

Никита Жолквер
12 мин. назад

Скандал, связанный с фондом, созданным на деньги из России в помощь "Северному потоку - 2", стал темой острых дебатов в бундестаге. Под огнем критики - премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

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"Климатический фонд в Мекленбурге - Передней Померании иллюстрирует тесное переплетение социал-демократов с российскими интересами и их тесное переплетение с Кремлем, - констатировал Себастьян Брем (Sebastian Brehm). - Фонд был создан не для защиты климата, а для обхода международных санкций, поэтому фонд следовало бы назвать "Фондом Швезиг по обходу международных санкций".

Себастьян Брем из фракции консерваторов был 1 марта одним из выступавших в парламентской дискуссии, посвященной разгоревшемуся скандалу вокруг созданного два года назад на деньги "Газпрома" в Мекленбурге - Передней Померании при деятельной поддержки ее премьер-министра Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV").

"Камин-гейт"

Мануэла Швезиг находится под огнем критики в связи с фейковым фондом уже не первый год. Скандал, однако, вышел на новый уровень, когда выяснилось, что одна из сотрудниц местной фининспекции сожгла в камине прошлогоднюю налоговую декларацию этого фонда. Собственно этот "камин-гейт" и стал поводом для актуального часа в бундестаге, внесенного в повестку дня пленарного заседания по инициативе консерваторов из блока ХДС/ХСС.

Зал пленарных заседаний бундестага
Зал пленарных заседаний бундестагаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Что там с декларацией, копия которой сохранилась у налогового советника, и какими мотивами, отправляя ее в огонь, руководствовалась молодая фининспектор, еще предстоит выяснить местной прокуратуре и парламентской следственной комиссии, создаваемой в ландтаге Мекленбурга - Передней Померании. Но попытка однопартийца Мануэлы Швезиг, социал-демократа Эрика фон Малоттки (Erik von Malottki) объяснить этот факт тем, что документ оказался по ошибке подшитым не в ту папку, вызвал только смех в зале.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая (Mario Czaja) попросил депутатов представить себе такую ситуацию: "Сотрудница налогового ведомства работает с папкой документов и случайно обнаруживает среди них документ, который очевидно может вызвать трудности. Сотрудница в панике, и ничего другого ей не приходит в голову, как взять его домой и сжечь у подруги в камине. А через пару дней - признаться во всем начальнице. А в центре скандала - премьер-министр Мануэла Швезиг, которая, кстати, по своей специальности налоговый инспектор".

"Северный поток - 2" - любимый проект земельного премьера

Создание фонда, по словам Чая, было любимы проектом Швезиг, которая старалась с его помощью во что бы то ни стало довести до конца сооружение "Северного потока - 2" и оставалась верной своей линии еще и в январе 2022 года. "Когда вооруженные до зубов российские войска уже стояли у границ Украины, - напомнил он, - она еще говорила, что надеется на быструю правовую процедуру с тем, чтобы трубопровод мог, наконец, заработать".

Фонд, считает генсек ХДС, был прикрытием - под видом защиты климата и природы он, снабженный 20 миллионами евро от "Газпрома", был призван обеспечить введение в строй газопровода, помогая обходить введенные Соединенными Штатами санкции.

Мануэла Швезиг на приемном терминала
Мануэла Швезиг на приемном терминала "Северного потока - 2"Фото: Norbert Fellechner/BildFunkMV/imago images

"Фонд бы ничем иным как генподрядчиком Кремля, длинной рукой Путина, и премьер-министр Швезиг этот фонд до сих пор защищает", - заявил Чая. Он обвинил ее в отсутствии "политической гигиены" за то, что вопреки собственному обещанию она до сих пор не распустила фонд и не перечислила упомянутые 20 миллионов в помощь Украине.

Но дело не только в коммерческий интересах "Газпрома" и Кремля. О политической токсичности проекта "Северный поток - 2" говорил в ходе дебатов, например, Михаэль Крузе (Michael Kruse) из фракции либеральной СвДП: "Владимир Путин строил не только газопроводы. Он сумел построить трубопроводы, по которым прокачиваются фейки, пропаганда, угрозы, ложь, и такие трубопроводы доходят, судя по всему, то правительственной канцелярии Мекленбурга - Передней Померании".

"Геополитический проект России"

Но в ходе дебатов досталось и их инициаторам - консерваторам. И социал-демократы, и посткоммунисты из Левой партии, и "зеленые", и даже депутат из фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) припомнили им тот факт, что на протяжении многих лет они и сами поддерживали проект "Северного потока - 2".

Карикатура Сергея Елкина

Эрик фон Малоттки берется издать целый сборник гимнов, которыми консерваторы воспевали этот проект. Лайф-Эрик Хольм (Leif-Erik Holm) из АдГ напомнил о том, что в ландтаге Мекленбурга - Передней Померании они также поддержали создание фейкового фонда. Сопредседатель левой фракции Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) назвал бывшего канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) "истинной матерью "Северного потока - 2", признав, что и он сам ошибался, ратуя за этот газопровод.

Но самыми убедительными были выступления представителей "зеленых", которые в отличие от всех прочих парламентских партий с самого начала были против. "Северный поток - 2" был изначально очень плохой идеей, при реализации которой совершалась одна ошибка за другой, первая из которых состояла в принятом в 2015 году решении начать его сооружение, поскольку уже тогда было ясно, что с точки зрения политик и защиты климата проект был абсурдным", - указал "зеленый" Бернхард Херрман (Bernhard Herrmann), напомнив о принятом до этого Парижском соглашении по климату.

Вместо этого, убежден он, правительство Меркель должно было бы последовательно развивать структуры возобновляемых источников энергии. А "Северный поток - 2", заявил Херрман, "был геополитическим проектом России, цепью, с помощью которой Москва с самого начала планировала приковать нас к энергетической зависимости".

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