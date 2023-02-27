Почему сожгли налоговую декларацию? Взятка от "Газпрома"?

В одном из регионов ФРГ сотрудница финансового ведомства обнаруживает у себя в кабинете некую налоговую декларацию одного из фондов, забирает ее с собой и сжигает в камине. Для крепкой детективной истории сюжет слабоват, но вот для политического скандала материала, возможно, достаточно. Тем более, что скандал разразился в Германии еще год назад, но сейчас из-за свежих разоблачений вступил в новую фазу. Над бывшей звездой немецких социал-демократов, имевшей еще не так давно хорошие шансы сделать карьеру на федеральном уровне, вновь сгущаются тучи.

Фейковый фонд для достройки "Северного потока-2"

Интернет-портал политического журнала Cicero, который на прошлой неделе дал толчок новому витку публичной дискуссии, сравнивает премьер-министра восточногерманской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг (Manuela Schwesig) с Аль Капоне. Подобно знаменитому американскому гангстеру, который формально был привлечен к ответственности вовсе не за свои кровавые преступления, а за неуплату налогов, ее правительство, поясняет издание, может в конце концов пасть из-за особенностей немецкого налогового законодательства, а вовсе не из-за той серьезной политической ошибки, в которой его обвиняют.

Август 2021 года. Швезиг принимает своего партийного покровителя, экс-канцлера ФРГ Шрёдера Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Под ошибкой подразумевается создание в январе 2021 года регионального фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"), которому "Газпром" предоставил 20 млн евро. На самом деле цель фонда - именно его налоговая декларация было сожжена в камине - состояла в том, чтобы помочь российской госкомпании завершить в обход санкций США строительство "Северного потока-2". Этот газопровод, как и "Северный поток", заканчивается на территории Мекленбурга-Передней Померании, что предопределило многолетние тесные связи с Россией региональных политических властей, прежде всего - местных социал-демократов.

Прибегнув к всевозможным хитростям при создании фонда, Мануэла Швезиг "способствовала тем самым осуществлению агрессивных планов Владимира Путина", считает Cicero. Схожего мнения о фейковом фонде давно уже придерживаются и многие другие немецкие СМИ. Тем не менее весной 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, премьер-министру, несмотря на шквал критики, все же удалось удержаться у власти. В том числе потому, что за полгода до этого, осенью 2021-го, она триумфально выиграла региональные выборы, после которых сформировала коалицию с Левой партией.

В земельном правительстве знали про уничтожение документа

И вот теперь всплыла история с сожженной налоговой декларацией. Тут странно прежде всего то, почему фининспектор вообще пошла на подобное должностное преступление. Якобы потому, что, случайно обнаружив у себя этот документ, "впала в панику". В свою очередь, оппозиционные партии в региональном парламенте (ландтаге) убеждены, что случившееся стало результатом политического давления на налоговые органы, и требуют расследования. Оно будет: уже назначены специальные заседания двух парламентских комитетов - правового и финансового.

Фонд "Защита климата и экологии" возглавляет социал-демократ Эрвин Зеллеринг, предшественник Швезиг на посту земельного премьер-министра Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Крайне странным выглядит также поведение министра юстиции Мекленбурга-Передней Померании Жаклин Бернхардт (Jacqueline Bernhardt) от Левой партии. Она, как выяснила теперь газета Handelsblatt, еще в мае прошлого года узнала про сожженную декларацию, но упорно об этом молчала, пока все искали пропавший документ. Так что под ударом теперь и эта политическая фигура.

Однако в новой публикации от 26 февраля Cicero под заголовком "Приняло ли правительство Швезиг российскую взятку?" фокусирует внимание общественности на налоговой судьбе тех 20 млн евро, которые фонд получил от "Газпрома".

Интрига вокруг налога при дарении 20 млн евро

Собеседник издания, юрист и бывший депутат бундестага от консервативной партии ХДС Карл-Георг Вельман (Karl-Georg Wellmann) указывает, что подобные дарения, согласно немецким законам, облагаются налогом в 50%. Мануэла Швезиг, будучи специалистом в налоговом праве, не могла этого не знать. Следовательно, ей с самого начала было ясно, что 10 млн евро из подаренной фонду суммы в виде налога должны будут поступить в земельную казну и тем самым в распоряжение ее правительства. Причем в год выборов.

Парламент (ландтаг) Мекленбурга-Передней Померании заседает в Шверинском дворце Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Это означает, что вместо того, чтобы напрямую получить деньги от "Газпрома", что было бы противоправно, был выбран якобы более элегантный путь через налог на дарение", - приходит к выводу Карл-Георг Вельман. И призывает: "Теперь прокуратура должна проверить, идет ли речь о российской взятке".

Схожее требование выдвинул и его однопартиец, управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei). По его мнению, "настало время для независимого расследования непостижимых событий, связанных с кремлевским болотом в Мекленбурге-Передней Померании". Со страниц бульварной газеты Bild политик призвал эту федеральную землю "привлечь следователей со стороны, чтобы воспользоваться всеми правовыми возможностями".

Так что даже если сам "Северный поток-2" мертв - расследование связанных с его сооружением событий и возможных правонарушений далеко еще не завершено. И оно вполне еще может повлечь за собой те или иные политические отставки.

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