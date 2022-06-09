 Звезда Ангелы Меркель померкла. СМИ о выступлении экс-канцлера | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.06.2022

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Германия

Звезда Ангелы Меркель померкла. СМИ о выступлении экс-канцлера

Впервые после ухода с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель дала большое интервью. Его значительная часть была об отношениях с Владимиром Путиным. DW - с обзором немецкой и зарубежной прессы.

Ангела Меркель на сцене Шаубюне, 7 июня 2022 года

Ангела Меркель на сцене "Шаубюне", 7 июня 2022 года

Надо приложить немало усилий и потратить довольно много времени, чтобы найти позитивный отклик немецкой печати на большое публичное выступление Ангелы Меркель (Angela Merkel) вечером 7 июня в берлинской театре "Шаубюне" - первое после ее ухода с поста канцлера ФРГ на пенсию в начале декабря прошлого года.

Но один положительный комментарий все-таки нашелся - в региональной газете Oldenburgische Volkszeitung из провинциального городка Вехта (33 тыс. жителей) в Нижней Саксонии: "Полтора часа длилось это захватывающее и интересное интервью. Был преподан урок демократии. После этого многие критики политики бывшего канцлера в отношении России должны бы замолкнуть". Автор комментария ошибся. Критиков стало еще больше, а их оценки - еще резче.

Война России против Украины перечеркнула достижения Меркель

Так, респектабельная Süddeutsche Zeitung искренне сожалеет, что у публики в "Шаубюне" не было возможности задать экс-канцлеру вопрос с места: "Если бы была, то наверняка кто-нибудь спросил бы: "Госпожа Меркель, если всю низость Владимира Путина вы разглядели так рано, то почему завели страну в столь сильную зависимость от газа и нефти из России?"

Меркель и Путин в Кремле, январь 2006 года

Меркель и Путин в Кремле, январь 2006 года

"Разумеется было правильным оставаться в диалоге с Путиным настолько долго, насколько это было возможным, - говорится далее в комментарии. - Только "большая коалиция" под руководством канцлера не понимала, что самое позднее после аннексии Крыма собеседник в Кремле все больше и больше превращался в человека, объявляющего войну демократическим странам вместо поддержания диалога".

И если Меркель так рано это поняла, то почему принимала в расчет энергетическую зависимость от путинского режима, спрашивает газета, почему, сокращая оборонные расходы, лишала бундесвер способности защищать Германию и ее партнеров по НАТО? "Кошмарная война против Украины, - констатирует Süddeutsche Zeitung, - стремительно затмила прежнее столь позитивное представление о годах правления Меркель".

"Северный поток - 2" - главная ошибка Меркель

Восточногерманская газета Mitteldeutsche Zeitung пишет, что "самокритика была бы, разумеется, уместной". Не столько в том, что касается позиции бывшего канцлера по вопросу о приеме Украины в НАТО или стратегии Меркель на переговорах в "нормандском формате", сколько именно в вопросе энергетической зависимости от России, значительную часть ответственности за которую комментатор также возлагает на Ангелу Меркель: "Несмотря на возражения из собственного окружения она упрямо поддерживала "Северный поток - 2". Это было ошибкой, ошибкой на протяжении многих лет, которую можно было избежать, и с серьезными последствиями на долгие годы".

Газопровод Северный поток - 2

Меркель до самого последнего момента поддерживала газопроводный проект "Северный поток - 2"

Ошибочным подход Меркель к "Северному потоку - 2" считает и автор большой публикации в берлинской газете Der Tagesspiegel. "Если она знала, что Путин хочет разрушить ЕС, то почему в ущерб сплоченности Евросоюза игнорировала возражения европейских партнеров? В высказываниях Меркель на эту тему противоречия самые большие", - считает автор статьи и напоминает о том, что министр иностранных дел Германии тех лет Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) признал, что отстаивание "Северного потока - 2" однозначно было ошибкой.

Путина "раскусила", но выводов не сделала

Allgemeine Zeitung называет "упрямством" и "запредельным самомнением" категорический отказ Ангелы Меркель критически взглянуть на свою политику в отношении России. "У нее слишком мало понимания и саморефлексии, - указывает газета. - И это на фоне ситуации, в которой с каждым днем становятся все более ясными катастрофические последствия политики, за которую Меркель в решающей мере несет ответственность".

Меркель и Путин на параде в Москве 9 мая 2010 года

Меркель уверяет, что давно поняла сущность Путина. Москва, 9 мая 2010 года

Badische Neueste Nachrichten считает ее политику в отношении России "наивной". Nürnberger Nachrichten, в свою очередь, готова поверить, что Меркель "раскусила" Путина и с самого начала понимала, что он непредсказуемый автократ и враг демократии. "Но необходимых выводов из этого она не сделала", - пишет газета.

"Меркель оказала Европе медвежью услугу"

Критически оценила первое за полгода публичное выступление Меркель и зарубежная пресса. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung считает, что беседа на сцене "Шаубюне" была бы другой, если бы вопросы ей задавал другой журналист - экс-канцлера не боготворящий. А так, по оценке газеты, получилась "политическая оперетта": "Меркель уверенно делала свое дело, что было немудрено при таком интервьюере. И, конечно же, не признавала в тот вечер серьезных ошибок. Она 16 лет успешно избегала этого в своей должности и вряд ли начнет это делать на пенсии".

Переговоры в Минске, февраль 2015 года

Переговоры в Минске, февраль 2015 года

Польская Rzeczpospolita хоть и не ожидала от Меркель "сенсационного признания ошибок в политике в отношении России", но и не думала, что Ангела Меркель "с такой настойчивостью будет доказывать, что ей не в чем себя упрекнуть, не будет извиняться и не видит необходимости критически переосмыслить ее политику в отношении России Владимира Путина". Вывод, который, с точки зрения Rzeczpospolita, следует сделать из пояснений Меркель: "Украина должна быть благодарна за то, что благодаря минским соглашениям она получила семь лет, чтобы подготовится к отпору российской агрессии".

А вот что пишет американская Wall Street Journal: "Внешнеполитическое наследие редко когда оказывалось столь быстро и столь основательно дискредитированным, как в случае с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель. В течение 16 лет во главе правительства она считала, что способна умерить великодержавные стремления Владимира Путина и тем самым сделала Германию и Европу уязвимыми для его энергетического шантажа… Трудно не прийти к заключению, что ее провал является основой расчета Путина на то, что его попытка взять в этом году Киев встретит только ограниченное сопротивление европейцев… Меркель оказала свободе Европы медвежью услугу".

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    Автор: Марина Барановская


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