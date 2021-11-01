Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе

Президент США Джо Байден извинился перед мировыми лидерами за временный выход страны из Парижского соглашения по защите климата при его предшественнике Дональде Трампе. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в понедельник, 1 ноября, на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

"Думаю, мне не стоит извиняться, но я извиняюсь за то, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения по климату, что поставило нас в несколько невыгодное положение ", - сказал Байден, слова которого приводит агентство AFP. При этом он напомнил, что одним из первых его действий после вступления в должность президента в январе этого года стало возвращение США в соглашение.

Борьба с изменением климата как возможность для экономики

В качестве причины выхода из Парижского соглашения Трамп называл "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков". Однако, по мнению Байдена, борьба с изменением климата "будет способствовать развитию экономики, а не препятствовать ему".

"В условиях растущей катастрофы я верю, что есть невероятная возможность - не только для Соединенных Штатов, но и для всех нас", - сказал Байден, пообещав со стороны США "действия, а не слова". Он отметил, что электрификация транспорта, строительство солнечных батарей и ветряных турбин создают "хорошие и высокооплачиваемые" рабочие места в США.

В то же время сохранение статус-кво, по словам Байдена, уже приводит к экономическому ущербу. "Мы переживаем переломный момент в мировой истории, - сказал он участникам саммита в Глазго. - С каждым днем, что мы медлим, цена бездействия растет".

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекший в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран.

Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года.

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