Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату

Новый президент США Джозеф Байден через считанные часы после вступления в должность в среду, 20 января, подписал первые 15 указов. Среди прочего он инициировал возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Кроме того, новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.

В числе других подписанных указов - документ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений на протяжении ближайших 100 дней. Кроме того, Байден отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады и прекратил действие правовых оснований для возведения стены на границе с Мексикой. Все эти указы не требуют одобрения Конгресса

Байден на инаугурации пообещал исправить отношения с союзниками Вашингтона

Демократ Джозеф Байден несколькими часами ранее принес присягу в Вашингтоне. В своей инаугурационной речи он пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Трамп отказался принять участие в церемонии и улетел в свою резиденцию в штате Флорида.

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