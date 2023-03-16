Взрывы на "Северных потоках" бундестаг расследовать не будет

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках". Эту идею не поддержали депутаты других фракций.

Поздним вечером 15 марта в немецком бундестаге вновь говорили о взрывах на газопроводах "Северного потока". Инициатором дискуссии выступила фракция оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию атаки на эти объекты критической инфраструктуры. Расследование причин повреждения газопроводов уже проводится в Германии, Дании и Швеции. Но немецким правым популистам это показалось недостаточным.

Чего хотят правые популисты?

В своем запросе АдГ предлагает создать парламентскую комиссию из 16 членов, которой предстоит выяснить, как и на основании каких сведений федеральное правительство действовало в связи со взрывами на газопроводах "Северного потока". Спецслужбы ФРГ предполагают, что это была диверсия.

По мнению АдГ, расследованию подлежат не только данные о фактическом ходе событий, приведших к разрушению газопроводов, но и "все меры, принятые иностранными государствами, целью которых было воспрепятствовать строительству, финансированию, вводу в эксплуатацию и ремонту трубопровода".

Среди прочего, считают в АдГ, следственная комиссия должна выяснить, пыталось ли и в какой степени правительство Германии путем переговоров или других мер добиться отмены санкций в связи со строительством газопроводов, получало ли оно информацию об угрозах диверсии и какое влияние это оказало на действия кабинета министров. И, наконец, депутаты хотят знать "какие меры федеральное правительство и федеральные власти приняли до сих пор, чтобы прояснить ситуацию с нападением на "Северные потоки", а, в частности, удалось ли с помощью средств разведки получить информацию об исполнителях атаки.

"Главная жертва - Германия"

Обсуждение запроса АдГ стало последним пунктом повестки дня 90-го пленарного заседания бундестага. Представлять запрос фракция отправила профессора-экономиста Харальда Вейеля (Harald Weyel). В пятиминутном эмоциональном выступлении он назвал Германию главной жертвой диверсии на "Северных потоках". Теперь, по его словам, страна не просто вынуждена платить куда большие суммы старым или новым посредникам и поставщикам газа, но и выкладывать миллиарды в "ненужные новые инвестиции".

Депутат бундестага от АдГ Харальд Вейель Фото: Christoph Hardt /Future Image/imago images

После чего депутат перешел в привычную для АдГ атаку на немецкое правительство. В своем выступлении он сравнил подрыв газопроводов "Северного потока" с уничтожением башен Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года. Это сравнение возмутило депутата бундестага от ХДС/ХСС Фолькера Ульриха (Volker Ulrich), назвавшего высказывание представителя АдГ "издевательством над памятью жертв 11 сентября", которое недопустимо терпеть в немецком бундестаге.

Депутат АдГ назвал "Северный поток" "почти единственным презентабельным проектом настоящей немецкой политики интересов". Этим высказыванием он вызвал лишь жидкие аплодисменты со стороны немногочисленных членов своей фракции, поскольку к концу его выступления зал пленарных заседаний бундестага изрядно опустел.

"Путин ведет энергетическую войну против Германии"

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), член комиссии бундестага по энергетике и защите климата Бенгт Бергт (Bengt Bergt ) первым оппонировал АдГ.

Депутат бундестага от СДПГ Бенгт Бергт Фото: Political-Moments/IMAGO Images

Он напомнил коллегам, что еще до диверсии на "Северных потоках" поставки газа из России в ФРГ были прекращены. "Дело в том, что Путин ведет энергетическую войну против Германии и Европы", - уверен политик, а АдГ, часть членов которой "глубоко погрязла в болоте российской коррупции", боится называть вещи своими именами.

"Это дрянная игра" АдГ

Депутат от оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС Патрик Шнидер (Patrick Schnieder) в своем выступлении подчеркнул: нет никаких фактов, подтверждающих, что расследование, проводимое Федеральной прокуратурой Германии, "не ведется должным образом", и нет абсолютно никаких оснований "для создания комиссии по расследованию", тем более в бундестаге. "Мы все знаем, что это контрпродуктивно, что мы даже помешаем расследованию. Правоохранители имеют право блокировать информацию, потому что они заинтересованы в том, чтобы продолжать расследование без помех и не разглашать промежуточные результаты", - пояснил политик.

Депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Патрик Шнидер Фото: Christoph Hardt/Future Image/imago images

Он выразил уверенность, что АдГ на самом деле вовсе не заинтересована в разъяснении ситуации. "Они готовят здесь свое обычное блюдо, выбирая знакомые ингредиенты: теорию заговора, инсинуации, спекуляции и все это сдабривают щепоткой антиамериканизма. Обычные ингредиенты, которые они смешивают в своих супах, и ничего больше", - подчеркнул Шнидер. "Вы занимаетесь здесь бизнесом Путина, а это дрянная игра, и мы не собираемся играть в эту дрянную игру", - завершил он свое выступление.

"АдГ хочет помешать расследованию"

Тему продолжил депутат от партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германию коалицию, Леон Экерт (Leon Eckert). Политик также напомнил: прокуратура неоднократно заявляла, что не может публиковать предварительные материалы, исходя из тактики следственных действий.

Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Леон Экерт Фото: Sebastian Gabsch/Future Image/imago images

АдГ же, предположил депутат, наоборот, хотела бы добиться публикации предварительных результатов, чтобы продолжить "дикие спекуляции" вокруг темы и "тем самым помешать важным расследованиям, которые должен вести генеральный прокурор". "Мы отклоняем это предложение (о создании парламентской комиссии. - Ред.), и я рад, что подавляющее большинство членов палаты считают так же", - заявил Экерт.

После обсуждения в пленарном зале запрос АдГ должен быть передан на рассмотрение в парламентский комитет по выборам, иммунитету и процедурным вопросам. Но, судя по высказанной позиции депутатов, а запрос не поддержала ни одна из других фракций бундестага, судьба очередной инициативы правых популистов предрешена.

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