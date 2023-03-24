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Утечка газа из взорванной трубы "Северного потока"
Утечка газа из взорванной трубы "Северного потока"Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP
КонфликтыЕвропа

Дания пригласила Nord Stream поднять найденный у "СП" объект

Даниил Сотников
50 мин. назад

В Дании считают, что, скорее всего, обнаружили морской дымовой буй, но для подтверждения гипотезы решили поднять его, пригласив к участию в операции компанию Nord Stream 2 AG.

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Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что обнаружило рядом со взорванным газопроводом "Северный поток - 2" неизвестный объект и пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по его поднятию со дна. Об этом сообщается на сайте DEA в четверг, 23 марта.

Найденный объект имеет цилиндрическую форму, его высота около 40 см и диаметр - 10 см. В агентстве считают, что это может быть морской дымовой буй. По предварительным данным, он "не представляет непосредственной угрозы безопасности". "В целях дальнейшего выяснения характера объекта датские власти решили поднять его при содействии министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции", - говорится в сообщении регулятора. "Газпром" контролирует 51% в капитале Nord Stream AG.

Ответа от компании пока не поступило. "Это, безусловно, позитивная новость, когда владельца трубопровода приглашают принять участие в очень важных этапах расследования", - прокомментировал запрос пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявив, что объект, "судя по всему", имеет отношение к "террористическому акту".

"Газпром" сообщал об обнаружении неизвестного объекта

В середине марта президент России Владимир Путин сообщил, что судно "Газпрома" обнаружило неопознанный объект у трубы "Северного потока" в 30 км от места взрыва. Путин назвал его "столбиком" и предположил, что это может быть "антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства".

"Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше, сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования. А если нужно и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно", - сказал Путин, добавив, что датские власти получили запрос России и обещали ответить.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Никаких достоверны данных о причинах взрывов пока нет.

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