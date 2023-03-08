  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Табличка на здании федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ
Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ установили подозрительное судно после диверсии на "СП"

Ольга Лебедева
28 мин. назад

В январе было обыскано подозрительное судно, которое могло использоваться для транспортировки взрывчатки, заявила прокуратура ФРГ. Она указала, что пока невозможно сделать выводы о преступниках и их мотивах.

https://p.dw.com/p/4OOB2

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" федеральная прокуратура Германии провела в январе обыск на подозрительном судне. Имеются подозрения, что данный корабль мог использоваться для транспортировки взрывных устройств, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 8 марта, в ответ на запрос агентства dpa.

При этом в настоящее время не представляется возможным сделать подкрепленные доказательствами заявления о предполагаемых преступниках, их мотивах, а также о том, что за данной диверсией стоит какое-либо государства, подчеркнула прокуратура.

Ранее в тот же день министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвали с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о предполагаемом "украинском следе" в данной атаке. Писториус не исключил, что речь идет о срежиссированной операции с целью обвинить Киев, а Бербок указала на необходимость дождаться окончания официального расследования.

Немецкие СМИ связали диверсию на трубопроводах с Украиной

Накануне немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit опубликовали материалы, в которых утверждается, что взрывы на газопроводах в Балтийском море могли быть связаны с Украиной. По их данным, немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии. Это была яхта, арендованная принадлежащей двум украинцам компанией из Польши. Она вышла к месту совершения актов диверсии 6 сентября из восточногерманского порта Росток, на следующий день находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма. Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии - на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США написало, что за взрывами газопроводов может стоять некая "проукраинская группа", состоящая из противников российского президента. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими "специализированную подготовку в государственных структурах", однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Смотрите также:

Коррупционный скандал вокруг “Северного потока-2”

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Какая она, Россия? 10-й пакет санкций. Мирный план для Украины – "Заповедник", выпуск 254, 05.03.23

Какая она, Россия? 10-й пакет санкций. Мирный план для Украины – "Заповедник", выпуск 254, 05.03.23

Знаменитая картина эпохи позднего путинизма: "Слепой ведет незрячего". Уроки от ЕС по самообороне без поставок оружия для Украины. Свидетели нападения на Приднестровье ищут новых адептов. Байден обдумывает второй срок. Джонсон на собеседовании в НАТО. Песня о мирном плане для Украины. Смотрите в 254-м выпуске "Заповедника"!
Политика5 марта 2023 г.13:00 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поверхность воды над местом взрыва на подводном газопроводе в Балтийском море

Берлин: Взрывы на "СП" могли быть срежиссированной операцией

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура18 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика19 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика20 ч. назад
В порт Шанхая прибыл очередной контейнеровоз с товарами из Европы

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

Экономика и бизнес8 ч. назад
Бои за Бахмут, 16 февраля 2023 года

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

Конфликты17 ч. назад
РСЗО "Град" украинской армии

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Поставки ракет из Сербии в Украину: что говорят в Белграде

Политика20 ч. назад
На главную страницу