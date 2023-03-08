В ФРГ установили подозрительное судно после диверсии на "СП"

В январе было обыскано подозрительное судно, которое могло использоваться для транспортировки взрывчатки, заявила прокуратура ФРГ. Она указала, что пока невозможно сделать выводы о преступниках и их мотивах.

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" федеральная прокуратура Германии провела в январе обыск на подозрительном судне. Имеются подозрения, что данный корабль мог использоваться для транспортировки взрывных устройств, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 8 марта, в ответ на запрос агентства dpa.

При этом в настоящее время не представляется возможным сделать подкрепленные доказательствами заявления о предполагаемых преступниках, их мотивах, а также о том, что за данной диверсией стоит какое-либо государства, подчеркнула прокуратура.

Ранее в тот же день министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвали с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о предполагаемом "украинском следе" в данной атаке. Писториус не исключил, что речь идет о срежиссированной операции с целью обвинить Киев, а Бербок указала на необходимость дождаться окончания официального расследования.

Немецкие СМИ связали диверсию на трубопроводах с Украиной

Накануне немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit опубликовали материалы, в которых утверждается, что взрывы на газопроводах в Балтийском море могли быть связаны с Украиной. По их данным, немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии. Это была яхта, арендованная принадлежащей двум украинцам компанией из Польши. Она вышла к месту совершения актов диверсии 6 сентября из восточногерманского порта Росток, на следующий день находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма. Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии - на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США написало, что за взрывами газопроводов может стоять некая "проукраинская группа", состоящая из противников российского президента. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими "специализированную подготовку в государственных структурах", однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

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