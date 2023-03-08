Берлин: Взрывы на "СП" могли быть срежиссированной операцией

В Берлине призывают с осторожностью относиться к сообщениям в СМИ об "украинской диверсионной группе" и предупреждают о возможности срежиссированной операции.

Диверсия с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла быть срежиссированной "операцией под прикрытием", проведенной с тем, чтобы позже обвинить в этом преступлении Киев, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). В эфире радиостанции Deutschlandfunk в среду, 8 марта, он предостерег от преждевременных обвинений Украины в связи опубликованным накануне расследованием ряда СМИ об этих взрывах.

Берлин: Следует дождаться конца расследования

С данным заявлением немецкий министр обороны выступил перед переговорами с коллегами по Евросоюзу в Швеции. В стокгольмской встрече, где обсуждают поставки оружия Киеву, участвуют также украинский министр Алексей Резников и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также призвала с осторожностью относиться к сообщениям СМИ о возможных исполнителях диверсии на"Северных потоках". "Безусловно, мы очень, очень пристально следим за всеми сообщениями и всеми выводами, которые появляются у разных сторон", - заявила она в иракском Эрбиле. При этом, по ее словам, необходимо дождаться окончания официального расследования.

Киев опроверг причастность к взрывам на "Северных потоках"

Власти Украины опровергли причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток". "Это не наши действия", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников журналистам в Стокгольме в среду. Накануне советник президента Украины Михаил Подоляк также написал в Twitter, что Украина не имеет никакого отношения к аварии на Балтийском море, а также не располагает информацией о "проукраинских диверсионных группах", о которых ранее написала газета The New York Times.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова призвала в Telegram западные страны ответить на официальные запросы Москвы в связи со взрывами на газопроводах в Балтийском море и изучить материалы журналистского расследования.

WP: Доказательства причастности какой-либо страны пока отсутствуют

Между тем, по данным американской газеты The Washington Post, до сих пор отсутствуют доказательства, которые бы связывали диверсию на "Северных потоках" с какой-либо страной. Американские и европейские спецслужбы не перехватывали никаких сообщений украинских или российских официальных лиц, свидетельствующих о том, что атака на газопроводы была устроена их страной, пишет издание.

Собеседник газеты также считает маловероятным, что президент Украины Владимир Зеленский или его ближайшее окружение могли бы дать согласие на проведение такой диверсии, поскольку это поставило бы под угрозу поддержку Запада.

Немецкие СМИ связали диверсию на трубопроводах с Украиной

Накануне немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit опубликовали материалы, в которых утверждается, что сентябрьские взрывы на газопроводах СП и СП-2 могли быть связаны с Украиной. По их данным, немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии. Это была яхта, арендованная принадлежащей двум украинцам компанией из Польши. Судно вышло к месту совершения актов диверсии 6 сентября 2022 года из восточногерманского порта Росток. На следующий день яхта находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма.

Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии - на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки, сообщили СМИ. По их данным, диверсионная группа состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США написало, что за взрывами газопроводов может стоять некая "проукраинская группа", состоящая из противников российского президента. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими "специализированную подготовку в государственных структурах", однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Смотрите также: