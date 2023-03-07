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На месте подрыва трубопровода "Северный поток"Фото: Danish Defence Command/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Взрывы на "Северных потоках": следы ведут в Украину

Евгений Жуков
34 мин. назад

Немецкие СМИ утверждают, что следствие установило судно, которое использовалось для диверсий на "Северном потоке".

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Немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии на "Северных потоках", сообщают во вторник, 7 марта, немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit. 

Как следует из публикации Die Zeit под заголовком "Расследование на "Северных потоках": следы ведут в Украину", яхту арендовала некая компания из Польши, которая принадлежит двум украинцам. Судно вышло к месту совершения актов диверсии из восточногерманского порта Росток. Там же на него были загружен необходимый для проведения операции груз. Позже на столе в каюте яхты были обнаружены следы взрывчатки.

Диверсионная группа, по данным издания, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.

На двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Новость дополняется

 

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Взрывы на "Северных потоках": следы ведут в Украину

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