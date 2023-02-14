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На месте утечек из "Северного потока - 2"
На месте утечек из "Северного потока - 2" (фото из архива)Фото: AIRBUS DS 2022/AFP
ПолитикаГлобальные темы

Взрывы на газопроводах: НАТО создает координационное бюро

Екатерина Венкина
21 мин. назад

По словам Столтенберга, НАТО создает координационную ячейку для улучшения защиты критической инфраструктуры после предполагаемых актов саботажа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2".

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НАТО создает координационную ячейку для улучшения защиты критической инфраструктуры после предполагаемых актов саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в понедельник, 13 февраля, в Брюсселе.

Цель координационного бюро - составить карту возможных уязвимостей и укрепить сотрудничество с представителями промышленности, подчеркнул Столтенберг. Это будет способствовать противодействию угрозам в отношении критической инфраструктуры - к примеру, трубопроводов и подводных кабелей.

В последнее время союзники по НАТО усилили охрану особо важных объектов и обмен развединформацией.

Взрывы на трубопроводах

На двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о саботаже придерживаются в НАТО и ЕС.

Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной, указали в Германии. "На данный момент это не доказуемо", - указал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания 4 февраля. По его словам, расследование продолжается.

Реакция Белого дома на версию журналиста-расследователя Херша

Белый дом отверг утверждения американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, опубликовавшего в своем блоге материал, в котором высказывалась версия, что подрыв газопроводов "Северный поток - 2" и "Северный поток" в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделала 8 февраля руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эйдриенн Уотсон.

"Эта - совершенная ложь и полная фикция", - отметила Уотсон. Аналогичную позицию озвучил и представитель Госдепартамента США.

По утверждению Херша, сославшегося на "источник, непосредственно знакомый с оперативным планированием", в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили взрывной механизм с дистанционным управлением, который три месяца спустя был приведен в действие и разрушил три из четырех веток трубопроводов.

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