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Место утечки газа после взрывов в Балтийском море, сентябрь 2022Фото: Danish Defence Command via REUTERS
ПолитикаГермания

Взрывы на СП и СП-2: что говорят в ФРГ о "следах в Украину"

Роман Гончаренко | Ксения Польская
2 ч. назад

Кто взорвал газопроводы СП и СП-2? Следствие в Германии якобы нашло "следы ведущие в Украину", но вопросов пока больше, чем ответов. Правительство ФРГ реагирует сдержанно.

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Новость о том, что следствие в Германии якобы установило "следы, ведущие в Украину"в расследовании обстоятельств взрывов на газопроводах "Северный поток" (СП) и "Северный поток - 2" (СП-2), вызвала в стране большой ажиотаж. Федеральная прокуратура в среду, 8 марта, частично подтвердила сообщения СМИ о предварительных результатах расследования. В частности - о том, что в январе 2023 года были проведены обыски на судне, которое, как подозревают, могло быть использовано для транспортировки взрывчатки. С уверенностью говорить о заказчиках, мотивах и о возможном государственном участии прокуратура не может, цитируют информагентства ее представителя.

Берлин не спешит обвинять Украину 

Немецкие политики тоже немногословны. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал не спешить с выводами. "Мы должны четко различать, была ли это украинская группа, то есть та, которая могла действовать по украинскому заданию, или это была проукраинская группа, (которая действовала) без ведома правительства", - сказал Писториус в Швеции на полях встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.

Министр обороны Германии Борис Писториус, 8 марта 2023
Министр обороны Германии Борис Писториус, 8 марта 2023Фото: Frandsen/EUC/ROPI/picture alliance

Похоже высказалась и находящаяся в Ираке глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил: "Пока идет расследование мы не можем делать далекоидущие выводы. Хотя один вывод уже можно сделать - мы должны быть более бдительны в защите нашей критической инфраструктуры". Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев "не имеет отношения" к взрывам газопроводов: "Это было бы комплиментом нашим спецподразделениям, но это не наших рук дело".

Что известно о расследовании в ФРГ 

Публикаций на эту тему становится все больше. 7 марта несколько немецких СМИ, среди них издание Die Zeit из Гамбурга, сообщили, что следствие якобы нашло "следы, ведущие в Украину". По их данным, удалось найти судно, с которого, предположительно, могла быть осуществлена секретная операция по закладке взрывчатки. Немецкое судно якобы было арендовано в начале сентября 2022 года в Ростоке на побережье Балтийского моря. Аренда была оформлена на польскую компанию, владельцы которой - два украинца. На борту судна следствие, по данным СМИ, обнаружило следы взрывчатки. Также СМИ утверждают, что операцию провели шесть человек с профессионально подделанными паспортами, среди них - два водолаза. Американская газета The New York Times написала, что речь может идти о "проукраинской группе", о национальности участников не сообщается. В феврале американский журналист Сеймур Херш утверждал, что за диверсией на газопроводах могут стоять власти США. Вашингтон отверг эти заявления.

Британская The Times опубликовала 8 марта статью, согласно которой, за инцидентом якобы стоит частная инициатива неназванного по имени украинца, который, как утверждается, не связан с правительством президента Владимира Зеленского. Ранее эксперты не исключали, что речь может идти о так называемой "операции под чужим флагом".     

Прокладка газопровода
Прокладка газопровода "Северный поток - 2" ( фото из архива) Фото: Bernd Wuestneck/dpa/picture alliance

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент не транспортировали газ. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

Изменится ли поддержка Украины в Европе?

Несмотря на новые данные, вопросов пока больше, чем ответов. Например, не сообщается, какая взрывчатка использовалась и как она могла попасть на яхту на территории Германии. Если участники были профессионалами, непонятно, почему они вернули яхту владельцу в неубранном виде, оставив следы взрывчатки.

Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Янис Клюге (Janis Kluge) засомневался в Twitter, зачем было "подрывать и без того мертвые газопроводы". "Ясно одно: или эта группа очень глупая или она не проукраинская", - написал Клюге.

Один из главных обсуждаемых в Германии вопросов - как результаты расследования могут повлиять на отношения Украины и Германии и поддержку Украины в ее противостоянии вторжению России. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал DW, что сообщения об ответственности за за взрывы на газопроводах СП и СП-2 "не меняет" отношение ЕС к Украине. Обозреватели также уверены, что европейская поддержка Киева останется прежней, но не исключают, что в случае появления доказательств причастности Киева к взрывам это может бросить тень на сотрудничество. "Это может вызвать разногласия между правительствами, но принципиальный интерес к поддержке Украины на Западе не изменится", - сказал политолог Кельнского университета Томас Йегер (Thomas Jäger) в интервью немецкому телеканалу n-tv. 

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Коррупционный скандал вокруг “Северного потока-2”

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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