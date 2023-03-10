Депутат о взрывах на газопроводах: Идет информационная война

Член комитета бундестага по контролю за спецслужбами Родерих Кизеветтер в интервью DW рассказал о своих сомнениях по поводу опубликованной СМИ информации о возможной причастности Украины ко взрывам "Северного потока".

Комитет бундестага по контролю за спецслужбами потребовал от властей Германии раскрыть актуальную информацию о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", проводимом спецслужбами. Входящий в комитет немецкий депутат Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью DW сказал, что пройдет несколько недель, прежде чем расследование предоставит достоверную информацию. По его словам, спекуляции на основании сообщений СМИ, якобы указывающих на ведущие в Украину следы, играют на руку России.

DW: В информации, появившейся в СМИ, утверждается, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит некая проукраинская группа. Что вы думаете по этому поводу?

Родерих Кизеветтер: Это не информация, а слухи. Нет никаких доказательств. И мы должны быть очень осторожны с подобной информацией. На прошлой неделе журналисты The New York Times побывали в Берлине и сообщили о некоторой информации от американских секретных служб. После этого в Германии началась гонка среди журналистов - и они опубликовали то, что им удалось расследовать к данному моменту, но без окончательного результата. Поэтому мы должны быть осторожны.

- Ваша осторожность в отношении пока что не подтвержденных деталей понятна. Правительство Германии утверждает, что расследование до сих пор не дало результатов. Насколько достоверны просочившиеся в СМИ сведения?

Родерих Кизеветтер Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

- Они заслуживают доверия. Но эти детали также могут быть связаны с неверной информацией. Они могут быть связаны с людьми, которые ищут взрывные устройства в Балтийском море в рамках борьбы с терроризмом. Это может быть операция под ложным флагом (тайная операция, осуществляемая с целью убедить общественность в том, что эти операции проводятся другими организациями или государствами. - Ред.). Так что доказательств нет вообще. Это дополнительная альтернативная информация. Но это не доказанный факт того, что произошло на самом деле.

- Вы сказали, что расследование засекречено. Но вы являетесь членом комитета бундестага по контролю за спецслужбами. Вас информируют о ходе расследования, или вы находитесь в неведении, как и все остальные?

- Конечно, нас информируют, но я не имею права обнародовать секретные доклады нашего парламента. Я очень прошу всех успокоиться и понять, что идет информационная война. Необходимо дождаться оценки генерального прокурора. Это займет, возможно, еще две-три недели. Мы должны дождаться оценок спецслужб из соседних стран, а затем свести всю информацию воедино.

- Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) выразил сомнения в том, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять Украина. Он предположил, что это может быть, как вы уже упомянули, операция под ложным флагом, которая проведена той же Россией, чтобы создать видимость причастности Украины. Разделяете ли вы его скептицизм?

- Ничего нельзя исключать, но кто в этом случае является основным выгодополучателем? Это Россия, потому что сейчас мы смешиваем воедино ложную информацию, мнения, факты, а Россия является агрессором, и у нас не должно быть никаких обвинений в адрес Украины. "Северный поток - 2" был разрушен уже после того, как Германия прекратила получать российский газ. Так что это больше не тема. Необходимо выяснить, кто был действующим лицом, кто был инициатором и каковы последствия, но не на основе предположений, а на основе фактов. А фактов у нас нет.

- Если окажется, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" действительно стоит Украина, возможно, даже украинское правительство, как к этому отнесутся в Германии? Может ли это повлиять на военную поддержку Украины?

- Это некорректный вопрос, который вы строите на недоказанных фактах. Не стоит следовать российской манере вести дискуссию. Нужно подождать, потому что результаты требуют тщательного расследования. Очень плохо, что перед визитом нашего канцлера (Олафа Шольца (Olaf Scholz). - Ред.) в США американские спецслужбы проинформировали The New York Times. Они сделали это для того, чтобы немецкие журналисты тоже опубликовали свои расследования. Так и произошло, и Соединенные Штаты преуспели в этой цели. Наши журналисты раскрыли все свои карты, чтобы не проиграть соревнование в информационной войне. Поэтому надо отступить на шаг назад, посмотреть на метауровень, а затем заново оценить ситуацию.

- Как вы считаете, мы когда-нибудь узнаем, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"?

- Я в этом уверен, но для этого нужно время. В регионе находится огромное количество судов, которые не использовали свои идентификационные устройства. Так что в будущем нас ждут некоторые сюрпризы. Я уверен, что в течение следующих недель мы получим достоверный результат.

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