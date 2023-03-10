От властей ФРГ требуют сведений о расследовании подрыва "СП"

Комитет бундестага по контролю за спецслужбами потребовал от властей Германии раскрыть актуальную информацию о проводимом этими службами расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Мы, депутаты, ожидаем доклада Федеральной прокуратуры и хотим, чтобы федеральное правительство обстоятельно проинформировало нас о текущем положении дел", - заявил председатель комитета Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в пятницу, 10 марта.

Парламентарии, осуществляя контроль за германскими спецслужбами, "хотят понять, насколько эффективно и хорошо те работают, расследуют ли все версии происхождения диверсантов и в достаточной ли степени сотрудничают с другими странами", подчеркнул политик. Специальное заседание комитета, посвященное расследованию подрывов, намечено на 10 марта.

В то же время Константин фон Нотц предупредил, что в данный момент следует быть очень осторожным с оценками. По его мнению, за этой диверсией может стоять государство или "псевдогосударственное образование", поскольку "доставить две тонны взрывчатки на требуемое место в Балтийском море, погрузить их на глубину и провести несколько контролируемых взрывов" очень сложно. Именно по этой причине глава парламентского комитета не исключил появление ложных или вводящих в заблуждение улик.

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