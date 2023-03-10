  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Константин фон Нотц
Константин фон НотцФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

От властей ФРГ требуют сведений о расследовании подрыва "СП"

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Комитет бундестага по контролю за спецслужбами проведет специальное заседание, посвященное диверсии на газопроводах. Его председатель требует от властей раскрыть детали расследования.

https://p.dw.com/p/4OTya

Комитет бундестага по контролю за спецслужбами потребовал от властей Германии раскрыть актуальную информацию о проводимом этими службами расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Мы, депутаты, ожидаем доклада Федеральной прокуратуры и хотим, чтобы федеральное правительство обстоятельно проинформировало нас о текущем положении дел", - заявил председатель комитета Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в пятницу, 10 марта.

Парламентарии, осуществляя контроль за германскими спецслужбами, "хотят понять, насколько эффективно и хорошо те работают, расследуют ли все версии происхождения диверсантов и в достаточной ли степени сотрудничают с другими странами", подчеркнул политик. Специальное заседание комитета, посвященное расследованию подрывов, намечено на 10 марта.

В то же время Константин фон Нотц предупредил, что в данный момент следует быть очень осторожным с оценками. По его мнению, за этой диверсией может стоять государство или "псевдогосударственное образование", поскольку "доставить две тонны взрывчатки на требуемое место в Балтийском море, погрузить их на глубину и провести несколько контролируемых взрывов" очень сложно. Именно по этой причине глава парламентского комитета не исключил появление ложных или вводящих в заблуждение улик.

Смотрите также:

Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ (13.10.2021)

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ (13.10.2021)

Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.
Политика13 октября 2021 г.01:57 мин.
external

Скачок цен на газ - виновата ли Россия? (13.10.2021)

Скачок цен на газ - виновата ли Россия? (13.10.2021)

Цены на газ на рынке энергоносителей выросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Россия поставляет около трети природного газа, потребляемого Европой. Но эксперты считают, что у газового кризиса есть много причин.
Политика13 октября 2021 г.03:03 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жилой дом в Золочевском районе после удара российской ракеты

Глава ЕК: Новые удары РФ по Украине - военное преступление

Конфликты51 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участник протестов в Тбилиси с грузинским флагом в поднятых руках

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Правовые основы государства12 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Политика14 ч. назад59:46 мин.
Карикатура - протестующие против закона об "иноагентах" с флагом Грузии идут на полицейского с щитом, на котором написано название правящей партии страны "Грузинская мечта", а за ним стоит чиновник с поднятыми вверх руками и говорит: "Мы отзываем свою мечту".

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Политика16 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество2 ч. назад
Учебник истории России, по которому учили детей на оккупированных территориях Украины

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Конфликты9 марта 2023 г.
Российские мобилизованные в самопровозглашенной "ЛНР"

"Отправляют на убой". Что с мобилизованными после их жалоб?

"Отправляют на убой". Что с мобилизованными после их жалоб?

Конфликты9 марта 2023 г.
На главную страницу