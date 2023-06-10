Немецкие следователи изучают польский след взрывов на СП

Диверсанты, возможно, использовали Польшу в качестве базы для атаки на "Северные потоки". На это указывают данные с яхты Andromeda, которую предположительно использовали злоумышленники.

Немецкие специалисты, расследующие взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, отрабатывают польский след. Есть улики, свидетельствующие о том, что предполагаемые диверсанты могли использовать Польшу в качестве базы для проведения атаки, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в субботу, 10 июня.

Издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая предположительно использовалась для осуществления подрыва газопроводов. Следователи полностью реконструировали двухнедельный маршрут яхты на основании данных с ее радио- и навигационного оборудования, снимков со спутников и мобильных телефонов и электронной переписки.

Изучение курса яхты и пробы ДНК

В результате они выяснили, что яхта отклонилась от курса, чтобы зайти в польские воды. Следователи также пытаются подтвердить, что некоторые взятые с яхты пробы ДНК принадлежат "как минимум одному украинскому солдату". Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) и канцелярия премьер-министра Польша пока не отреагировали на просьбы прокомментировать эту информацию.

Несколько дней тому назад газета The Washington Post сообщила, что США узнали о планах Украины атаковать "Северные потоки" еще за три месяца до нападения. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что его страна не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

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