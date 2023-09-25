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Подрыв "Северных потоков": много версий, мало фактов

Маттиас фон Хайн
25 сентября 2023 г.

В ходе диверсии в Балтийском море год назад были разрушены два газопровода "Северный поток". О расследовании, ведущемся ФРГ, Данией и Швецией, известно мало. Отсутствие достоверных выводов вызвало массу предположений.

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На месте подрыва газопровода "Северный поток"
На аэрофотоснимке Минбороны Дании видно место утечки газа из газопровода Nord Stream, 27 сентября 2022 годаФото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

В два часа ночи 26 сентября 2022 года сейсмические станции в Дании, Швеции и Германии зарегистрировали слабые подземные толчки. В это же время сотрудники компании-оператора газопровода Nord Stream отметили резкое падение давления в 1200-километровой газовой трубе, соединяющей Россию и Германию. Когда над Балтийским морем встало солнце, с самолета в районе датского острова Борнхольм стали видны огромные пузыри газа метана, поднимающиеся на поверхность с глубины около 80 метров. Затем последовали новые толчки.

Вскоре стало ясно, что на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли взрывы, в результате чего был разрушен центральный элемент энергетической инфраструктуры Германии и Европы. С этой диверсией отзвук войны в Украине, к тому времени бушевавшей уже добрых семь месяцев, докатился и до Германии. А уязвимость нефте- и газопроводов, линий электропередачи и передачи данных, проходящих по морскому дну, стала очевидной.

Резкие первые реакции

Кто стоит за беспрецедентным актом диверсии, неясно по сей день. Отсутствие достоверных выводов породило множество догадок, предположений и подозрений. Сразу после подрывов газопроводов многие сочли, что следы ведут в Москву. В то время крупнейший немецкий таблоид Bild в статье под заголовком "Трубопроводное преступление в Балтийском море" процитировал норвежских военных, обвинивших в диверсии Россию. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter (позднее переименованном в X): "Масштабная "утечка газа" на Nord Stream - 1 - это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии против ЕС".

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен пообещала применить жесткие меры к тем, кто взорвал "Северные потоки"Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Реакция официальных представителей Евросоюза была крайне резкой. "Любое преднамеренное нарушение действующей энергетической инфраструктуры Европы неприемлемо и повлечет за собой самые жесткие ответные меры", - заявила председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после беседы с премьер-министром Дании Метте Фредериксен спустя день после случившегося.

Германия, Дания и Швеция начали расследование. Россия потребовала, чтобы ее представители были приглашены к расследованию, но получила отказ на фоне подозрений, что именно российские власти стояли за атакой на газопроводы. В Москве резко отреагировали на такой ответ: МИД отказался признавать итоги проведенного без ее участия расследования, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что начатые западными странами расследования ставят целью возложить вину на Россию.

О результатах расследования известно очень мало. Тем пристальнее в Европе следят за информацией, которую публикуют журналисты, занимающиеся этой темой. 

Версия Сеймура Херша

В феврале легендарный американский репортер, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал подробное расследование, в котором утверждал, что за подрывом "Северных потоков" стоят спецслужбы США, организовавшие и осуществившие диверсию по приказу президента Джо Байдена и при участии ВМФ Норвегии. Многие считают версию Херша по меньшей мере спорной, отмечая, что она опирается всего на один анонимный источник, который, как указано в расследовании, был "непосредственно знаком с оперативным планированием заговора" в Белом доме.

Виктория Нуланд
Виктория НуландФото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Однако Херш привел высказывания президента Байдена, сделанные им во время визита в США канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в начале февраля 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Байден заявил журналистам: "Если Россия вторгнется, "Северный поток - 2" больше не будет существовать. Мы положим этому конец".

Ранее с аналогичным комментарием выступила высокопоставленный американский дипломат Виктория Нуланд. "Если Россия вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" так или иначе не будет введен в действие", - пообещала она. В начале 2023 года Нуланд также не скрывала удовлетворения по поводу того, что газопровод "Северный поток" - теперь "просто куча мусора на дне моря". А ее шеф, госсекретарь США Энтони Блинкен спустя несколько дней после диверсии говорил о том, что взрывы "Северных потоков" открывают "огромную стратегическую возможность покончить с зависимостью от российских энергоносителей".

Версия немецких СМИ

В марте 2023 года немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit сообщили, что немецкому следствию удалось установить судно, которое использовалось для диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как утверждалось в материалах немецких СМИ, речь шла о 15-метровой парусной яхте "Андромеда", арендованной некоей компанией из Польши, принадлежащей двум украинцам. Судно, как говорилось в публикации, вышло к месту совершения актов диверсии 6 сентября 2022 года из восточногерманского порта Росток, там же на него был загружен необходимый для проведения операции груз, заранее доставленный в порт грузовиком.

В ходе расследования выяснилось, что на следующий день яхта находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма. Судно было возвращено владельцу в неубранном состоянии, на столе в каюте яхты следователи обнаружили следы взрывчатки - такой же, что была обнаружена на дне Балтийского моря.

Диверсионная группа, говорилось в материалах немецких изданий, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе они использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.

Действия украинского спецназа?

В начале июня в американском издании The Washington Post появилось сообщение, подтверждающее эту версию. Газета писала, что европейские и американские спецслужбы еще в июне 2022 года знали о планах украинского спецназа атаковать "Северные потоки". Информация спецслужб была достаточно подробной: в ней шла речь об команде в составе шести человек, водолазах и яхте.

Расследование взрывов на "Северных потоках" ведут и активисты Greenpeace
Расследование взрывов на "Северных потоках" ведут и активисты GreenpeaceФото: Axel Heimken/Greenpeace

По данным The Washington Post, диверсионная группа находилась под непосредственным контролем главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Однако президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность об этих планах.

Совместная группа из более чем 20 журналистов-расследователей из немецкого журнала Der Spiegel и телеканала ZDF в конце августа после длительных исследований также пришла к выводу, что "следы ведут в одном направлении - в Украину".  "Следователи не нашли ничего, что доказывало бы, что за взывами может стоять Россия или, тем более, США. Эта версия не подтверждается никакими доказательствами", - говорит в интервью DW журналист Вольф Видманн-Шмидт (Wolf Wiedmann-Schmidt), входивший в эту группу.

Были ли мотивы у России?

Однако у России, считает ряд наблюдателей, были мотивы своими руками разрушить газопровод: ведь летом 2022 года "Газпром" уже прекратил транспортировку газа по "Северному потоку - 1", тем самым, как они считают, нарушил свои контрактные обязательства по поставкам. Это открывало возможность для исков со стороны западных партнеров. Например, клиент "Газпрома" - компания Uniper - инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома", требуя возмещения миллиардных убытков.

Петер Франк
Петер ФранкФото: Uli Deck/dpa/picture alliance

С разрушением трубопроводов у "Газпрома" появилась возможность сослаться на форс-мажорные обстоятельства, при которых регрессные иски теряют силу. Однако эта версия предполагает, что Россия вообще будет выполнять решения международных судов.

Между в ходе расследования диверсии в Балтийском море немецкими правоохранительными органами пока не получено доказательств того, что взрывы были произведены российской стороной. Об этом в феврале 2023 года рассказал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank).

С точки зрения международного права - военное преступление

По международным законам войны атака на Nord Stream считается противоправым актом даже в контексте военного конфликта, поясняет DW боннский эксперт по международному праву Штефан Тальмон (Stefan Talmon). "Газопроводы Nord Stream - это гражданские инфраструктурные проекты. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, разрушение гражданской инфраструктуры не просто нарушает международное право, но является военным преступлением", - отмечает Тальмон.

По крайней мере если будет доказано, что преступление совершило одно из двух воюющих государств - Россия и Украина. Если бы газовые трубы взорвало третье государство, поясняет далее профессор международного права, "все это не оценивалось бы в рамках международного права войны, а, в конечном счете, было бы террористическим актом".

Вопрос о том, дойдет ли дело до суда, остается открытым. Канцлер Олаф Шольц выступает за проведение в Германии судебного разбирательства по делу о диверсии на "Северных потоках". Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) надеется, что федеральный генпрокурор найдет достаточно доказательств для предъявления обвинения виновным в в этой диверсии.

Но у журналиста-расследователя Видманн-Шмидта после встречи с представителями немецкого правительства сложилось впечатление, что официальный Берлин хочет замять эту тему, учитывая, что, по одной из версий, к взрывам в Балтийском море может быть причастна украинская сторона. "Они не могут просто отмахнуться от такого серьезного преступления. Но они также не могут приостановить поддержку Украины в войне против России. Это не вариант. Поэтому здесь, в Берлине, все, как могут, избегают вопроса о последствиях", - уточнил собеседник DW.

Тем временем шведская прокуратура объявила, что завершит свое расследование к концу года. Его результатов с нетерпением ждут в Европе и США.

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