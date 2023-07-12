  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Взрывы на СП: ФРГ рассказала ООН о следах взрывчатки на яхте

Даниил Сотников
4 мин. назад

Накануне заседания Совбеза ООН, посвященного взрывам на "Северных потоках", Германия отчиталась о ходе следствия.

https://p.dw.com/p/4TkYV
На месте взрыва газопровода "Северный поток"
Фото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

Немецкие следственные органы обнаружили следы подводной взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает следствие, могла быть использована для подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Германии в Совет Безопасности ООН.

Германия, Швеция и Дания проводят независимые расследования взрывов на "Северных потоках". Страны отправили свои предварительные выводы в Совбез ООН накануне заседания, собранного по инициативе России, которая пожаловалась, что ее не информируют о ходе следствия, пишет Reuters. "Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в совместном письме трех стран.

Немецкое следствие расследует аренду подозрительной парусной яхты, которая была оформлена таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". "Есть подозрения, что данное судно могло быть использовано для перевозки взрывчатых веществ с целью атаки на газопроводы", - говорится в письме о расследовании немецкой стороны, которая обнаружила в образцах, взятых с лодки, следы подводной взрывчатки. "На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли инцидентом государство или государственный деятель", - говорится в письме.

Среди людей, арендовавших яхту, были украинцы

Как ранее писали немецкие СМИ, следствие изучает версию, согласно которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта "Андромеда". Речь идет о небольшом гражданском судне, которое вышло из немецкого порта в городе Росток 6 сентября и, судя по выводам следствия, было и в районе взрывов. Яхта провела в море в общей сложности порядка двух недель и за неделю до взрывов сделала небольшую остановку в Польше.

При этом следствие в ФРГ, по данным журналистов, уверено, что экипаж арендовал яхту по фальшивым документам. Как минимум двое человек, связанных с "Андромедой", являются гражданами Украины, пишут журналисты со ссылкой на данные официального расследования.

Смотрите также:

Новый поворот в деле о подрыве "Северных потоков"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования.
11 марта 2023 г.30:09 мин.
На месте взрыва газопровода "Северный поток"

Взрывы на "Северных потоках": немецкие СМИ нашли новый украинский след

Взрывы на "Северных потоках": немецкие СМИ нашли новый украинский след

Один из мужчин, арендовавших яхту, которая могла быть использована для диверсии на "Северных потоках", живет в Украине, выяснили расследователи NDR и WDR и Süddeutsche Zeitung.
Конфликты21 мая 2023 г.
Место взрыва газопроводов "Северный поток", 27 сентября 2022 года

Расследование взрывов на "Северном потоке": новые детали пазла

Расследование взрывов на "Северном потоке": новые детали пазла

Горячий след в расследовании диверсии на российском газопроводе? Как пишет группа западных СМИ, в ФРГ в распоряжении следствия оказалась любопытная информация.
Политика22 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО: день разочарований в Вильнюсе

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плакат с символикой саммита НАТО в Вильнюсе

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Конфликты7 ч. назад
Карикатура DW: Карикатурный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын целится из рогатки в деревянный самолет с американским флагом. Позади северокорейского лидера стоит его "сестра" и показывает на самолет пальцем.

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Политика9 ч. назад
Андрей и Дарья Новик

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Общество9 ч. назад
Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Конфликты11 ч. назад
Разрушения в Орехове Запорожской области после авиаудара российских войск

Жертвы удара РФ по Орехову и другие события 502-го дня войны

Жертвы удара РФ по Орехову и другие события 502-го дня войны

Конфликты10 июля 2023 г.
VW ID.4 - первый электрический кроссовер немецкого концерна Volkswagen

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Экономика и бизнес10 июля 2023 г.
На главную страницу