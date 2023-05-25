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Здание МИД РФ в МосквеФото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance
КонфликтыРоссия

Взрыв на СП и СП-2: МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции

Александра Иванова
2 ч. назад

Российские власти выразили западным дипломатам протест в связи с отсутствием у Москвы результатов расследований их стран по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток".

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Послы Германии, Дании и Швеции в Москве в четверг, 25 мая, были вызваны в МИД России, где им выразили "протест в связи с полным отсутствием" у властей РФ результатов проводимых правительствами этих стран национальных расследований по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток  - 2", произошедших в сентябре 2022 года.

"Как неприемлемое квалифицировано уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле, отсутствие ответов на направленное еще 6 октября 2022 г. главам правительств этих стран послание Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина о необходимости проведения всестороннего и открытого расследования с участием представителей российских органов власти и ПАО "Газпром", игнорирование нот российских посольств на этот счет", - говорится на сайте российского МИД.

При этом власти РФ упрекают Берлин, Стокгольм и Копенгаген в "отсутствии заинтересованности" в установлении подлинных обстоятельств диверсии, затягивании времени и попытках "скрыть следы и истинных виновников преступления".

"Неслучайно в СМИ сбрасываются "утечки" малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию", - считают в Москве.

Сообщения немецких СМИ о новых следах в деле о взрывах "Северных потоков"

21 мая немецкие медиакомпании NDR и WDR опубликовали результаты журналистского расследования, проведенного ими совместно с газетой Süddeutsche Zeitung при участии шведской газеты Expressen, польского онлайн-журнала Frontstory и датской газеты Berlingske.

По данным авторов, 15-метровая яхта "Андромеда", о возможной связи которой со взрывами на "Северных потоках" сообщалось ранее, была арендована польским туристическим бюро, которое принадлежало украинцам.

Еще один украинский след в деле о повреждении газопроводов, по информации расследователей, - тот факт, что один из мужчин, арендовавший яхту, судя по всему, проживает в Украине и может быть связан с вооруженными силами этой страны.

Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках"

В марте 2023 года, после появления в немецких СМИ публикаций о возможной причастности яхты "Андромеда" ко взрывам на "Северных потоках" и следе, ведущем в Украину, некоторые наблюдатели выразили сомнения в правдоподобности этой версии.

Так, журналисты таблоида Bild выяснили, что "Андромеда", судя по всему, слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине, указывали журналисты.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

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