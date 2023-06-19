Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Берлин увеличил господдержку крупнейшей иностранной инвестиции в истории ФРГ. Индустрия чипов придет в Магдебург. Это уже третий проект в Германии в области микроэлектроники за полгода.

Микрочипы часто называют "нефтью 21-го века", и 19 июня Германия сделала большой шаг к тому, чтобы войти в число ведущих мировых производителей этого "сырья". После встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с главой американского гиганта микроэлектроники Intel Пэтом Гельсинджером в Берлине подписано окончательное решение о крупнейшей прямой иностранной инвестиции в истории Германии - строительстве комплекса из двух заводов по производству полупроводников в восточногерманском Магдебурге за астрономическую сумму в 30 млрд евро, из которых почти 10 млрд предоставит немецкое государство.

Многомесячная интрига из-за госфинансирования

Тем самым завершилась многомесячная интрига вокруг участия налогоплательщиков в финансировании проекта, о котором корпорация Intel объявила еще в марте 2022 года. Правда, тогда речь шла об инвестициях в 17 млрд евро, но и эта сумма уже была рекордной в новейшей немецкой истории сооружения промышленных объектов. При этом правительство ФРГ гарантировало американскому инвестору субсидии в размере 6,8 млрд евро.

Однако прошлой осенью дело застопорилось, и намеченное на первые месяцы 2023 года начало строительства было отложено, хотя Intel уже купила участок земли близ Магдебурга и стала подводить к нему коммуникации. Корпорация заявила, что из-за всплеска цен на строительные материалы и услуги, а также на электроэнергию стоимость проекта значительно выросла. К тому же принято было решение оснастить будущее предприятие уже следующим поколением оборудования, которое еще только на подходе, из-за чего смета еще больше выросла. Короче, американцы попросили существенно увеличить господдержку.

Глава Intel Пэт Гельсинджер и канцлер ФРГ Олаф Шольц (на заднем плане) при подписании окончательного инвестиционного решения Фото: Odd Andersen/AFP

Вообще-то щедрое субсидирование крупных инвесторов из индустрии полупроводников - широко распространенное явление во всем мире, поскольку их приход обычно дает мощный импульс экономическому развитию целого региона и нередко всей страны. Поэтому Еврокомиссия разработала закон о государственной финансовой поддержке строительства чиповых заводов под названием European Chips Act, который открывает широкие возможности для субсидирования на европейском и национальном уровнях частных инвесторов. Стратегическая цель - снизить чрезмерную зависимость ЕС от поставок из США и особенно из Азии.

Ведь практически любая индустриальная продукция от станков и самолетов до бытовой техники и даже игрушек содержит сегодня микрочипы, не говоря уже о компьютерах и прочей электронике. Так, уже сейчас в один электромобиль встраивают до 1500 различных чипов, поэтому потребности одного только немецкого автопрома по мере перевода его продукции на электрическую тягу будут стремительно нарастать.

За и против субсидий для завода Intel

Так что в Германии нашлось немало сторонников увеличения господдержки корпорации Intel. Особенно активно его лоббировали, естественно, власти федеральной земли Саксония-Анхальт на территории бывшей ГДР. Регион вокруг ее столицы Магдебурга не может похвастаться мощной индустриальной базой, для него приход такого инвестора, да еще с такой суммой - это уникальный исторический шанс на создание большого числа высокооплачиваемых рабочих мест, на приход других фирм, обслуживающих производственные потребности Intel, на превращение Магдебургского университета в центр обучения и научных исследований в области микроэлектроники.

Но были и противники увеличения субсидий, которые говорили, что не надо поддаваться шантажу американского гиганта, что государству не следует страховать предпринимательские риски корпораций, что выделяемые деньги лучше напрямую направить на научные исследования. Среди противников выделения дополнительных средств был и лидер либеральной партии СвДП, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Так будет выглядеть производственный комплекс Intel в Магдебурге Фото: Intel Corporation

В конце концов в правительстве было найдено компромиссное решение. Субсидии корпорации Intel вырастут до 9,9 млрд евро, но деньги будут выделены не из федерального бюджета, а из специального фонда для финансирования экологической трансформации экономики, которым распоряжается министерство экономики и защиты климата ФРГ. Его глава, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) от партии "зеленых", является решительным сторонником проекта в Магдебурге. Так что денег Германии придется теперь заплатить значительно больше, в то же время доля субсидий в финансировании проекта снизится: в первоначальном варианте она составляла 40%, теперь она уменьшилась до 33%.

Олаф Шольц дает старт трем проектам по выпуску чипов

Для Олафа Шольца это было уже третье в этом году участие в запуске на территории Германии проектов в области микроэлектроники. 1 февраля 2023 года в Энсдорфе в федеральной земле Саар американская корпорация Wolfspeed в присутствии канцлера ФРГ обнародовала планы строительства за 2,75 млрд евро крупнейшего в мире завода по выпуску полупроводников на основе карбида кремния.

Энсдорф, 1 февраля 2023 года. Олаф Шольц на презентации планов американской корпорации Wolfspeed по строительству завода полупроводников Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Карбидокремниевые чипы обеспечивают более быструю зарядку аккумуляторных батарей, чем кремниевые чипы, и увеличивают дальность пробега электромобилей. Они также востребованы в энергетике и при производстве промышленного оборудования. Завод планируется ввести в строй в 2027 году, в его сооружении будет участвовать немецкий поставщик автокомпонентов ZF Friedrichshafen.

2 мая Олаф Шольц вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) присутствовал в Дрездене в федеральной земле Саксония на символической церемонии начала строительства немецким концерном Infineon своего второго в этом городе завода по выпуску чипов. В его сооружение и, главное, оснащение новейшим оборудованием будут вложены 5 млрд евро, что станет крупнейшей инвестицией в отдельное предприятие в истории концерна.

Дрезден, 2 мая 2023 года. Олаф Шольц на церемонии начала строительства завода по выпуску чипов немецкого концерна Infineon Фото: JENS SCHLUETER/AFP/Getty Images

Намеченная на осень 2026 года сдача в эксплуатацию нового завода обеспечит Дрездену 1000 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Это предприятие еще больше укрепит европейское лидерство сложившегося в саксонской столице кластера предприятий и научных учреждений в сфере микроэлектроники, получившего название "Кремниевая Саксония". "Уже сегодня здесь выпускают каждый третий чип в Европе", - подчеркнул тогда канцлер ФРГ.

И вот теперь, 19 июня 2023 года, в присутствии канцлера Шольца было подписано соглашение, фактически дающее старт строительству комплекса Intel в Магдебурге. Оно продлится до 2027 или 2028 года и даст работу примерно 7000 строителей. Затем на самом предприятии будет создано как минимум 3000 рабочих мест, к тому же вокруг него развернут производство различные фирмы-поставщики.

Международная экспансия Intel: Германия, Израиль, Польша

Для гиганта микроэлектроники из калифорнийской Кремниевой долины этот проект становится, в свою очередь, одним из ключевых элементов его новой глобальной экспансии, в ходе которой американская корпорация кардинально расширит свое присутствие на европейском рынке, но одновременно значительно укрепит индустриальный потенциал стран ЕС и их ближайших партнеров.

Логотип Intel перед штаб-квартирой корпорации в калифорнийском городе Санта-Клара Фото: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Ведь буквально накануне, 18 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о строительстве в городе Кирьят Гат завода Intel стоимостью 25 млрд долларов, который должен войти в строй в 2027 году. Это станет, как и в Германии, крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории страны.

А 16 июня Пэт Гельсинджер сообщил в польском Вроцлаве, что корпорация вложит 4,6 млрд долларов в строительство завода, на котором будут монтироваться и тестироваться микрочипы. О размере субсидий ничего не сообщается, однако глава Intel бросил многозначительную фразу о том, что Польша проявила больше желания получить эту инвестицию, чем другие страны.

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