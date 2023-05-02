Чипы для ЕС: Infineon строит завод в Дрездене за 5 млрд евро

Европейская Кремниевая долина находится на берегах Эльбы. Различную электронную технику в Дрездене выпускали еще во времена ГДР, поэтому после объединения Германии в столицу федеральной земли Саксония пришли многие ведущие производители микроэлектроники, в том числе и Siemens. К производству чипов немецкий технологический концерн приступил здесь в 1994 году, а пять лет спустя он выделил подразделение по выпуску полупроводников в самостоятельную компанию Infineon Technologies. Сегодня она входит в десятку мировых лидеров отрасли.

"Нефть 21-го века" надо производить в Европе

И вот теперь Infineon начала строить в Дрездене свой второй завод: Smart Power Fab. В его сооружение и, главное, оснащение новейшим оборудованием будут вложены 5 млрд евро, что станет крупнейшей в истории компании инвестицией в отдельное предприятие. Чтобы подчеркнуть значение этого проекта не только для Германии, но и для всего Евросоюза, на церемонию символического начала работ 2 мая приехали как канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), так и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Работник действующего завода Infineon в Дрездене демонстрирует кремниевую пластину для чипов Фото: momentphoto/Killig/IMAGO

Европа пока существенно отстает в области микроэлектроники от Азии и Америки и, соответственно, сильно зависит от импорта чипов главным образом из Тайваня и Южной Кореи, а также из США. А чипы требуются сегодня для 90% промышленных предприятий, причем 80% современных производственных площадок без них вообще не могут выпускать продукцию, указывает немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom. "Чипы часто называют "нефтью 21-го века", - напомнил в выступлении на церемонии Олаф Шольц.

Чтобы снизить зависимость ЕС от импорта этого современного "сырья", в том числе из регионов, где нарастает геополитическая напряженность, Еврокомиссия поставила задачу к 2030 году удвоить долю ЕС в мировом производстве полупроводников, доведя ее до 20%. А если учесть, как стремительно развивается эта отрасль, то речь, по сути дела, идет о необходимости увеличить имеющиеся мощности в четыре раза, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен: "Нам в Европе требуется больше массового производства чипов".

Пополнение в кластере "Кремниевая Саксония"

Для реализации столь масштабной индустриальной программы потребуются значительные субсидии, ведь без них сегодня не обходится практически ни один крупный проект в микроэлектронике. Поэтому Еврокомиссия разработала закон о государственной финансовой поддержке строительства чиповых заводов под названием European Chips Act, который открывает широкие возможности для субсидирования на европейском и национальном уровнях частных инвесторов. В заявлении по случаю начала строительства нового завода Infineon в Дрездене ассоциация Bitkom приветствует выделение ему государственной финансовой поддержки в размере 1 млрд евро.

Так будет выглядеть к концу 2026 года новый чиповый завод Infineon в "Кремниевой Саксонии" близ Дрездена Фото: Infineon

"Образцовым примером реиндустриализации Восточной Германии" назвал почти тридцатилетнюю инвестиционную деятельность компании Infineon в Дрездене Олаф Шольц. Намеченная на осень 2026 года сдача в эксплуатацию нового завода обеспечит саксонской столице 1000 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Это предприятие еще больше укрепит европейское лидерство сложившегося здесь кластера предприятий и научных учреждений в сфере микроэлектроники, получившего название "Кремниевая Саксония". "Уже сегодня здесь выпускают каждый третий чип в Европе", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Новый завод будет использовать 300-миллиметровые кремниевые пластины и производить, в частности, чипы для электромобилей, на выпуск которых ускоренно переходит сейчас такая ключевая отрасль немецкой экономики, как автомобилестроение. Продукция Infineon потребуется также в сфере возобновляемой энергетики. "Мы ускоренно увеличиваем наши производственные мощности, чтобы воспользоваться теми шансами роста, которые открывают нам мегатренды декарбонизация и цифровизация", - так объяснил стратегию компании председатель правления Infineon Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck).

Олаф Шольц намекнул на приход TSMC?

В своем выступлении Олаф Шольц весьма многозначительно отметил: "У меня нет впечатления, что этот крупный инвестиционный проект станет последним в "Кремниевой Саксонии". Канцлер, скорее всего, намекал на тайваньского гиганта микроэлектроники TSMC. Тот изучает сейчас возможность строительства в Европе завода, специализирующегося на выпуске чипов для автомобильной промышленности, и, в частности, проявил интерес к Дрездену. Ранее сообщалось, что корпорация намерена объявить о своем решении до лета, до которого осталось менее месяца.

Энсдорф, 1.2.2023. Компания из США Wolfspeed в присутстивии канцлера ФРГ Олафа Шольца объявляет о строительстве завода микрочипов. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Если TSMC действительно выберет Германию, это станет уже третьим крупным чиповым проектом иностранного инвестора в ФРГ менее чем за полтора года - а вместе с заводом Infineon в Дрездене четвертым в области микроэлектроники. Не далее как 1 февраля этого года Олаф Шольц присутствовал в Энсдорфе в западногерманской федеральной земле Саар на презентации американской корпорацией Wolfspeed плана строительства крупнейшего в мире завода по выпуску полупроводников на основе карбида кремния. Предприятие, которое обойдется примерно в 3 млрд евро, должно с 2027 года начать снабжать микрочипами европейских производителей электромобилей.

А в марте 2022 о намерении построить сразу два чиповых завода близ Магдебурга в восточногерманской земле Саксония-Анхальт за астрономическую сумму в 17 млрд евро объявил американский гигант микроэлектроники Intel. Он уже приобрел земельный участок, к которому сейчас подводят коммуникации, но пока не дал старт собственно строительству, поскольку пытается теперь добиться дополнительных субсидий от немецких властей. Однако наблюдатели исходят из того, что в конце концов обе стороны найдут компромисс. Во всяком случае, проект Wolfspeed, начало строительства завода Infineon и возможный приход TSMC явно укрепляют переговорные позиции правительства ФРГ: они свидетельствуют об инвестиционной привлекательности Германии как европейского центра индустрии полупроводников.

Смотрите также: