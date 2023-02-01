Чипы для электромобилей: фирма из США построит завод в ФРГ

В Германии объявлено о третьем за год многомиллиардном инвестиционном проекте в области микроэлектроники. Корпорация Wolfspeed выбрала землю Саар и партнера ZF Friedrichshafen.

В ближайшие годы Европа резко сократит многолетнее отставание от Азии и Америки в области микроэлектроники, а европейским лидером по производству чипов явно станет Германия. 1 февраля американская корпорация Wolfspeed в присутствии канцлера, вице-канцлера и других политиков ФРГ обнародовала планы по строительству в немецкой федеральной земле Саар крупнейшего в мире завода по выпуску полупроводников на основе карбида кремния. Предприятие намерено с 2027 года снабжать микрочипами европейских производителей электромобилей, столкнувшихся в последние годы с перебоями в поставках от азиатских компаний.

Сначала Intel, затем Infineon, теперь Wolfspeed

Для Германии это уже третий многомиллиардный инвестиционный проект в высокотехнологичной сфере полупроводников менее чем за год. В марте 2022 о намерении построить сразу два предприятия близ Магдебурга объявил американский гигант отрасли Intel, в ноябре немецкий концерн Infineon сообщил о сооружении своего второго завода в Дрездене. И вот теперь Wolfspeed.

Энсдорф, 1.2.2023. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Wolfspeed Грегг Лоу демонстрируют продукцию этой компании Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Примечательно, что все три проекта, два из которых - американские, запускаются на фоне дискуссий об угрозе деиндустриализации Германии и разговоров про уход немецких промышленных предприятий в Соединенные Штаты из-за дороговизны энергии в ФРГ и высоких субсидий в США. Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) расценил решение Wolfspeed как "важный сигнал о том, что Германия в трудной ситуации сохраняет инвестиционную привлекательность, в том числе в области высоких технологий".

В земле Саар знают, что такое деиндустриализация

Весьма примечательно и то, что корпорация Wolfspeed остановила свой выбор именно на земле Саар, где не понаслышке знают, что такое деиндустриализация. Этот регион вместе с французской Лотарингией и герцогством Люксембург со второй половины 19 века в течение целого столетия образовывал своего рода индустриальный треугольник угля и стали.

Неслучайно самым первым в мире промышленным объектом, включенным ЮНЕСКО в список "Всемирного наследия", стал металлургический завод Völklinger Hütte в саарском городе Фёльклингене. Однако с 1960-х годов и местная черная металлургия, и особенно угольная промышленность начали терять конкурентоспособность и сокращать свои мощности.

Высокотехнологичное производство разместится на территории бывшей угольной электростанции Ensdorf Фото: Johannes Glöckner/picture alliance

Так что экономика земли Саар уже не первое десятилетие переживает трудный и болезненный процесс глубоких структурных изменений. Поэтому весьма символично, что новый завод микроэлектроники с его сверхчистыми производственными помещениями построят на территории бывшей электростанции Ensdorf, работавшей на каменном угле, добычу которого в Германии полностью прекратили к концу 2018 года. В этом контексте следует понимать фразу канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о том, что "индустриальная революция возвращается в Энсдорф". Но теперь уже на новом витке технологического развития.

Карбидокремниевые чипы увеличивают дальность пробега

Наличие подходящей площадки со всеми необходимыми коммуникациями было для Wolfspeed, несомненно, одним из аргументов в пользу местечка Энсдорф на берегу реки Саар. Немаловажную роль сыграло и выгодное географическое положение региона: сравнительно недалеко находятся сразу несколько центров как немецкого, так и французского автопрома, а в непосредственной близости, в городе Саарлуи, расположен автозавод американской корпорации Ford.

Примерно так будет выглядеть будущий завод Wolfspeed в федеральной земле Саар Фото: Wolfspeed Inc.

Ведь основными клиентами немецкого завода Wolfspeed, который будет на треть больше головного предприятия корпорации в США, станут именно автостроители, ускоренно расширяющие сейчас выпуск электромобилей. Чипы на основе карбида кремния обеспечивают более быструю зарядку аккумуляторных батарей, чем кремниевые чипы, и увеличивают дальность пробега электромобилей. Они также востребованы в энергетике и при производстве промышленного оборудования.

ZF Friedrichshafen отвечает главному конкуренту Bosch

И все же решающим аргументом в пользу конкретно земли Саар стало то, что здесь находится большое предприятие немецкой компании ZF Friedrichshafen. Это один из крупнейших в мире и второй по размерам в Германии поставщик компонентов для автопрома - и тем самым прямой конкурент концерна Bosch. А тот летом 2021 открыл в Дрездене собственный завод по производству чипов, а летом 2022 принял решение об увеличении его производственных мощностей.

Производство микрочипов на заводе концерна Bosch в Дрездене Фото: Bosch

Теперь ZF Friedrichshafen отвечает главному конкуренту тем, что примет участие в финансировании завода Wolfspeed. К тому же поблизости от нового предприятия будет открыт научно-исследовательский центр, и тут немецкая фирма станет уже основным совладельцем.

Однако ZF Friedrichshafen, главный работодатель в земле Саар (9500 сотрудников), предоставит американскому партнеру и его заводу не только денежные средства, но и частично свой квалифицированный персонал - речь идет о нескольких сотнях человек, которым будет предложено перейти на работу к партнеру. Глава Wolfspeed Грегг Лоу придает наличию хорошо подготовленных кадров особое значение: он рассчитывает на то, что они обеспечат высокую производительность труда и тем самым высокую прибыльность. "Уровень квалификации техников в Германии очень, очень высокий", - подчеркнул менеджер.

Стоимость завода в Энсдорфе составит примерно 2,75 млрд евро, из которых ZF Friedrichshafen внесет 170 млн евро. В ответ компания получит пакет акций Wolfspeed и станет миноритарным акционером этой сравнительно молодой корпорации, вышедшей на Нью-Йоркскую биржу осенью 2021 года.

ЕС еще должен одобрить масштабные госсубсидии

Грегг Лоу не скрывает, что ожидает масштабные субсидии от властей земли Саар, от правительства ФРГ и от ЕС. Они являются непременным условием проекта. Такова общемировая практика в отрасли: предприятия микроэлектроники, создающие большое количество высокооплачиваемых инновационных рабочих мест, являются настолько желанными и ценными инвесторами, что в самых разных точках планеты им готовы предоставлять щедрую господдержку.

Первые работы на территории бывшей электростанции Ensdorf уже начались Фото: Oliver Dietze/picture alliance/dpa

В интервью экономической газете Handelsblatt Грегг Лоу и член правления ZF Friedrichshafen Штефан фон Шукман (Stephan von Schuckmann) сообщили, что рассчитывают на господдержку в размере примерно 20% от стоимости проекта. Это примерно полмиллиарда евро.

Как только Еврокомиссия даст добро на такие субсидии, Wolfspeed и ZF Friedrichshafen намерены тут же приступить к строительству, рассчитанному на четыре года. В том, что добро будет получено, сомнений нет. ЕС целенаправленно, политически и финансово, поддерживает развитие европейской микроэлектроники и намерен к 2030 году удвоить ее долю на мировом рынке до 20%. Свой весомый вклад в это предстоит внести и будущему заводу в земле Саар на границе Германии с Францией и Люксембургом.

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