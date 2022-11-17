Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Вслед за Intel миллиарды евро в строительство на востоке Германии завода по производству микросхем вложит Infineon. Дрезден закрепляет за собой титул Саксонской кремниевой долины.

Сначала Intel и Магдебург - и вот теперь Infineon и Дрезден. Пока в СМИ и в соцсетях активно обсуждается угроза деиндустриализации Германии из-за прекращения поставок российского газа, мировые лидеры микроэлектроники принимают многомиллиардные инвестиционные решения о строительстве в ФРГ заводов по выпуску чипов - ключевых компонентов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Причем сооружать заводы будут на территории бывшей ГДР, которая по уровню индустриализации пока отстает от западной части страны, но в последние годы стремительно ее догоняет.

Infineon: рекордные инвестиции после рекордного года

План строительства в Дрездене нового завода по выпуску 300-миллиметровых кремниевых пластин крупнейший немецкий производитель микрочипов Infineon Technologies AG, продававший раньше свою продукцию и в Россию, обнародовал 14 ноября вместе с публикацией итогов завершившегося в сентябре финансового года. Год оказался рекордным как по выручке, выросшей на 29% до 14,2 млрд евро, так и по чистой прибыли, увеличившейся на 63% и составившей 3,4 млрд евро.

Проект второго завода Infineon близ Дрездена в Кремниевой Саксонии Фото: Infineon

После столь успешного года можно пойти и на рекордные инвестиции, решило руководство концерна в штаб-квартире близ Мюнхена. Одновременно оно повысило среднесрочный прогноз развития собственного бизнеса. Ведь и перспективы всей отрасли выглядят многообещающие: глобальный спрос на микрочипы быстро растет. Сразу же вспоминаются вызванные их дефицитом простои в мировом автопроме. Поэтому Infineon и готов вложить в новый завод приблизительно 5 млрд евро - крупнейшую в фирменной истории сумму при сооружении отдельного предприятия. На нем будут трудиться около 1000 человек.

Правда, Infineon сразу же предупредил, что рассчитывает на "адекватную государственную поддержку". Это обычная практика при подобных мегапроектах, и больших проблем получить ее явно не будет. Ведь в Евросоюзе в скором времени ожидаются принятие уже подготовленного закона о поддержке производителей микрочипов (European Chips Act) и выделение на эти цели 15 млрд евро. Поставлена задача до 2030 года удвоить долю ЕС на высококонкурентном глобальном рынке микросхем, составляющую ныне всего 10%, и тем самым снизить зависимость от поставщиков из Азии и США.

Silicon Saxony: Кремниевая Саксония в Дрездене разрастается

Одновременно Infineon может рассчитывать на поддержку правительства ФРГ и особенно на субсидии от властей федеральной земли Саксония. Ведь ее столица, Дрезден, и окрестности города уже сейчас носят неформальный титул Silicon Saxony. Саксонской кремниевой долиной этот регион назвали по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной потому, что здесь тоже сосредоточено большое количество самых разных по размерам компаний, так или иначе связанных с производством полупроводников. В общей сложности их около 2300.

Возникновение такого кластера объясняется тем, что в Дрездене во времена ГДР находился комбинат Robotron - один из крупнейших в социалистическом лагере производитель вычислительной техники с тысячами квалифицированных работников. Так что здесь был опыт подготовки кадров в этой сфере - и эти традиции сохранились.

Поэтому после объединения Германии в 1990 году сюда из разных стран потянулись инвесторы из области микроэлектроники: американский гигант отрасли Intel, нидерландская компания NXP, корпорация из США Applied Materials, выпускающая оборудование для производства полупроводников.

Завод Bosch в Дрездене: выпуск микрочипов обеспечивают квалифицированные работники и промышленные роботы Фото: Bosch

В июне 2021 года завод, выпускающий чипы для электрических и гибридных автомобилей, открыл в Дрездене немецкий концерн Bosch. Для него этот проект стоимостью в 1 млрд евро стал крупнейшим в 130-летней истории фирмы. А сейчас, как утверждают инсайдеры, с властями Саксонии ведет переговоры о строительстве предприятия крупнейший в мире производитель чипов TSMC из Тайваня.

У концерна Infineon, выделенного в 1999 году из состава немецкого технологического гиганта Siemens и вошедшего затем в десятку лидеров на мировом рынке полупроводников, тоже есть завод в Дрездене. Так что то новое предприятие, которое намечается ввести в строй осенью 2026 года, станет для него вторым в Кремниевой Саксонии. "Всегда легче расширять имеющуюся производственную площадку", - считает глава Infineon Йохен Ханабек (Jochen Hanebeck).

Гигантский проект Intel в восточногерманском Магдебурге

А вот американская корпорация Intel пошла иным путем. Когда она искала в ЕС место для размещения не одного, а сразу двух новых заводов по выпуску чипов для европейского рынка, то в качестве варианта рассматривала и хорошо знакомый ей Дрезден. Однако в конечном счете выбор пал в марте 2022 года на Магдебург, столицу другой федеральной земли на территории бывшей ГДР - Саксонии-Анхальт.

Проект двух заводов корпорации Intel в Магдебурге Фото: Intel Corporation

Здесь инвестору из США предложили большие свободные площади в новой промзоне (покупка земли должна завершиться в ноябре) и обещали многомиллиардную поддержку от федеральных и местных властей. Intel, в свою очередь, собирается вложить в сооружение и оснащение двух расположенных рядом друг с другом предприятий порядка 17 млрд евро. Для ФРГ это пока крупнейший индустриальный проект 21-го века.

12.11.2022. Глава Intel Пэт Гельсинджер (слева) и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф перед Магдебургским собором Фото: Peter Gercke/ZB/dpa/picture alliance

12 ноября глава Intel Пэт Гельсинджер посетил Магдебург и тем самым подтвердил намерение корпорации в первой половине 2023 года приступить к строительству. Ввод в строй этого комплекса в индустриально слаборазвитой части Германии намечен на 2027 год.

От Магдебурга до Дрездена по автобану всего около 230 километров. Так что по сути дела будущую производственную площадку Intel и Кремниевую Саксонию можно будет считать двумя полюсами одного экономического кластера, специализирующегося на выпуске полупроводников. Тем более, что оба города находятся на реке Эльбе. Благодаря этому кластеру бывшая ГДР станет через несколько лет крупнейшим европейским центром производства микрочипов - одной из самых перспективных отраслей будущего.

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