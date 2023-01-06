Авторынок ФРГ вырос в 2022 благодаря буму электромобилей

В декабре в ФРГ впервые продали больше новых машин с электромоторами, чем с ДВС, но из-за особых обстоятельств. Volkswagen остается лидером рынка, Audi опережает BMW, Tesla растет.

Формальный, к тому же на очень низком уровне, специфический всплеск продаж перед сокращением госсубсидий, устойчивый рост доли машин с альтернативными двигателями и неослабевающая популярность внедорожников SUV - таковы вкратце главные итоги 2022 года на немецком автомобильном рынке - крупнейшем в Европе.

Всего в ФРГ было зарегистрировано 2,65 млн новых легковых автомобилей, что на 1,1% больше, чем в 2021 году, сообщило 4 января Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Несмотря на этот формальный плюс, 2022-й стал "исторически плохим автомобильным годом", указала консалтинговая компания EY. Ведь в 2021 году объемы продаж оказались на самом низком уровне со времени воссоединения Германии в 1990 году. Так что минувший год стал вторым с конца.

Ажиотажный спрос из-за сокращения субсидий

Если же сравнивать с докризисным и допандемийным 2019 годом, то образовалась "существенная брешь в продажах" примерно в 26%, отметило Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Оно объясняет это дефицитом промежуточных продуктов и компонентов, например микрочипов, высокими ценами на энергию и сырье, а также "общей неуверенностью из-за войны в Украине".

Фактически минувший автомобильный год спасли устойчивый рост спроса на автомобили с различными вариантами электрических моторов и специфический всплеск продаж в декабре, опять-таки связанный с электромобилями. Дело в том, что правительство ФРГ объявило, что с 1 января 2023 года прекращает субсидировать покупки плагин-гибридов (подзаряжаемых от сети автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором) и сокращает премии покупателям электромобилей, работающих исключительно на электрической тяге (BEV).

Субсидии от государства и бонусы от производителей стимулировали ряд лет спрос на электромобили Фото: Sven Simon/picture alliance

Поэтому немецкие автомобилисты, наметившие приобретение таких моделей, еще весной заблаговременно начали усиленно заказывать их автопроизводителям, чтобы успеть зарегистрировать покупку до конца года. В результате осенью показатели продаж стали расти и достигли кульминации в декабре, когда на дороги Германии выехало около 314 тысяч новых легковых машин - на 38% больше, чем в декабре 2021-го. При этом свыше половины из них имели электрические двигатели. Такого в истории автомобильного рынка ФРГ еще не случалось.

"В новом году ситуация будет, видимо, иной", - полагает консалтинговая компания EY и прогнозирует существенное сокращение продаж плагин-гибридов и более сдержанный спрос на электромобили. Так что главная интрига 2023 года на автомобильном рынке Германии будет состоять в том, насколько сильным окажется падение интереса покупателей к моделям с альтернативными двигателями. Ведь они стоят обычно ощутимо больше, чем модели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Почти у половины новых машин - альтернативные двигатели

Впрочем, основными покупателями легковых автомобилей в Германии традиционно являются не физические, а юридические лица. В прошлом году их доля, по данным KBA, составила 64%. Многие фирмы могут и в 2023 году сделать выбор в пользу электромобилей из налоговых, имиджевых, экологических и чисто экономических соображений. Раньше немецкие фирмы предпочитали в качестве служебных автомобили не на бензине, а на дизельном топливе, однако выбросы от него считаются более вредными для человека, к тому же в прошлом году оно особенно сильно подорожало.

С марта 2022 дизель в ФРГ стабильно дороже бензина, что ускорило падение спроса на дизельные машины Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Во всяком случае доля новых легковых машин с дизельными моторами, до недавнего времени стабильно составлявшая на немецком рынке примерно половину продаж, в 2022 году упала до 17,8%. Бензиновыми моторами были оснащены 32,6% автомобилей, зарегистрированных KBA. Их продажи снизились на 11%.

Таким образом, в прошлом году почти половина машин, впервые выехавших на дороги Германии, имела уже не ДВС, а альтернативные двигатели, в абсолютном большинстве случаев - электрические. Так, на различные варианты гибридных автомобилей пришлись 31,2% (на плагин-гибриды - 13,7% всех продаж), а доля электромобилей BEV выросла за год на треть и достигла 17,7%, практически сравнявшись с долей дизельных.

Все остальные альтернативные технологии продолжали играть в Германии совершенно маргинальную роль. Так, доля легковых автомобилей на сжиженном газе, несмотря на некоторый рост их продаж, составила 0,6%, а доля машин на компримированном газе снизилась до 0,1%. Водородные автомобили в годовой отчет KBA даже не попали.

Немецкий автопром удерживает позиции, французский теряет

В этом отчете указываются объемы продаж и доли рынка всех представленных в Германии автопроизводителей и брендов. Бесспорным лидером был и остается немецкий концерн Volkswagen с его основным брендом VW. Его доля составила 18,1% при снижении продаж на 1,8%. На втором месте - Mercedes-Benz с долей в 9,2% и увеличением сбыта на 8,3%.

Глава Audi Маркус Дюсман рядом с электромобилем Audi e-tron GT Quattro Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Серьезный рост продаж - более чем на 17% - продемонстрировала компания Audi, что позволило ей обогнать своего вечного баварского конкурента BMW, у которого сбыт, наоборот, снизился почти на 6%. С небольшим плюсом год завершили также немецкая компания Porsche и американская корпорация Ford, у которой головной европейский завод находится в Кельне.

В то же время у немецкой компании Opel, входящей в состав европейско-американского концерна Stellantis, продажи упали более чем на 10%. Неудачным прошлый год оказался и для ряда других брендов этого холдинга, в том числе для итальянской компании Fiat и особенно для французских Peugeot и Citroen, потерявших по 14%. Еще больше - почти на 25% - сократился сбыт у французского автостроителя Renault. Зато его румынская дочка Dacia увеличила продажи почти на 50%.

У компании Toyota - большой выбор новых моделей автомобилей на электрической тяге Фото: Ikuhiro Yoneda/The Yomiuri Shimbun/AP Images/picture alliance

Разнородная картина у японских и южнокорейских автостроителей. Большинство - например Hyundai, Honda, Mitsubishi, Mazda, Lexus и особенно Suzuki - оказались в минусе, тогда как Toyota и особенно Kia - в плюсе. У Nissan - минимальное снижение.

Поскольку почти каждая вторая легковая машина, проданная в Германии в 2022 году, в той или иной мере была электрической, преимущество явно имели те немецкие и иностранные производители, которые предлагают достаточно широкий выбор гибридов и BEV и/или славятся своими электромобилями.

Быстрый рост продаж у Tesla и Polestar

В связи с этим показателен успех американского производителя электромобилей Tesla, который в марте 2022 года открыл под Берлином свой первый европейский завод и с тех пор наращивает там объемы производства. Продажи Tesla в Германии в 2022 году увеличились на 76% и достигли почти 70 тысяч единиц.

Участие Polestar в автосалоне в Мюнхене летом 2021 способствовало популяризации бренда Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

Но самый большой прирост продемонстрировал другой специалист по электромобилям и гибридам - Polestar, совместное предприятие шведской Volvo Cars и ее китайского собственника Geely. Тут, правда, решающую роль сыграл эффект низкой базы: после роста продаж на 166% их объем достиг 7000 автомобилей. В то же время у самой Volvo сбыт на немецком рынке упал на 16%.

Самым востребованным классом продаваемых в Германии автомобилей вновь был SUV. На этот вид внедорожников или кроссоверов пришлась почти треть всех продаж - 29,3%. На втором месте шли автомобили компактного класса (15,9%), к которому относятся, к примеру, модели лидера немецкого рынка VW Golf и электромобиль VW ID.3.

В отчете KBA указаны и самые популярные сейчас в Германии цвета автомобилей. Немецкие юридические и физические лица по-прежнему предпочитают различные оттенки серого (30,6%) и черный цвет (26,4%), а также белый (20,5%).

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