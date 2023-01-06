Авторынок ФРГ вырос в 2022 благодаря буму электромобилей

В декабре в ФРГ впервые продали больше новых машин с электромоторами, чем с ДВС, но из-за особых обстоятельств. Volkswagen остается лидером рынка, Audi опережает BMW, Tesla растет.
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Формальный, к тому же на очень низком уровне, специфический всплеск продаж перед сокращением госсубсидий, устойчивый рост доли машин с альтернативными двигателями и неослабевающая популярность внедорожников SUV - таковы вкратце главные итоги 2022 года на немецком автомобильном рынке - крупнейшем в Европе.
Всего в ФРГ было зарегистрировано 2,65 млн новых легковых автомобилей, что на 1,1% больше, чем в 2021 году, сообщило 4 января Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Несмотря на этот формальный плюс, 2022-й стал "исторически плохим автомобильным годом", указала консалтинговая компания EY. Ведь в 2021 году объемы продаж оказались на самом низком уровне со времени воссоединения Германии в 1990 году. Так что минувший год стал вторым с конца.
Ажиотажный спрос из-за сокращения субсидий
Если же сравнивать с докризисным и допандемийным 2019 годом, то образовалась "существенная брешь в продажах" примерно в 26%, отметило Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Оно объясняет это дефицитом промежуточных продуктов и компонентов, например микрочипов, высокими ценами на энергию и сырье, а также "общей неуверенностью из-за войны в Украине".
Фактически минувший автомобильный год спасли устойчивый рост спроса на автомобили с различными вариантами электрических моторов и специфический всплеск продаж в декабре, опять-таки связанный с электромобилями. Дело в том, что правительство ФРГ объявило, что с 1 января 2023 года прекращает субсидировать покупки плагин-гибридов (подзаряжаемых от сети автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором) и сокращает премии покупателям электромобилей, работающих исключительно на электрической тяге (BEV).
Поэтому немецкие автомобилисты, наметившие приобретение таких моделей, еще весной заблаговременно начали усиленно заказывать их автопроизводителям, чтобы успеть зарегистрировать покупку до конца года. В результате осенью показатели продаж стали расти и достигли кульминации в декабре, когда на дороги Германии выехало около 314 тысяч новых легковых машин - на 38% больше, чем в декабре 2021-го. При этом свыше половины из них имели электрические двигатели. Такого в истории автомобильного рынка ФРГ еще не случалось.
"В новом году ситуация будет, видимо, иной", - полагает консалтинговая компания EY и прогнозирует существенное сокращение продаж плагин-гибридов и более сдержанный спрос на электромобили. Так что главная интрига 2023 года на автомобильном рынке Германии будет состоять в том, насколько сильным окажется падение интереса покупателей к моделям с альтернативными двигателями. Ведь они стоят обычно ощутимо больше, чем модели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Почти у половины новых машин - альтернативные двигатели
Впрочем, основными покупателями легковых автомобилей в Германии традиционно являются не физические, а юридические лица. В прошлом году их доля, по данным KBA, составила 64%. Многие фирмы могут и в 2023 году сделать выбор в пользу электромобилей из налоговых, имиджевых, экологических и чисто экономических соображений. Раньше немецкие фирмы предпочитали в качестве служебных автомобили не на бензине, а на дизельном топливе, однако выбросы от него считаются более вредными для человека, к тому же в прошлом году оно особенно сильно подорожало.
Во всяком случае доля новых легковых машин с дизельными моторами, до недавнего времени стабильно составлявшая на немецком рынке примерно половину продаж, в 2022 году упала до 17,8%. Бензиновыми моторами были оснащены 32,6% автомобилей, зарегистрированных KBA. Их продажи снизились на 11%.
Таким образом, в прошлом году почти половина машин, впервые выехавших на дороги Германии, имела уже не ДВС, а альтернативные двигатели, в абсолютном большинстве случаев - электрические. Так, на различные варианты гибридных автомобилей пришлись 31,2% (на плагин-гибриды - 13,7% всех продаж), а доля электромобилей BEV выросла за год на треть и достигла 17,7%, практически сравнявшись с долей дизельных.
Все остальные альтернативные технологии продолжали играть в Германии совершенно маргинальную роль. Так, доля легковых автомобилей на сжиженном газе, несмотря на некоторый рост их продаж, составила 0,6%, а доля машин на компримированном газе снизилась до 0,1%. Водородные автомобили в годовой отчет KBA даже не попали.
Немецкий автопром удерживает позиции, французский теряет
В этом отчете указываются объемы продаж и доли рынка всех представленных в Германии автопроизводителей и брендов. Бесспорным лидером был и остается немецкий концерн Volkswagen с его основным брендом VW. Его доля составила 18,1% при снижении продаж на 1,8%. На втором месте - Mercedes-Benz с долей в 9,2% и увеличением сбыта на 8,3%.
Серьезный рост продаж - более чем на 17% - продемонстрировала компания Audi, что позволило ей обогнать своего вечного баварского конкурента BMW, у которого сбыт, наоборот, снизился почти на 6%. С небольшим плюсом год завершили также немецкая компания Porsche и американская корпорация Ford, у которой головной европейский завод находится в Кельне.
В то же время у немецкой компании Opel, входящей в состав европейско-американского концерна Stellantis, продажи упали более чем на 10%. Неудачным прошлый год оказался и для ряда других брендов этого холдинга, в том числе для итальянской компании Fiat и особенно для французских Peugeot и Citroen, потерявших по 14%. Еще больше - почти на 25% - сократился сбыт у французского автостроителя Renault. Зато его румынская дочка Dacia увеличила продажи почти на 50%.
Разнородная картина у японских и южнокорейских автостроителей. Большинство - например Hyundai, Honda, Mitsubishi, Mazda, Lexus и особенно Suzuki - оказались в минусе, тогда как Toyota и особенно Kia - в плюсе. У Nissan - минимальное снижение.
Поскольку почти каждая вторая легковая машина, проданная в Германии в 2022 году, в той или иной мере была электрической, преимущество явно имели те немецкие и иностранные производители, которые предлагают достаточно широкий выбор гибридов и BEV и/или славятся своими электромобилями.
Быстрый рост продаж у Tesla и Polestar
В связи с этим показателен успех американского производителя электромобилей Tesla, который в марте 2022 года открыл под Берлином свой первый европейский завод и с тех пор наращивает там объемы производства. Продажи Tesla в Германии в 2022 году увеличились на 76% и достигли почти 70 тысяч единиц.
Но самый большой прирост продемонстрировал другой специалист по электромобилям и гибридам - Polestar, совместное предприятие шведской Volvo Cars и ее китайского собственника Geely. Тут, правда, решающую роль сыграл эффект низкой базы: после роста продаж на 166% их объем достиг 7000 автомобилей. В то же время у самой Volvo сбыт на немецком рынке упал на 16%.
Самым востребованным классом продаваемых в Германии автомобилей вновь был SUV. На этот вид внедорожников или кроссоверов пришлась почти треть всех продаж - 29,3%. На втором месте шли автомобили компактного класса (15,9%), к которому относятся, к примеру, модели лидера немецкого рынка VW Golf и электромобиль VW ID.3.
В отчете KBA указаны и самые популярные сейчас в Германии цвета автомобилей. Немецкие юридические и физические лица по-прежнему предпочитают различные оттенки серого (30,6%) и черный цвет (26,4%), а также белый (20,5%).