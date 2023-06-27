Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Май и июнь стали рекордными для фотовольтаики в ФРГ. Число солнечных батарей на крышах немецких домов быстро растет. В то же время установка ветрогенераторов пока пробуксовывает.

Еще не закончившийся июнь оказался в Германии чрезвычайно богатым на солнечные дни. Поэтому он имеет все шансы стать самым урожайным месяцем в истории немецкой солнечной энергетики. Она произведет, по всей видимости, 10 млрд киловатт-часов электричества. Впрочем, один рекорд уже зафиксирован: в мае установленные по всей ФРГ фотоэлектрические панели выработали больше электроэнергии, чем когда-либо раньше: свыше 8,8 млрд кВт/час.

Первое полугодие 2023: доля ВИЭ - свыше 52%

В результате в мае возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обеспечили 57% использованного в ФРГ электричества. Более высокая доля ВИЭ пока достигалась в немецкой электроэнергетике в течение месяца лишь один раз: в феврале 2022 она составила благодаря особо сильным ветрам 62%. Этот рекорд весьма способствовал тому, что в прошлом году возобновляемая энергетика обеспечила в первые шесть месяцев 49% всего потребленного в Германии электричества. Теперь, по итогам первого полугодия 2023, доля ВИЭ составит, по предварительным оценкам, уже свыше половины: 52%.

Крупнейшую в ФРГ солнечную электростанцию фирма EnBW соорудила под Берлином вблизи ветропарка Фото: EnBW/Paul Langrock

Такие данные опубликовали 27 июня Центр исследования солнечной энергии и водорода федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) и Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). "В то, что мы получаем сегодня свыше половины нашей электроэнергии из возобновляемых источников, еще лет двадцать назад, пожалуй, мало бы кто поверил", - заявила генеральный директор BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae).

В общей сложности немецкие ВИЭ произвели в первой половине нынешнего года примерно 138 млрд киловатт-часов электроэнергии - практически столько же, сколько в первом полугодии прошлого года. Такая их доля объясняется, прежде всего, сокращением производства электроэнергии в Германии на 11%. Это связано с широкомасштабными мерами экономии энергии предприятиями и населением, с технической рецессией в экономике ФРГ, а также с отключением в апреле последних трех блоков немецких АЭС.

Развитие ветроэнергетики ФРГ пробуксовывает

То, что объемы производства немецкой возобновляемой энергетики остались на уровне аналогичного периода прошлого года, свидетельствует, с одной стороны, о том, что ВИЭ стали в Германии стабильным поставщиком электричества. При этом ветряная и солнечная энергетика все более эффективно дополняют друг друга: то ветер обеспечивает высокие и даже рекордные объемы, то солнце.

С другой стороны, стагнирующие объемы производства говорят о том, что намеченное правительством Германии значительное увеличение мощностей ВИЭ для ускоренного отказа от ископаемых источников энергии пока явно пробуксовывает.

Ветропарк в земле Бранденбург. В густонаселенной Германии все труднее найти свободные площади для установки ветрогенераторов Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

На это указал исполнительный директор ZSW профессор Фритйоф Штайс (Frithjof Staiß): "Если учесть, что для достижения климатической нейтральности до 2045 года производство электроэнергии уже в 2035 году должно полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками, то становится ясно, что дальнейшее увеличением мощностей должно происходить существенно быстрее, чем раньше".

Впрочем, пробуксовывает пока в основном установка ветрогенераторов на суше и особенно на море, хотя именно морские ветропарки должны уже в обозримом будущем стать главным поставщиком "зеленой" электроэнергии для всего Евросоюза.

Рост солнечной энергетики обеспечили домовладельцы

В то же время фотовольтаика развивается в Германии быстрыми темпами, которые в этом году еще больше ускорились. Об этом свидетельствует опубликованный 27 июня "Атлас зеленого электричества 2023" (Grüner Strom Atlas 2023). В этом исследовании швейцарской аналитической и консалтинговой компании Prognos AG подробно проанализированы развитие ВИЭ в Германии и география размещения генерирующих мощностей.

Германия, май 2023. Установка солнечных батарей на крыше жилого дома Фото: Frank Hoermann/Sven Simon/IMAGO

Собранные Prognos AG данные показывают, насколько большой рывок сделала в самое последнее время немецкая солнечная энергетика. С 2020 года по 31 мая 2023 установленная мощность фотоэлектрических панелей выросла в ФРГ с 50 гигаватт до более 72 гигаватт, отмечается в "Атласе". Для сравнения: мощность одного энергоблока новой атомной электростанции составляет сегодня, как правило, от 1 до 1,4 ГВт. Таким образом, установленные в Германии за последние три с небольшим года солнечные батареи способны теоретически производить столько электроэнергии, сколько как минимум 15 АЭС.

При этом самое удивительное: основной прирост мощностей обеспечили не энергокомпании с их крупными солнечными электростанциями на полях или холмах, а домовладельцы. Согласно Prognos AG, суммарная мощность солнечных батарей на открытом пространстве увеличилась за минувшие три года на 7 ГВт, тогда как на крышах и фасадах главным образом жилых зданий установили батареи мощностью 15 ГВт. У ветрогенераторов на суше прирост составил за тот же период "всего" 6 ГВт (как-никак от четырех до шести энергоблоков АЭС).

Такой бум отчасти связан с пандемией, когда многие домовладельцы, оказавшись в локдауне или перешедшие на удаленную работу, стали значительно больше внимания уделять обустройству и модернизации своего жилья. К тому же мощный импульс установке солнечных батарей дал, несомненно, газовый кризис 2021-2022 годов, вызванный сокращением, а затем полным прекращением поставок из России, и последовавший за ним всплеск цен на электроэнергию.

Жилой дом в Кельне: фотовольтаика на крыше и на балконах Фото: Ronald Biallas

Теперь растущее число жителей Германии хочет хотя бы частично обезопасить себя от далеких и ненадежных поставщиков ископаемых энергоносителей, тем более что они вредные для климата, и производить определенное количество "зеленого" электричества прямо у себя дома. Весьма красноречивый факт: только с 1 января по 31 мая 2023 установленная мощность солнечных батарей в Германии увеличилась на 4,9 ГВт.

Изменение климата способствует фотовольтаике

И вот результат: суммарная мощность солнечных батарей достигла в Германии к 31 мая 2023, согласно Prognos AG, 72,5 ГВт. Это заметно превышает мощность ветрогенераторов на суше (59 ГВт) и на море (8,4 ГВт), вместе взятых.

Тем не менее ветер был и останется в Германии главным возобновляемым источником энергии (его доля в производстве электричества в два с лишним раза выше, чем у солнца), не в последнюю очередь потому, что он дует, теоретически, круглосуточно и круглогодично, тогда как солнце светит в лучшем случае половину суток и в основном в весенне-летний период. Однако установка ветрогенераторов требует значительно большего числа разрешений на строительство и с технической точки зрения намного сложнее, чем установка солнечных батарей. Так что увеличение генерирующих мощностей ветроэнергетики будет происходить скорее рывками, особенно при вводе в строй больших морских ветропарков.

Этот снимок сделан 15 июня 2023 не где-нибудь в засушливой части Африки, а на берегу обмелевшего Рейна в Кельне Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Тем не менее "солнечные рекорды" первой половины 2023 года, зафиксированные ZSW и BDEW, говорят о том, что фотовольтаика уже играет значительную роль в обеспечении Германии электроэнергией и в перспективе станет еще более весомым фактором. Особенно, если из-за изменения климата возрастет число блокирующих антициклонов над Европой, когда длительные периоды день за днем светит ярчайшее солнце - как, к примеру, в нынешнем году в мае и июне. Из-за этого явления, правда, участились засухи, лесные пожары, обмеление судоходных рек. Но оно хотя бы будет способствовать выработке "зеленой" электроэнергии.

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