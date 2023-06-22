Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?

На полуострове Мангышлак на западе Казахстана весь год сильные ветра - как в Европе на Северном море, а воздух прогревается примерно так же, как на юге Испании. В этой скудной местности сменяют друг друга пустыня и степь. Однако именно в столь неуютном и малонаселенном крае имеются идеальные условия для получения энергии с помощью ветра и солнца. Большого количества энергии. Электричество, производство которого должно начаться здесь в 2030 году, будет стоить два евроцента за киловатт-час. Это подсчитал Вольфганг Кропп (Wolfgang Kropp), генеральный директор компании Hyrasia One и генератор идей для этого гигантского энергетического проекта.

Огромные ветропарки и солнечные электростанции

Соорудить в полупустыне вблизи Каспийского моря ветропарки и солнечные электростанции, суммарная площадь которых будет равна территории восточногерманской федеральной земли Бранденбург, а мощность составит 40 гигаватт - таков план, который Вольфганг Кропп представил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier). Глава немецкого государства в ходе визита в Центральную Азию посетил стройку вблизи казахстанского порта Курык.

Вольфганг Кропп разъясняет премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру водородный проект на побережье Каспийского моря Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Здесь Штайнмайер нажал на красную кнопку, дав тем самым старт пробному бурению с целью изучения грунта перед установкой ветрогенераторов, и заверил, что Германия будет поддерживать этот энергетический проект. Тем самым за политическими переговорами в столице Казахстана Астане последовало посещение своего рода лаборатории под открытым небом, где речь по сути дела идет об энергетической безопасности Европы и об энергетическом переходе - замене ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. Это вопросы глобального масштаба, это геополитика и геоэкономика.

"Зеленый" водород называют энергоносителем будущего. Однако его производство и транспортировка - дело очень дорогостоящее. Если все пойдет по плану, то через семь лет начнется эксплуатация производственного комплекса близ Курыка, а в 2032 году он достигнет проектной мощности и сможет ежегодно производить до 2 млн тонн "зеленого" водорода. Это будет примерно пятая часть тех годовых объемов, которые, согласно прогнозам, потребуются к тому времени всем странам Европейского Союза. Для декарбонизации своих экономик им в больших количествах нужен будет водород, полученный без выбросов углекислого газа. Именно такой водород и называется "зеленым".

"Средний коридор" надо расширять

Но произведенный водород еще надо доставить в Европу, а это поистине "геркулесов труд". Использование для транспортировки российской системы газопроводов "Союз" "в сложившейся обстановке уже невозможно", говорит Вольфганг Кропп. Следовательно, требуется другой путь в западном направлении: "Средний коридор". По мнению экспертов в области логистики, порт в Курыке - это то "игольное ушко", через которое вряд ли смогут пройти запланированные товарные потоки.

"Геополитические изменения из-за войны России против Украины потребуют также изменений в транспортных путях между Востоком и Западом, между Азией и Европой, - отметил президент ФРГ во время осмотра портовых сооружений в Курыке. - И если мы хотим иметь надежные условия транспортировки, то этот "Средний коридор" надо расширять".

Франк-Вальтер Штайнмайер осматривает казахстанский порт Курык вместе с его генеральным директором Сериком Ахметовым Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Расширение транспортных путей намечено вести шаг за шагом и параллельно с сооружением энергопарков. Две трети электроэнергии планируется получать с помощью ветрогенераторов, треть - на солнечных электростанциях. Необходимо будет создать систему опреснения морской воды, построить электролизеры для получения из нее водорода и установки для производства на его основе аммиака.

"Столь разные технологии предстоит соединить друг с другом так, чтобы все они работали эффективно", - так Вольфганг Кропп описывает задачи и вызовы ближайших лет. Для решения технических вопросов потребуются многочисленные экспертизы. Но будут проведены и социальные исследования, чтобы выяснить, как обеспечить проекту поддержку жителей региона.

Долгий и сложный путь в Европу

Полученный в Казахстане "зеленый" водород сразу же будет преобразовываться в аммиак, в составе которого ему и предстоит совершать длинный путь в Европу. Сначала - в судах через Каспийское море, затем - в цистернах по железной дороге из Азербайджана в Грузию, на берегу Черного моря аммиак вновь будут перегружать на суда, чтобы где-то за Босфором доставить его на территорию Евросоюза, по которой он отправится дальше на север ЕС, где из аммиака вновь будут получать водород.

20 июня 2023 президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера принял в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Неужели после всего этого использование водорода в качестве энергоносителя окажется рентабельным? Да, все четко просчитано, заверяет Вольфганг Кропп. По оценкам возглавляемой им фирмы Hyrasia One, входящей в состав германо-шведской компании Svevind Group, реализация проекта может потребовать от 40 до 50 млрд долларов США. Без государственного участия или, по меньшей мере, госгарантий мобилизовать такую сумму вряд ли удастся.

Если все экспертизы дадут зеленый свет "зеленому" водороду из Казахстана, то окончательное инвестиционное решение будет принято в 2026 году. Октябрьский визит председателя Евросовета Шарля Мишеля и нынешний приезд президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на побережье Каспийского моря показали, что политики намерены выполнить свою часть работы для того, чтобы мечта о "зеленом" водороде из Казахстана не превратилась в фата-моргану в полупустыне.

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