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Штайнмайер поддержал в Казахстане проект "Среднего коридора"

Виталий Кропман
52 мин. назад

Для торговых связей Азии и Европы "Средний коридор", указал Франк-Вальтер Штайнмайер, должен "стать альтернативой северному маршруту через Россию и Беларусь и южному маршруту через Иран".

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в порту Курык
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в порту КурыкФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), завершивший двухдневный государственный  визит в Казахстан, выступил в поддержку так называемого "Среднего коридора" (Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута, ТМТМ. - Ред).  О его важности глава германского государства заявил в среду, 21 июня, во время посещения паромного порта Курык на Каспийском море.

Порт, производственная мощность которого составляет 6 млн тонн грузов в год, Штайнмайер назвал "небольшим, но важным - причем не только для местного населения, но и для Казахстана и Германии, а точнее - для связей Азии и Европы". "Если мы с точки зрения безопасности хотим иметь надежные условия для транспортировки, то в долгосрочной перспективе нужно расширять "Средний коридор", - подчеркнул президент ФРГ, отметив что ТМТМ должен "стать альтернативой северному маршруту через Россию и Беларусь и южному маршруту через Иран".

В Казахстане построят один из самых крупных ветропарков мира

Речь во второй день визита шла не только о транспортировке товаров. Как подчеркнул федеральный президент, "мы находимся в одной из самых перспективных ветровых зон в мире, поэтом я особенно рад тому, что мы сегодня наблюдали за первыми пробными бурениями, в результате которых здесь, в Казахстане, возникнет один из самых крупных ветропарков мира". Территория, которую Казахстан отвел для этих целей, примерно равняется по площади  федеральной земле Бранденбург. Здесь планируется производить огромные объемы электроэнергии, около 20 гигаватт, это эквивалент примерно 15-20 АЭС. "Это электричество должно также быть использовано здесь же для производства"зеленого" водорода, который затем будет использован в европейской промышленности. Словом, речь об огромном проекте, который в 2032-2035 годах планируется ввести в строй", - отметил Штайнмайер.

Институт устойчивого развития

В Актау федеральный президент принял участие в закладке первого камня в основание нового Института устойчивого развития. Его работа принесет пользу как немецким, так и казахстанским компаниям, сказал он. По словам Штайнмайера, специалисты в области технологий будущего необходимы обеим странам. "Их ждет блестящее профессиональное будущее", - уверен он. Среди прочего Штайнмайер вновь вернулся к теме "Среднего коридора" в обход России. "Для того чтобы этот великий проект "Среднего коридора" был успешным, нам нужны хорошо подготовленные специалисты", - подчеркнул президент ФРГ.

Штайнмайер также отметил, что новый институт, который поддерживается Германо-Казахстанским университетом и Каспийским государственным университетом технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова в Актау, имеет и политическое значение. Он является модельным проектом для будущего сотрудничества между Германией и Казахстаном, полагает президент ФРГ.

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