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Гибридная солнечно-ветряная электростанция близ города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на востоке Китая
Гибридная солнечно-ветряная электростанция близ города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на востоке КитаяФото: Chen Xiaodong/Costfoto/picture alliance
Экономика и бизнесКитай

Китай - лидер по установке ветряков и солнечных батарей

Андрей Гурков
50 мин. назад

На КНР пришлась в 2022 году почти половина глобального прироста генерирующих мощностей ВИЭ, сообщило агентство IRENA. Мировой электроэнергетике нужно все меньше угля, газа и нефти.

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На фоне энергетического кризиса в Европе мировая возобновляемая энергетика сделала впечатляющий рывок в своем развитии. По итогам 2022 года зафиксировано рекордное увеличение установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом лидировали не европейские страны, не Северная Америка, а государства Азии, прежде всего - Китай. КНР обеспечила почти половину глобального прироста генерирующих мощностей. На планете все чаще строят солнечные и ветряные электростанции и все реже новые ТЭС, работающие на ископаемом топливе.

Мировая электроэнергетика: 83% новых мощностей используют ВИЭ

Таковы ключевые выводы из годового отчета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), представленного 21 марта в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Здесь, в экогороде Масдаре, находится штаб-квартира этой созданной в 2009 году организации. Ее членами являются 167 стран и Евросоюз, в том числе все постсоветские государства.

Экогород Масдар в эмирате Абу-Даби обеспечивается электроэнергией с помощью солнечных электростанций
Экогород Масдар в эмирате Абу-Даби обеспечивается электроэнергией с помощью солнечных электростанцийФото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

К концу 2022 года суммарная установленная мощность ВИЭ составила на планете 3372 гигаватта (ГВт). За год она выросла на 9,6% или на рекордные 295 ГВт, указывается в сообщении IRENA. Для сравнения: мощность энергоблока современной атомной электростанции составляет обычно от 1 до 1,4 ГВт. Таким образом, сданные в прошлом году в эксплуатацию по всему миру ветряные и солнечные электростанции способны производить столько электроэнергии, сколько как минимум 200 АЭС.

"Продолжившийся в разгар энергетического кризиса рекордный рост показал, насколько устойчивыми являются возобновляемые источники энергии", - заявил генеральный директор IRENA, итальянский дипломат Франческо Ла Камера.

В сообщении агентства указывается, что "впечатляющие" 83% введенных в прошлом году в строй генерирующих мощностей в мировой электроэнергетике были связаны с ВИЭ. Иными словами, лишь 17% мощностей, построенных в 2022 году на планете новых электростанций, используют ископаемые энергоносители - уголь, природный газ, нефть и ядерное топливо.

Солнечные и ветряные электростанции быстро догоняют ГЭС 

В свою очередь прошлогодний прирост мощностей в мировой возобновляемой энергетике на 90% обеспечили ветровые и солнечные установки. Оставшиеся проценты поделили между собой главным образом различные формы биоэнергии, включая биогаз и жидкое биотопливо различного происхождения. Геотермия, отмечает IRENA, сыграла лишь "очень скромную роль".

Наиболее высокими темпами (22%) росла солнечная энергетика: потенциал фотовольтаики увеличился за год на 191 ГВт. Тут, в частности, явно сказалось то, что солнечную энергию начинают все активнее использовать развивающиеся страны и что устанавливать солнечные батареи намного проще и дешевле, чем ветрогенераторы. 

Установка ветрогенератора в Желтом море у побережья китайской провинции Цзянсу
Установка ветрогенератора в Желтом море у побережья китайской провинции Цзянсу Фото: Huang Hai/Photoshot/picture alliance

Значительно медленнее (9%) росла ветряная энергетика, это снижение темпов по сравнению с двумя предшествующими годами, констатирует IRENA. В данном сегменте генерирующие мощности увеличились на 75 ГВт. Определенную роль в торможении сыграла забуксовавшая в последние несколько лет установка ветрогенераторов в Германии.

Из отчета агентства следует, что в прошлом году суммарная глобальная мощность солнечной энергетики превысила 1050 ГВт, а ветряная энергетика достигла почти 900 ГВт. Так что важнейшим ВИЭ на планете пока остается гидроэнергетика, ее суммарная мощность составляет более 1250 ГВт, указывает агентство. Однако рост в этом сегменте составил всего 2% или 21 ГВт.

Судя по всему, возможности для строительства крупных ГЭС все больше сужаются, поскольку перекрытие плотинами больших рек, как показал опыт 20-го века, оборачивается серьезными экологическими и гуманитарными последствиями (массовое переселение жителей затапливаемых территорий). Так что значительных проектов в гидроэнергетике становится все меньше. 

Электроэнергетика Китая: ставка на возобновляемые источники

Что же касается географии, то пока существенный рост глобальной возобновляемой энергетики обеспечивает сравнительно небольшое число высокоразвитых стран в Азии, Европе и Северной Америке, констатирует IRENA. Так, Африка увеличила в 2022 году генерирующие мощности ВИЭ на 2,7 ГВт, Океания на 5,2 ГВт, Южная Америка на 18,2 ГВт. В то же время в Северной Америке прирост составил 29,1 ГВт, а в Европе 57,3 ГВт.

Производство солнечных батарей в городе Хуайань в китайской провинции Цзянсу
Производство солнечных батарей в городе Хуайань в китайской провинции ЦзянсуФото: STR/AFP/Getty Images

Однако бесспорным мировым лидером по внедрению ВИЭ стала Азия, точнее говоря - Китай. В 2022 году КНР увеличила мощность своей возобновляемой энергетики на 141 ГВт. Это намного больше, чем ЕС и США, вместе взятые, и почти половина прошлогоднего рекордного глобального прироста в 295 ГВт. В результате доля возобновляемых источников энергии в суммарной генерирующей мощности китайской электроэнергетики достигла 45,3%, следует из отчета IRENA.

Если Китай, являющийся, к примеру, крупнейшим в мире производителем солнечных батарей, в ближайшие годы продолжит развивать ВИЭ примерно столь же высокими темпами (в чем нет оснований сомневаться), то потребность китайской электроэнергетики в угле, природном газе и нефти уже в среднесрочной перспективе значительно снизится. Это может отразиться на импорте этих энергоносителей, а все более крупным поставщиком ископаемого топлива в КНР как раз сейчас становится Россия.

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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