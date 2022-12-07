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Солнечная электростанция близ Амритсара в индийском штате ПенджабФото: Marinder Manu/AFP
Экономика и бизнесЕвропа

Напав на Украину, РФ вызвала бум возобновляемой энергетики

Андрей Гурков
2 ч. назад

На солнце и ветер в ближайшие годы будут ускоренно переходить не только страны Евросоюза и США, но также Китай и Индия, куда РФ хочет перенаправить свой экспорт нефти, угля и газа.

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Большие войны в Европе обычно приводили к мощным технологическим рывкам. Большая война России против Украины резко ускорит во всем мире развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA).

"В ближайшие пять лет во всем мире будет введено в строй столько же мощностей для получения возобновляемой энергии, сколько за 20 прошедших лет", - заявил исполнительный директор агентства Фатих Бироль, представляя 6 декабря новое исследование МЭА "ВИЭ 2022" (Renewables 2022). Его авторы исходят из того, что темпы роста в сфере ВИЭ окажутся теперь на 30% выше, чем прогнозировалось всего год назад.

"Война ускоряет переход Европы на экологически чистую энергию"

Столь значительно пересматривать собственные прогнозы в сторону повышения МЭА никогда прежде не приходилось. Это агентство было создано в Париже после нефтяного кризиса 1973-1974 годов индустриально развитыми странами Запада и анализирует мировой энергетический рынок, а также координирует стратегические резервы нефти своих членов.   

Для производства электроэнергии с помощью ВИЭ на планете до 2027 года включительно построят установки суммарной мощностью 2400 гигаватт (ГВт), считают эксперты МЭА и поясняют, что такова в данный момент мощность всех электростанций Китая. Но можно привести и другое сравнение. Если учесть, что мощность одного энергоблока современной атомной электростанции обычно составляет от 1 до 2 ГВт, то речь идет о сооружении в ближайшие пять лет солнечных и ветряных электростанций, сопоставимых как минимум с 1 тысячей АЭС.    

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль
Исполнительный директор МЭА Фатих БирольФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

До сих пор основным мотивом развития солнечной и ветряной энергетики была защита глобального климата, "теперь главной движущей силой стало стремление обеспечить энергетическую безопасность", подчеркнул Фатих Бироль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Российское нападение на Украину стало поворотным моментом для возобновляемой энергетики в Европе. Война ускоряет переход Европы на экологически чистую энергию", - говорится в исследовании МЭА. Тем более, что "вызванные глобальным энергетическим кризисом высокие цены на ископаемое топливо и электроэнергию сущестывенно повысили экономическую привлекательность технологий ВИЭ".

Особенно значительным, по мнению экспертов агентства, ускорение будет в Германии (для которой Россия, напомним, до 2022 года была главным поставщиком природного газа, угля и нефти) и в Испании. Для этих двух стран прогноз темпов внедрения ВИЭ повышен по сравнению с прошлым годом на 50% и 60%. В целом объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников в странах Евросоюза к 2027 году удвоятся, считают эксперты ВИЭ.

Китай, США и Индия станут центрами внедрения ВИЭ

Однако крупнейшим инвестором в возобновляемую энергетику в ближайшие пять лет будет Китай, указывает МЭА. Примерно половина всех новых мощностей ВИЭ, которые войдут в строй по всему миру до 2027 года, установят именно в КНР, считают эксперты агентства и ссылаются при этом на принятый руководством страны новый пятилетний план с "очень амбициозными", как они пишут, целями в области ВИЭ. Более того, они исходят из того, что этот план будет перевыполнен, и Китай выйдет на цель 1200 ГВт установленной мощности солнечных и ветряных электростанций существенно раньше 2030 года. 

Солнечные и ветряные электростанции близ города Чжанцзякоу га северо-западе Китая
Солнечные и ветряные электростанции близ города Чжанцзякоу га северо-западе КитаяФото: Chen Xiaodong/Costfoto/picture alliance

Вместе с Китаем две трети увеличения глобальных мощностей ВИЭ в течение ближайших пяти лет обеспечат также Соединенные Штаты Америки и Индия. В США ускоренный переход на экологически чистую энергию предусмотрен гигантской антикризисной программой президента Джо Байдена, названной "Закон о снижении инфляции" (Inflation Reduction Act). Ее утвердили в августе 2022 года. К тому же 37 из 50 штатов сформулировали собственные цели по внедрению ВИЭ, отмечают эксперты МЭА.

Амбициозными они называют и планы правительства Индии, которое провозгласило цель установить в стране к 2030 году 500 ГВт генерирующих мощностей, использующих не ископаемые, а возобновляемые источники энергии. При этом ставка будет сделана прежде всего на солнечную энергию. Это будет способствовать международной диверсификации производства солнечных батарей, которое пока более чем на 80% сосредоточено в Китае, считают в МЭА. Согласно прогнозу агентства, инвестиции в заводы по выпуску фотоэлектрических панелей вырастут в США и Индии в ближайшие пять лет в 7 раз по сравнению с предшествующим пятилетним периодом и достигнут 25 млрд долларов.   

МЭА предсказывает ускоренное развитие фотовольтаики

Таким образом, центрами предстоящего глобального бума возобновляемой энергетики станут, по мнению МЭА, Китай, Европейский Cоюз, Соединенные Штаты и Индия (именно в таком порядке). Для России с ее бизнес-моделью экспорта ископаемых энергоносителей это означает, что после потери из-за западных санкций и собственных контрсанкций рынков сбыта в ЕС и США она рискует продать Китаю и Индии куда меньше угля, нефти и природного газа, чем надеется. Ведь в ближайшие пять лет обе страны будут форсированными темпами развивать у себя ВИЭ.

Фермерское хозяйство с солнечными батареями близ баварского Платтинга на юге Германии
Фермерское хозяйство с солнечными батареями близ баварского Платтинга на юге Германии Фото: Raimund Kutter/imageBROKER/picture alliance

Еще один прогноз из исследования МЭА гласит, что фотовольтаика будет развиваться до 2027 года более динамично, чем ветряная энергетика. Отчасти потому, что теперь вслед за "ветренными" северными странами к развитию ВИЭ все более активно будут подключаться государства "глобального юга" с обилием солнца. Во всяком случае эксперты агентства прогнозируют в предстоящие пять лет утроение установленной мощности солнечных батарей на планете.

Суммарная мощность ветрогенераторов за тот же период удвоится. Тут одним из сдерживающих факторов окажутся длительные сроки разрешительных процедур. В сумме солнечные и ветряные установки обеспечат 90% прироста мощностей в глобальной возобновляемой энергетике, считают эксперты МЭА. Иными словами, гидроэнергетике, биогазу, геотермии и другим видам ВИЭ они отводят скорее маргинальную роль.

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Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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