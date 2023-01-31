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Ветряки энергостанции в ГерманииФото: Tristan Stedman/MHI Vestas
Экономика и бизнесЕвропа

Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в ЕС

Олег Соколенко
33 мин. назад

В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа, согласно подсчетам аналитического центра Ember. Больше всего ветряной и солнечной энергии в ЕС выработала Германия.

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В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном во вторник, 31 января аналитическим центром Ember, проводящим исследования по климатической политике ЕС.

Согласно его подсчетам, в прошедшем году в ЕС на солнечную и ветряную энергетику пришлось около 22% выработанной электроэнергии - больше, чем когда-либо. В то же время, сжигание газа дало примерно 20% - это на один процентный пункт меньше, чем в 2021 году.

Страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии, что на 39 ТВтч, или на 24% больше, чем годом ранее. Это позволило сэкономить около 10 млрд евро на закупках газа, пишут аналитики Ember. Ветроэнергетика дала ЕС 420 ТВтч энергии, на 33 ТВтч больше, чем в 2021 году. 

Больше всего "зеленой" энергии произвела ФРГ

Больше всего энергии из возобновляемых источников получила в ЕС в 2022 году Германия - 126 ТВтч за счет ветра и 59 ТВтч за счет солнца. Однако доля "зеленой" энергии в общем энергобалансе у некоторых стран Евросоюза больше. В частности, солнечная энергетика обеспечивает 14 процентов общего производства электричества в Нидерландах и по 13 процентов - в Греции и Венгрии. В ФРГ этот показатель составляет только примерно 10 процентов.

Что касается ветроэнергетики, то она дает более 50 процентов выработки Дании, почти 40 процентов - Литве и около 35 процентов - Ирландии. В Германии доля энергии ветра составляет около 20 процентов.

При этом ФРГ в 2022 добилась наибольшего прогресса в развитии солнечной энергетики, вместе с Испанией и Польшей, и в ветроэнергетике - вместе с той же Польшей и Швецией, отмечается в отчете Ember.

Переход на "зеленую" энергетику ускорил кризис

"Кризис, несомненно, ускорил энергетический переход в Европе", - прокомментировал полученные результаты глава отдела аналитики данных Ember Дэйв Джонс. Развязанная РФ война в Украине и последовавшее за этим резкое сокращение поставок российского газа в Европу вынудило многие страны мира искать альтернативные источники энергии.

Так, Германия меньше чем за год смогла полностью преодолеть зависимость от российского газа - правда, в том числе, за счет частичного возвращения к угольной энергетике и отказа от консервации АЭС.

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