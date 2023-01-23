Европейский трубопровод для водорода продлят до Германии

Строящийся трубопровод для водорода H2Med из Барселоны в Марсель теперь планируется продлить до Германии.

Франция и ФРГ хотят продлить до Германии трубопровод для водорода, который планируется построить между Барселоной и Марселем. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, подписанной по случаю 60-летия Елисейского договора в воскресенье, 22 января.

Как отмечается в документе, страны намерены создать "Европейскую водородную магистраль" для транспортировки водорода по всей Европе. "Это включает в себя необходимую национальную и трансграничную водородную инфраструктуру и, в частности, расширение и подключение существующих и планируемых инфраструктур, включая расширение трубопровода H2Med до Германии по согласованию с заинтересованными партнерами", - говорится в декларации.

"Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером в инфраструктуре этого проекта", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция и Германия обсуждают метод производства водорода

Обе страны также хотят создать "рабочую группу высокого уровня" по водороду на уровне министерств для выработки "стратегических решений" к концу апреля. Как отмечает агентство AFP, Германии и Франции предстоит решить вопрос о методе производства водорода.

Германия настаивает на использовании "зеленого водорода", произведенного с использованием возобновляемых источников энергии. Франция, в свою очередь, отдает предпочтение так называемому "красному водороду", который производится с помощью ядерной энергии, пишет AFP.

Проект трубопровода оценивается в 2,5 млрд евро

Согласно проекту трубопровода, его запуск должен состояться в 2030 году. Планируется, что по нему будет транспортироваться около двух миллионов тонн водорода в год. Общая стоимость проекта до его расширения оценивалась примерно в 2,5 млрд евро.

В 2030 году ЕС намерен производить примерно десять миллионов тонн "зеленого" водорода и столько же импортировать, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Для этого как раз необходимы такие транспортные возможности, как трубопровод с Пиренейского полуострова, подчеркнула она.

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