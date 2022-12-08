Испанию и Францию свяжет водородопровод

Новый трубопровод H2Med, который проложат из Барселоны в Марсель по дну Средиземного моря, будет использоваться для доставки в европейские страны "зеленого водорода".

Решение строить получивший название H2Med трубопровод для транспортировки водорода приняли правительства Испании, Франции и Португалии. Руководители этих трех стран - испанский премьер Педро Санчес, французский президент Эммануэль Макрон и португальский премьер Антониу Кошта - намерены подписать cоответствующий документ в испанском Аликанте в пятницу, 9 декабря.

На церемонии подписании будет присутствовать и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Ее участие воспринимается как "жест одобрения проекта со стороны Евросоюза", который возьмет на себя часть расходов по его осуществлению, отмечает мадридская газета Mundo.

Проект во имя будущего

Трубопровод, строительство которого, по прогнозам французских экспертов, обойдется в 2 млрд евро, будет введен в эксплуатацию к 2030 году. Таким образом, он не предназначен для преодоления нынешнего энергетического кризиса в ЕС. Его решили построить, чтобы способствовать постепенному переходу европейской экономики на использование экологически чистых энергоносителей. По H2Med пойдет лишь так называемый "зеленый водород", то есть полученный в результате технологий, не загрязняющих окружающую среду.

Как пояснили DW в министерстве индустрии Испании, высокая стоимость трубопровода, который пройдет по морскому дну (точный маршрут еще не определен) от Барселоны до Марселя, "объясняется спецификой продукта, который будет по нему перекачиваться". H2Med соединит уже имеющуюся на Иберийском полуострове трубопроводную сеть с сетью Франции и других европейских стран. Инициаторы проекта надеются, что Евросоюз возьмет на себя финансирование от 30 до 50 процентов его стоимости, сообщили в министерстве.

Отказ от транспортировки газа

Нынешний проект заменит предложенный ранее план строительства газопровода MedCat, который Испания хотела проложить через Пиринеи во Францию. Считалось, что он посредством доставки через Испанию в другие страны ЕС алжирского газа поможет решить проблемы с газоснабжением, возникшие в Европе в связи с российским вторжением в Украину. Однако против MedCat выступила Франция, посчитавшая, что этот трубопровод не имеет перспектив и что еще до завершения его строительства газовая проблема в ЕС наверняка будет решена. К тому же недовольство по поводу MedCat высказывали и экологи.

Макет установки по производству "зеленого водорода" испанской компании Iberdrola Clientes SA Фото: imago images

В министрестве индустрии Испании рассказали DW, что Мадрид намеревался использовать H2Med - хотя бы некоторое время после введения в эксплуатацию - для транспортировки природного газа. Однако на этой неделе отказался от этих планов под давлением Парижа. Главным доводом стало напоминание о том, что ЕС финансирует лишь проекты, связанные с перспективными и экологически чистыми энергоносителями. Договоренности по водородопроводу ставят крест и на планах строительства подводного газопровода Барселона-Ливорно, который задумывался как альтернатива MedCat.

В последние годы Испания наращивает темпы производства "зеленого водорода" и намерена к 2030 году стать одним из ведущих его производителей в Европе. Водород производится здесь с использованием электроэнергии, вырабатываемой в основном ветряными установками.

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