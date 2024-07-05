Солнце вместо угля. В ФРГ - новый гигант зеленой энергетики

В Восточной Германии ускоряется "зеленый переход", причем растет доля не только ветряной, но и солнечной энергетики. До сих пор крупнейшая солнечная электростанция ФРГ находилась в федеральной земле Бранденбург близ Берлина. Теперь в лидеры, причем с большим отрывом, вышел энергетический парк Witznitz в Саксонии близ Лейпцига. Это сейчас самая большая солнечная электростанция во всей Европе, подчеркивает ее оператор, восточногерманская компания Move On Energy.

Реиндустриализация Саксонии идет полным ходом

Энергопарк Witznitz состоит из 1 миллиона 100 тысяч фотоэлектрических панелей, которые занимают территорию в 500 гектаров - это примерно 700 футбольных полей. Мощность электростанции - 650 мегаватт (МВт). Для сравнения: на современных атомных электростанциях мощность одного энергоблока составляет обычно от 1000 до 1200 МВт.

Иными словами, новая солнечная электростанция способна генерировать больше половины той электроэнергии, которую производит блок АЭС. Причем благодаря современному оборудованию и использованию электротехнического эффекта реактивной мощности она впервые сможет обеспечивать стабильность сети даже в темное время суток, заявил оператор системы электропередачи компания 50Hertz.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступает на церемонии официальной сдачи в эксплуатацию энергопарка Witznitz Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

К строительству электростанции Witznitz приступили в 2020 году, и уже в декабре 2023 года первая очередь начала генерировать электроэнергию. Так что энергопарк уже успел внести свой вклад в продолжающийся в Германии бум солнечной энергетики. Однако официальная церемония его сдачи в эксплуатацию состоялась 3 июля. Среди почетных гостей был премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), который в своей речи подчеркнул: "Мы хотим остаться индустриальным регионом, а для этого нам нужна возобновляемая энергия".

Для земельного правительства реализация этого инвестиционного проекта - очередное яркое подтверждение успешных структурных реформ в Саксонии, которая, как и вся территория бывшей ГДР, сильно пострадала после воссоединения Германии в 1990 году от деиндустриализации - большинство социалистических предприятий оказалось тогда неконкурентоспособным и закрылось, что привело к сильному росту безработицы.

Но сегодня Саксония - одна из самых динамично развивающихся федеральных земель ФРГ, причем реиндустриализацию обеспечивают такие перспективные отрасли, как автомобилестроение (в Лейпциге построили заводы компании BMW и Porsche) и микроэлектроника (за земельной столицей Дрезденом прочно закрепился титул Саксонской кремниевой долины). И вот теперь вошел в строй еще и гигант возобновляемой энергетики.

Энергопарк Witznitz - частный проект без субсидий

Причем если некоторых инвесторов, например, производителей микрочипов, приходится привлекать с помощью государственных субсидий, то энергопарку Witznitz никакие дотации за счет немецких налогоплательщиков не потребовались. Проект осуществлен полностью на частные деньги, а именно - на средства страхового концерна Signal Iduna, который видит в большой солнечной электростанции и источник стабильных доходов, и свой вклад в "зеленый переход", и, соответственно, выигрышный имиджевый проект.

"Энергопарк Witznitz станет одним из центральных элементов нашего портфолио, - сказал на церемонии Кристоф Люкен (Christoph Lüken), глава компании Hansainvest Real Assets, инвестиционного подразделения концерна Signal Iduna. - Мы рады внести важный вклад в дело декарбонизации".

В течение двух лет рабочие установили в энергопарке Witznitz 1 миллион 100 тысяч фотоэлектрических панелей Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Новая солнечная электростанция под Лейпцигом особенно наглядно олицетворяет "зеленую" трансформацию экономики, ведь ее соорудили на территории бывшего буроугольного карьера, точнее говоря - того отвала, куда свозили образующуюся при выемке горную породу, и рядом с тепловой электростанцией Lippendorf.

С одной стороны, это было продиктовано чисто практическими соображениями - наличием большой свободной площадки и уже подведенных линий электропередачи (хотя для подключения к высоковольтной ЛЭП компании 50Hertz потребовалась отдельная подстанция). С другой стороны - получилось очень символично: рядом работают сейчас две электростанции, из которых одна олицетворяет уже полным ходом развивающееся будущее немецкой электроэнергетики, а другая - заканчивающееся прошлое. Уже есть планы из экономических соображений закрыть ТЭС на буром угле Lippendorf в 2028 году, хотя пока оно запланировано на 2035 год.

На востоке ФРГ уже 75% электричества - "зеленое"

Весьма показательно также, что новая солнечная электростанция, которая теоретически, в силу своей мощности, могла бы в течение года обеспечивать электроэнергией 200 000 домашних хозяйств из четырех человек, на самом деле будет снабжать электричеством немецкие предприятия двух крупных индустриальных клиентов. Почти все мощности энергопарка Witznitz на 15 лет законтрактовал концерн Shell, который примерно половину получаемой энергии будет перепродавать корпорации Microsoft. И британской нефтегазовой компании, и американскому гиганту IT-индустрии необходимы большие объемы "зеленого" электричества для выполнения собственных амбициозных целей по декарбонизации своего бизнеса.

Энергопарк Weesow Willmersdorf близ Берлина мощностью 187 МВт был до сих пор крупнейшей солнечной электростанцией ФРГ. Она расположена рядом с крупным ветропарком Фото: EnBW/Paul Langrock

Официальное открытие солнечной электростанции под Лейпцигом произошло считанные дни после публикации данных, согласно которым в 1-м полугодии 2024 года в Германии с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было произведено 58% электроэнергии. Но это - средний показатель по стране.

"На востоке Германии и в Гамбурге возобновляемая энергетика в первые месяцы этого года покрывала уже примерно 75% потребностей в электроэнергии", - заявил глава оператора высоковольтных сетей 50Hertz Штефан Капферер (Stefan Kapferer) по случаю официальной сдачи в эксплуатацию энергопарка Witznitz. Этот проект, подчеркнул он, "показывает, что развитие фотовольтаики приобрело теперь совершенно новые масштабы".