В ФРГ взорвали угольную электростанцию, чтобы выпускать чипы

Эффектное зрелище и структурные изменения в экономике: в Сааре, на западе Германии, расчищают площадку для американского инвестора. Шахтерский город готовится перейти на высокие технологии.

Взрывы раздались в 8 часов утра, и через полминуты пейзаж в городке Энсдорф навеки изменился: нет больше ни градирни - 120-метровой охладительной башни, ни двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров. Они буквально стерты с лица земли. Именно так выглядит то, что описывают научным термином "структурные изменения в экономике". Вернее, первый этап таких изменений: расчистка территории.

Город, где закрыли шахту и ТЭС

Энсдорф расположен на самом западе Германии в федеральной земле Саар. Она граничит с Францией и Люксембургом, в энциклопедиях по горному делу этот европейский регион называют Саарско-Лотарингским каменноугольным бассейном. Здесь на протяжении 250 лет добывали уголь подземным способом, однако уже с 1960-х годов отрасль начала быстро терять в ФРГ конкурентоспособность, и на ее поддержание уходило все больше государственных субсидий.

Угольная электростанция в Энсдорфе в 2017 году незадолго до ее отключения Фото: Johannes Glöckner/picture alliance

Поэтому власти Германии совместно с бизнесом и профсоюзами согласовали долгосрочный план свертывания по всей стране добычи каменного угля, в соответствии с которым в конце 2018 года была закрыта последняя немецкая угольная шахта. Но в земле Саар это произошло еще раньше, в 2012 году, причем именно в Энсдорфе и именно 30 июня. И вот теперь, ровно 12 лет спустя, здесь же снесли угольную ТЭС Ensdorf.

Она вошла в строй в 1961 году и проработала до 2017 года. Затем ее отключили, а в начале 2023 года приступили к ее демонтажу. Ведь к этому времени американская корпорация Wolfspeed, выпускающая микрочипы для электромобилей, солнечных электростанций и ветрогенераторов, уже приняла принципиальное решение построить на территории бездействующей саарской электростанции крупнейший в мире завод по выпуску полупроводников на основе карбида кремния.

"Индустриальная революция возвращается в Энсдорф"

Когда 1 февраля 2023 года в Энсдорф на презентацию инвестиционного проекта приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), он еще фотографировался с главой Wolfspeed Греггом Лоу и представителями местных властей на фоне символов промышленного прошлого - огромной градирни и уходящих в небо труб. Однако в руках он уже держал символ будущего - полупроводниковую пластину, из которой и делают чипы. "Индустриальная революция возвращается в Энсдорф", - заявил тогда канцлер, намекая на ту, предыдущую, связанную с углем и сталью. Только нынешняя революция происходит уже на новом витке технологического развития.

Энсдорф, 1.2.2023. Компания из США Wolfspeed в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца объявляет о строительстве завода микрочипов Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Теперь, после сноса электростанции, структурные изменения должны вступить во вторую, решающую фазу: сооружение нового предприятия. Wolfspeed собирается вложить в строительство и, главное, в оснащение завода новейшим оборудованием около 3 млрд евро. Из них полмиллиарда, по данным СМИ, обещали в виде субсидий выделить правительство ФРГ, земельные власти, а также Евросоюз, целенаправленно поддерживающий сейчас увеличение мощностей европейской чиповой индустрии.

В Берлине и в Саарбрюккене, столице федеральной земли, очень рассчитывают на то, что строительство, а затем и работа предприятия таких масштабов дадут мощный экономический импульс всей земле Саар, весьма сильно пострадавшей в последние десятилетия от закрытия шахт и металлургических предприятий, одним словом - от деиндустриализации. Ведь на чиповом заводе в бывшем шахтерском городке будут созданы около тысячи новых рабочих мест, так что трудоустроиться здесь смогут жители не только Энсдорфа, но и близлежащих городов и деревень.

Начало строительства завода в Энсдорфе задерживается

Скорее, здесь возникнет проблема дефицита подходящих кадров. Поэтому один из крупнейших в Германии поставщиков компонентов для автопрома ZF Friedrichshafen не только участвует в финансировании завода и запланированного рядом с ним научно-исследовательского центра, но и заявил о готовности предоставить будущему предприятию Wolfspeed часть своего квалифицированного персонала. Ведь у концерна ZF Friedrichshafen в земле Саар около 9500 сотрудников, что делает его ведущим индустриальным работодателем в регионе.

Завод по производству чипов корпорации Wolfspeed в США в штате Нью-Йорк Фото: Daniel DeLoach/The Observer-Dispatch/IMAGO

Однако нынешний временный, как многие считают, спад спроса на электромобили сказался и на корпорации Wolfspeed. Ее финансовые показатели ухудшились, к тому же для нее сейчас приоритетной задачей является расширение имеющихся производственных мощностей на заводе в штате Нью-Йорк. Поэтому само строительство в Энсдорфе, которое может продлиться около четырех лет, скорее всего начнется не ранее середины 2025 года, предполагает ряд СМИ.

Однако при проектах такого масштаба подобные задержки - не редкость, о чем свидетельствует, к примеру, еще один, значительно более крупный чиповый проект в Германии: строительство корпорацией Intel сразу двух заводов близ Магдебурга.

Взрывы при большом стечении народа

Как бы то ни было, немецкая сторона свою часть работы продолжает выполнять: электростанцию в Энсдорфе снесли, теперь на ее месте начнется подготовка строительной площадки для промзоны, где смогут разместить производство и другие компании.

Энсдорф, 30 июня 2024 года. Момент подрыва градирни Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

На подрыв градирни и дымовых труб ушли 110 килограммов взрывчатки и 2300 взрывателей, сообщает информационное агентство dpa. В целях безопасности временно были перекрыты участок автобана, федеральная дорога и железнодорожная ветка. За эффектной чередой взрывов воскресным утром из разных точек следили многочисленные зрители.

Город Зиген, земля Северный Рейн - Вестфалия, 18 октября 2020 года. Снос одного из пришедших в негодность мостов на автобане А45 Фото: Bernd Thissen/dpa/picture-alliance

В последнее время в Германии в рамках программы модернизации автодорог периодически взрывают устаревшие мосты, чтобы на их месте соорудить новые, и это зрелище неизменно привлекает многочисленных любопытных.

Электроэнергетика Саара работает теперь без угля

Что же касается электроэнергетики земли Саар, то с 1 апреля 2024 здесь больше не используют каменный уголь для производства электричества. Собственно, три угольные электростанции были переведены в резерв еще несколько лет назад в соответствии с климатическими планами правительства ФРГ. Однако в условиях энергетического кризиса, разразившегося после полномасштабного российского нападения на Украину, их в ноябре 2022 года реактивировали - и они проработали до конца 1-го квартала нынешнего года.

Недостающую энергию регион, как и раньше, импортирует либо из других федеральных земель Германии, где больше половины электроэнергии теперь стабильно производят возобновляемые источники энергии, либо из Франции, где основу электроэнергетики составляют атомные электростанции.