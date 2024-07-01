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В ФРГ взорвали угольную электростанцию, чтобы выпускать чипы

Андрей Гурков
1 июля 2024 г.

Эффектное зрелище и структурные изменения в экономике: в Сааре, на западе Германии, расчищают площадку для американского инвестора. Шахтерский город готовится перейти на высокие технологии.

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Энсдорф, 30 июня 2024 года. Многочисленные зрители наблюдают за сносом угольной электростанции
Энсдорф, 30 июня 2024 года. Многочисленные зрители наблюдают за сносом угольной электростанцииФото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Взрывы раздались в 8 часов утра, и через полминуты пейзаж в городке Энсдорф навеки изменился: нет больше ни градирни - 120-метровой охладительной башни, ни двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров. Они буквально стерты с лица земли. Именно так выглядит то, что описывают научным термином "структурные изменения в экономике". Вернее, первый этап таких изменений: расчистка территории.

Город, где закрыли шахту и ТЭС

Энсдорф расположен на самом западе Германии в федеральной земле Саар. Она граничит с Францией и Люксембургом, в энциклопедиях по горному делу этот европейский регион называют Саарско-Лотарингским каменноугольным бассейном. Здесь на протяжении 250 лет добывали уголь подземным способом, однако уже с 1960-х годов отрасль начала быстро терять в ФРГ конкурентоспособность, и на ее поддержание уходило все больше государственных субсидий.

Угольная электростанция в Энсдорфе в 2017 году незадолго до ее отключения
Угольная электростанция в Энсдорфе в 2017 году незадолго до ее отключенияФото: Johannes Glöckner/picture alliance

Поэтому власти Германии совместно с бизнесом и профсоюзами согласовали долгосрочный план свертывания по всей стране добычи каменного угля, в соответствии с которым в конце 2018 года была закрыта последняя немецкая угольная шахта. Но в земле Саар это произошло еще раньше, в 2012 году, причем именно в Энсдорфе и именно 30 июня. И вот теперь, ровно 12 лет спустя, здесь же снесли угольную ТЭС Ensdorf.

Она вошла в строй в 1961 году и проработала до 2017 года. Затем ее отключили, а в начале 2023 года приступили к ее демонтажу. Ведь к этому времени американская корпорация Wolfspeed, выпускающая микрочипы для электромобилей, солнечных электростанций и ветрогенераторов, уже приняла принципиальное решение построить на территории бездействующей саарской электростанции крупнейший в мире завод по выпуску полупроводников на основе карбида кремния.

"Индустриальная революция возвращается в Энсдорф"

Когда 1 февраля 2023 года в Энсдорф на презентацию инвестиционного проекта приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), он еще фотографировался с главой Wolfspeed Греггом Лоу и представителями местных властей на фоне символов промышленного прошлого - огромной градирни и уходящих в небо труб. Однако в руках он уже держал символ будущего - полупроводниковую пластину, из которой и делают чипы. "Индустриальная революция возвращается в Энсдорф", - заявил тогда канцлер, намекая на ту, предыдущую, связанную с углем и сталью. Только нынешняя революция происходит уже на новом витке технологического развития. 

Энсдорф, 1.2.2023. Компания из США Wolfspeed в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца объявляет о строительстве завода микрочипов
Энсдорф, 1.2.2023. Компания из США Wolfspeed в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца объявляет о строительстве завода микрочиповФото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Теперь, после сноса электростанции, структурные изменения должны вступить во вторую, решающую фазу: сооружение нового предприятия. Wolfspeed собирается вложить в строительство и, главное, в оснащение завода новейшим оборудованием около 3 млрд евро. Из них полмиллиарда, по данным СМИ, обещали в виде субсидий выделить правительство ФРГ, земельные власти, а также Евросоюз, целенаправленно поддерживающий сейчас увеличение мощностей европейской чиповой индустрии. 

В Берлине и в Саарбрюккене, столице федеральной земли, очень рассчитывают на то, что строительство, а затем и работа предприятия таких масштабов дадут мощный экономический импульс всей земле Саар, весьма сильно пострадавшей в последние десятилетия от закрытия шахт и металлургических предприятий, одним словом - от деиндустриализации. Ведь на чиповом заводе в бывшем шахтерском городке будут созданы около тысячи новых рабочих мест, так что трудоустроиться здесь смогут жители не только Энсдорфа, но и близлежащих городов и деревень.

Начало строительства завода в Энсдорфе задерживается

Скорее, здесь возникнет проблема дефицита подходящих кадров. Поэтому один из крупнейших в Германии поставщиков компонентов для автопрома ZF Friedrichshafen не только участвует в финансировании завода и запланированного рядом с ним научно-исследовательского центра, но и заявил о готовности предоставить будущему предприятию Wolfspeed часть своего квалифицированного персонала. Ведь у концерна ZF Friedrichshafen в земле Саар около 9500 сотрудников, что делает его ведущим индустриальным работодателем в регионе.

Завод по производству чипов корпорации Wolfspeed в США в штате Нью-Йорк
Завод по производству чипов корпорации Wolfspeed в США в штате Нью-Йорк Фото: Daniel DeLoach/The Observer-Dispatch/IMAGO

Однако нынешний временный, как многие считают, спад спроса на электромобили сказался и на корпорации Wolfspeed. Ее финансовые показатели ухудшились, к тому же для нее сейчас приоритетной задачей является расширение имеющихся производственных мощностей на заводе в штате Нью-Йорк. Поэтому само строительство в Энсдорфе, которое может продлиться около четырех лет, скорее всего начнется не ранее середины 2025 года, предполагает ряд СМИ.

Однако при проектах такого масштаба подобные задержки - не редкость, о чем свидетельствует, к примеру, еще один, значительно более крупный чиповый проект в Германии: строительство корпорацией Intel сразу двух заводов близ Магдебурга

Взрывы при большом стечении народа

Как бы то ни было, немецкая сторона свою часть работы продолжает выполнять: электростанцию в Энсдорфе снесли, теперь на ее месте начнется подготовка строительной площадки для промзоны, где смогут разместить производство и другие компании.

Энсдорф, 30 июня 2024 года. Момент подрыва градирни
Энсдорф, 30 июня 2024 года. Момент подрыва градирни Фото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

На подрыв градирни и дымовых труб ушли 110 килограммов взрывчатки и 2300 взрывателей, сообщает информационное агентство dpa. В целях безопасности временно были перекрыты участок автобана, федеральная дорога и железнодорожная ветка. За эффектной чередой взрывов воскресным утром из разных точек следили многочисленные зрители.

Город Зиген, земля Северный Рейн - Вестфалия, 18 октября 2020 года. Снос одного из пришедших в негодность мостов на автобане А45
Город Зиген, земля Северный Рейн - Вестфалия, 18 октября 2020 года. Снос одного из пришедших в негодность мостов на автобане А45Фото: Bernd Thissen/dpa/picture-alliance

В последнее время в Германии в рамках программы модернизации автодорог периодически взрывают устаревшие мосты, чтобы на их месте соорудить новые, и это зрелище неизменно привлекает многочисленных любопытных.

Электроэнергетика Саара работает теперь без угля

Что же касается электроэнергетики земли Саар, то с 1 апреля 2024 здесь больше не используют каменный уголь для производства электричества. Собственно, три угольные электростанции были переведены в резерв еще несколько лет назад в соответствии с климатическими планами правительства ФРГ. Однако в условиях энергетического кризиса, разразившегося после полномасштабного российского нападения на Украину, их в ноябре 2022 года реактивировали - и они проработали до конца 1-го квартала нынешнего года.

Недостающую энергию регион, как и раньше, импортирует либо из других федеральных земель Германии, где больше половины электроэнергии теперь стабильно производят возобновляемые источники энергии, либо из Франции, где основу электроэнергетики составляют атомные электростанции.

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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