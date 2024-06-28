Бум электромобилей уже закончился - или только начинается?

В Германии в этом году заметно упал спрос на электромобили, что стало неизбежным следствием внезапной отмены в декабре 2023 государственных субсидий на их покупку из-за проблем с бюджетом ФРГ. С января по май продажи автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге (Battery Electric Vehicle, BEV), снизились по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года на 15,9% до примерно 141 000 единиц, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Можно спорить, уместно ли в данном случае слово обвал, но сокращение значительное, особенно на фоне бурного роста в предыдущие годы.

Острая политическая борьбы вокруг электромобилей

Поскольку немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе, сразу же возникло ощущение "кризиса жанра": пошли разговоры, что ажиотаж вокруг легковых машин на электрической тяге был искусственно создан германским и другими европейскими правительствами, но теперь маятник неминуемо качнется в другую сторону и начнется ренессанс автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

В 2020 году покупатель электромобиля Renault Zoe мог получить в ФРГ от государства и производителя бонус в 10 тысяч евро Фото: Sven Simon/picture alliance

И вот уже профсоюз на головном заводе Audi в баварском Ингольштадте призывает руководство компании отменить решения выпускать на этом предприятии с 2030 года только электромобили и в 2026 году полностью прекратить разработку новых ДВС.

Одновременно блок консервативных партий ХДС/ХСС, получивший в ФРГ в начале июня на выборах в Европарламент наибольшее число голосов, призывает отменить запрет на продажу в ЕС с 2035 года автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. Поскольку в новом составе Европарламента правоцентристские и праворадикальные партии заметно усилили свои позиции, отмена запрета представляется вполне реалистичным сценарием. Но в какой мере это скажется на продажах электромобилей в ближайшие несколько лет? И скажется ли вообще?

Однако еще до того, как новоизбранный Европарламент приступит к работе, Евросоюзу предстоит принять (возможно 4 июля) принципиально важное и чреватое серьезными политико-экономическими последствиями решение: вводить ли, вслед за США, заградительные пошлины на китайские электромобили. В ЕС пришли к выводу, что их производители получают в КНР широкомасштабные субсидии, а потому их импорт и продажа по демпинговым ценам сильно искажают здоровую конкуренцию на европейском автомобильном рынке. Но если бум электромобилей на нем и так закончился, то зачем идти на конфликт с Китаем и отгораживаться от продукции Made in China? Ее же все равно не будут покупать. Или все-таки будут?

Завод Mercedes-Benz в Берлине традиционно специализировался на выпуске двигателей внутреннего сгорания Фото: Jürgen Heinrich/imago images

Наблюдая в Германии (где мощные автоконцерны имеют давние традиции моторостроения и где еще недавно особой популярностью пользовались дизельные двигатели) за многочисленными заявлениями и публикациями в СМИ об электромобилях, отчетливо видишь: вокруг этой пока все еще новой технологии как раз сейчас, когда рынок (временно?) просел, разгорелась острейшая борьба различных групп интересов - и все они стремятся повлиять на общественное мнение и потребительские настроения, преследуя самые разные политические, коммерческие и рекламные цели.

Весьма характерный пример - заголовок статьи на сайте популярного еженедельника для автомобилистов Auto Bild, который в схожей формулировке появился и в целом ряде других изданий: "Четверть автовладельцев жалеет о переходе на электромобиль". Но ведь три четверти, получается, не жалеют!

Дынные опроса и статистика продаж в ЕС

Опрос, о котором идет речь, был проведен международной консалтинговой компанией McKinsey в 15 странах мира с участием 30 тысяч владельцев электромобилей. В Германии 24% ответили при анкетировании, что следующий раз скорее выберут автомобиль с ДВС. В Норвегии и Франции доля разочарованных составила 18%, в Японии она оказалась еще ниже - 13%. Иными словами, в этих странах примерно 70-80% автомобилистов, пересевших на электромобили, намерены и дальше покупать машины на электрической тяге.

Терминал для быстрой зарядки электромобилей на бензоколонке в Дортмунде Фото: ARAL

В то же время в Китае, на крупнейшем в мире рынке электромобилей, 28% хотели бы вернуться к бензиновым моторам, а в Америке, на родине компании Tesla, которая до нынешнего года лидировала на глобальном рынке BEV, даже 46%. Выходит, в Европе степень удовлетворенности новой технологией намного выше, чем в КНР и США, и это, по идее, говорит о хороших перспективах электромобилей и предвещает снижение спроса на ДВС на европейском рынке.

А как же тогда падающие продажи? Но в том-то и дело, что падают они, если взять первые пять месяцев 2024 года и крупнейшие автомобильные рынки ЕС, главным образом в Германии и Италии, тогда как во Франции, Испании и Нидерландах они растут. А в Бельгии они увеличились с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47% до почти 51 тысячи единиц.

В результате Бельгия, обогнав Нидерланды и Швецию, стала третьим по размерам рынком BEV в Евросоюзе после ФРГ и Франции. Можно привести и такие примеры: в Дании продажи выросли на 46,6% до 29 тысяч единиц, в Венгрии на 49% до 3,8 тысяч. А на островах Мальта и Кипр, где фактор дальности пробега электромобилей большой роли не играет, рост составил соответственно 137% и 84%. В абсолютных цифрах это всего лишь сотни единиц, но впечатляет динамика. Вот почему Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), представившая все эти данные, и пришла к выводу: бум электромобилей тормозит в основном Германия.

2023 год был рекордным на рынке BEV

Такого же мнения придерживается и немецкая экономическая газета Handelsblatt: "Якобы наблюдающийся на европейском рынке электромобилей спад является прежде всего спадом в Германии и касается главным образом двух производителей: Volkswagen и Tesla". У этих двух компаний с заводами в ФРГ продажи и доли рынка в Европе снижаются, тогда как у таких конкурентов, как, к примеру, немецкая BMW, японская Toyota или китайская BYD, они растут.

В марте 2022 автозавод компании Tesla в Грюнхайде под Берлином открывали ее глава Илон Макс (справа) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (в середине) Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Издание цитирует профессора Штефана Братцеля (Stefan Bratzel), директора Центра автомобильного менеджмента (CAM) в Бергиш-Гладбахе. "Дискуссия о запрете ДВС и об электромобилях ведется в Германии частично очень одномерно и национально ограниченно, как будто автомобильный рынок Германии указывает дорогу всему миру. Но это не так, - подчеркнул эксперт в беседе с Handelsblatt. - За пределами Германии мы видим в сфере электромобильности по-прежнему значительные темпы роста, не только в Европе, но особенно в Китае".

Это подтверждает и исследование McKinsey, составной частью которого стал уже упомянутый опрос автовладельцев. В сообщении для прессы об этом исследовании, опубликованном 24 июня под заголовком "Рекордный год для электромобилей - Китай доминирует на мировом рынке", консалтинговая компания указывает на следующие статические данные: в 2023 году по всему миру было продано 13,7 млн BEV и подзаряжаемых от сети гибридов (плагин-гибридов), в Китае продажи выросли на 37% до более 8 млн автомобилей, в США на 48% до почти 1,5 млн, в Европе на 16% до свыше 3 млн. Из всех проданных на планете новых легковых машин 13% были BEV, 6% - плагин-гибридами.

На подходе - 700 новых моделей электромобилей

На "кризис жанра" все это не похоже. Но, может, речь идет о "свете погасшей звезды" и в этом году глобальный рост прекратится, как в Германии? "2024 будет скорее трудным годом для многих производителей электромобилей. Сокращение господдержки в Европе и пока еще узкий выбор в США сдерживают темпы роста продаж электромобилей на этих рынках", - констатирует Патрик Шауфус (Patrick Schaufuss), партнер мюнхенского бюро McKinsey и эксперт в сфере электромобильности.

Однако затем, скорее всего, последует новый рывок - хотя бы потому, что "до 2026 года мы ожидаем по всему миру появление свыше 700 новых моделей электромобилей", подчеркивает Патрик Шауфус. Больше всего новинок появится в Китае, где уже сейчас 130 производителей предлагают свыше 400 моделей, а на втором месте окажется нынешняя кризисная Германия, где McKinsey ожидает в ближайшие два года появление более 200 новых моделей.

Причем если до сих пор предложение электромобилей в Европе более чем на 60% состояло из внедорожников SUV, которые относятся к высокому ценовому сегменту, то теперь на европейский рынок все чаще будут выходить более компактные и поэтому более доступные BEV от южнокорейских и японских автостроителей или от европейского холдинга Stellantis, в который, наряду с Peugeot, входят также бренды Fiat и Opel.

Январь 2024. Электромобили китайской компании BYD ждут в порту Яньтай погрузки на фирменное судно-автовоз для отправки в Европу Фото: AFP

В Европе будет также все больше китайских моделей, чем бы ни закончились сейчас переговоры между ЕС и КНР о возможных импортных пошлинах. Наиболее успешные в Китае производители электромобилей во что бы то ни стало будут стремиться увеличить экспорт, прежде всего в Европу, поскольку избыточные мощности на их родном рынке уже превысили 40% и потому что экспорт обещает им высокую норму прибыли, ведь себестоимость у них намного ниже, чем у западных конкурентов, уверен Патрик Шауфус.

В самом же Китае, убежден эксперт McKinsey, продажи электромобилей будут и дальше расти высокими темпами, даже если автомобильный рынок КНР в целом будет стагнировать. Следовательно, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz по одной только этой причине придется и дальше усиленно инвестировать в разработку электромобилей, а не машин с ДВС. Ведь для этих немецких автостроителей Китай стал главным рынком сбыта - и они просто не могут позволить себе терять на нем былые позиции.

Зачем Volkswagen вкладывает миллиарды в США в Rivian

Одновременно, в противовес, надо будет увеличивать экспорт в США и доли на американском рынке, и наиболее перспективным тут опять-таки выглядит сегмент BEV. Ведь выбор для покупателей в этом сегменте пока не очень большой, к тому же вашингтонская администрация фактически перекрыла китайским электромобилям доступ в свою страну, так что они не составят конкуренцию немецким моделям.

Электрический пикап американской компании Rivian Фото: Paul Sancya/AP/dpa/picture alliance

О стремлении немецких автостроителей укрепиться на американском рынке BEV наглядно свидетельствует пришедшая 25 июня новость о том, что Volkswagen (VW) вложит в ближайшие годы 5 млрд евро в совместное предприятие с американской компаний Rivian, которая напрямую конкурирует с корпорацией Tesla. При этом Rivian с его пока еще мелкосерийным производством интересен VW прежде всего как успешный разработчик софта. Его немецкий концерн смог бы использовать для повышения конкурентоспособности своих электромобилей в Европе и Азии, которые как раз критикуют за очевидные недостатки программного обеспечения.

Так что слабый спрос на BEV в Германии в этом году скорее выглядит все же как передышка после нескольких лет ажиотажного спроса и как возможность подготовиться в следующему витку бума, а не как его окончание.

Почему ХДС борется за отмену запрета на ДВС

Один из лозунгов партии АдГ перед выборами в Европарламент гласил: "Свободную дорогу для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания!" Фото: Müller-Stauffenberg/IMAGO

Что же касается борьбы партии ХДС за отмену решения о запрете продаж машин ДВС в Евросоюзе, то закрадывается подозрение, что это во многом связано с предстоящими в сентябре региональными выборами сразу в трех восточногерманских федеральных землях: Тюрингия, Саксония и Бранденбург.

На территории бывшей ГДР значительно усилилась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая активно призывает продлить жизнь ДВС и, в частности, дизельным моторам. Поскольку у консерваторов из ХДС наилучшие шансы противостоять АдГ, было бы просто опрометчиво упустить возможность завоевать в ближайшие недели голоса избирателей лозунгом отмены запрета на продажи машин с ДВС. Запрета, который должен войти в силу в далеком 2035 году.