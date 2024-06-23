Китай и ЕС проведут переговоры о пошлинах на электромобили

Брюссель и Пекин согласовали "дорожную карту для первоначальных переговоров" о таможенных пошлинах, которые Евросоюз намерен ввести на электромобили из Китая. Об этом в субботу, 22 июня, заявило министерство торговли КНР.

Речь идет о продолжающемся уже несколько месяцев споре между ЕС и КНР о возможной недобросовестной конкуренции. По данным Еврокомиссии (ЕК), китайские производители электрокаров получают ощутимые субсидии от государства. Это позволяет им устанавливать более низкую цену на технику, чем у конкурентов, что сулит экономический ущерб производителям электромобилей из ЕС, пояснили в Брюсселе.

В качестве ответной меры ЕК собиралась ввести дополнительные таможенные пошлины на электромобили из КНР. Для некоторых компаний они могли достигнуть 38 процентов. Пекин ожидаемо раскритиковал это решение и "начал расследование" ценообразования при импорте свинины из Евросоюза, которая поставляется в КНР по низкой цене. Кроме того, в Китае призвали ввести налог на импортируемые из ЕС автомобили с бензиновым двигателем.

Реакция министра экономики ФРГ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в Пекине Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck), находящийся с трехдневным визитом в Китае, приветствовал перспективу разрешения торгового спора. "Это далеко не результат, но, по крайней мере, мы разговариваем друг с другом", - прокомментировал Хабек в эфире телеканала ARD планы переговоров между министерством торговли КНР и Еврокомиссией.

Китайский рынок важен для немецкой автомобильной промышленности, поэтому правительство ФРГ ранее выступило за отсрочку введения пошлин на электрокары из КНР, отмечает агентство AFP. С этим решением не были согласны некоторые другие государства-члены ЕС. Однако Хабек призвал не превращать "мир открытой торговли" в "региональные протекционистские поля".

Хабек затронул тему войны в Украине во время визита в КНР

Германские и европейские интересы в сфере безопасности напрямую затронуты войной РФ против Украины, отметил министр экономики ФРГ в ходе встречи в Пекине с главой Госкомитета КНР по делам развития и реформ Чжэном Шаньцзе.

"Мы по-другому и, безусловно, не столь жестко подходили бы к анализу наших зависимостей от сырья (из КНР. - Ред.), от технических продуктов, если бы не было этой войны и если бы России не оказывалась поддержка. Эти вопросы не разделить. Это уже сейчас оказывает негативное влияние на наши прямые отношения", - заявил Хабек.

Китай неоднократно заявлял о своем нейтралитете в вопросе войны в Украине, однако Россия заметно сблизилась с КНР после вторжения в соседнюю страну, а Пекин стал одним из немногих мест, где продолжают принимать президента РФ Владимира Путина, преследуемого Международным уголовным судом. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Китай не только отказался принимать участие в саммите мира в Швейцарии, но и по просьбе России отговаривал другие страны от участия в мероприятии.