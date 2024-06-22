Немецкий министр предупредил КНР о последствиях дружбы с РФ

Глава Минэкономики ФРГ Хабек указал, что интересы Европы в сфере безопасности напрямую затронуты войной в Украине. Он вновь раскритиковал субсидирование электромобилей в Китае.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в ее войне против Украины. Германские и европейские интересы в сфере безопасности напрямую затронуты войной в Украине, заявил он в ходе встречи в субботу, 22 июня, в Пекине с главой могущественного Госкомитета КНР по делам развития и реформ (китайский Госплан) Чжэн Шаньцзе.

"Мы по-другому и, безусловно, не столь жестко подходили бы к анализу наших зависимостей от сырья, от технических продуктов, если бы не было этой войны и если бы России не оказывалась поддержка. Эти вопросы не разделить. Это уже сейчас оказывает негативное влияние на наши прямые отношения", - отметил Хабек.

Субсидирование китайских электромобилей

В торговом конфликте вокруг китайских электромобилей германский министр призвал китайскую сторону серьезно отнестись к выводам Еврокомиссии, которая обвинила Пекин в несправедливом субсидировании электромобилей и пригрозил ему высокими пошлинами.

Китай в ответ объявил об антидемпинговом расследовании в отношении импортируемой из ЕС продукции, в том числе свинины и побочных продуктов. Китай 20 июня также обвинил Брюссель в том, что она выдвигает чересчур детальные и объемные вопросы в рамках расследования субсидирования китайских электромобилей.

Роберт Хабек подчеркнул недопустимость изоляции рынков, но указал и на неприемлемость несправедливой конкуренции, когда государство оказывает предпочтения своим предприятиям. В этом не могут быть заинтересованы ни Германия, ни Китай, констатировал министр.

Хабек: запланированные пошлины - не штрафные

При этом он подчеркнул, что запланированные Евросоюзом таможенные пошлины не являются штрафными, как в случае с пошлинами от США, Бразилии или Турции. "Это компенсация за предоставленные льготы и потому важно всерьез отнестись к выводам Еврокомиссии и вступить в переговоры. Тогда можно будет прийти к иным выводам или изменить курс. Иначе вступления в силу этих компенсаторных пошлин в целях сохранения общего рынка не избежать", - пояснил Хабек.

Чжэн Шаньцзе, однако, назвал действия ЕС неприемлемыми, предупредив, что в долгосрочной перспективе они негативно скажутся на благосостоянии европейских потребителей и развитии европейского автопрома. Эти действия также несовместимы с усилиями по сокращению объема выброса парниковых газов, добавил он.

Резкая реакция китайских властей

"Техническое превосходство китайских автопроизводителей заработано тяжелым трудом и не является результатом субсидий. Китай экспортирует лишь 12,5 процента своих электромобилей и продает их за рубежом дороже, чем дома. Германия должна взять на себя роль лидера и добиться корректировки ошибочных европейских действий", - подчеркнул Чжэн Шаньцзе.

Министр экономики КНР Ван Вэньтао, присутствовавший на встрече с Хабеком, также высказался жестко. "Некоторые страны используют экономическое и торгово-политическое сотрудничество в качестве оружия", - сказал он, комментируя намерение ЕС увеличить пошлины на китайские электромобили.

В то же время министр подчеркнул заинтересованность в переговорах. "Если Еврокомиссия готова, то Китай надеется на скорейшее начало переговоров, но если европейская сторона будет настаивать на собственном пути, то Китай примет все необходимые меры", - добавил Ван Вэньтао.