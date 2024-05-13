Визит Си в Европу: Пекин делает ставку на двусторонние связи

Турне лидера КНР по Европе показало, что Пекин предпочитает работать не с Евросоюзом в целом, а со странами региона на двусторонней основе.

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил в пятницу, 10 мая, свое европейское турне, широко освещавшееся в СМИ. В Европе горячо обсуждали возможную роль Китая в том, что касается войны России в Украине, а также массовые поставки на европейский рынок китайских электромобилей по демпинговым ценам. Высказывались также опасения, что в ходе первого после 2019 года визита в Европу Си постарается воспользоваться разногласиями между странами региона. Аналитики отмечают, что маршрут китайского лидера был тщательно спланирован.

Бертрам Ланг (Bertram Lang), научный сотрудник Университета Гёте во Франкфурте-на-Майне, специализирующийся на внешней политике Китая, указывает, что все страны, в которых побывал Си, - Франция, Сербия и Венгрия - имеют "особые двусторонние отношения" с Пекином. По мнению Ланга, китайское руководство постепенно разделило Европу на две группы государств - "дружественных и недружественных Китаю". И нынешняя поездка была нацелена на то, чтобы сделать акцент на отношениях с первыми.

Переговоры в Париже в трехстороннем формате

Руководитель КНР начал свое турне в Париже - там его двухдневный государственный визит и переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном были посвящены войне в Украине и дисбалансу в торговле Китая с ЕС.

В то время как Си предпочитает взаимодействие на двустороннем уровне, Макрон стремился продемонстрировать европейское единство, подключив к переговорам главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), недавно совершивший визит в Китай, также был приглашен в Париж, но не присутствовал на встрече с Си. Однако Шольц и Макрон встретились 2 мая - перед визитом китайского лидера, чтобы обсудить политику в отношении КНР.

В Париже в своих публичных выступлениях фон дер Ляйен прямо обвинила Китай в "практике искажения действия рыночных механизмов" путем масштабных субсидий для электромобилей и сталелитейной промышленности. Пекин критикуют на Западе за "избыточные мощности" и демпинг - поставки своей продукции по заниженным ценам на рынки ЕС и США. Еврокомиссия объявила, что начнет проверку в отношении китайских электромобилей и солнечных панелей на предмет введения на них штрафных импортных пошлин.

Во время переговоров в Париже Си, Макрона и фон дер Ляйен, 6 мая 2024 года Фото: Gonzalo Fuentes/AP/picture alliance

Во время трехсторонней встречи в Париже Урсула фон дер Ляйен сказала Си Цзиньпину, что Европа "не откажется от принятия жестких решений, необходимых для защиты ее экономики и безопасности". В ответ на это Си заявил, что не существует такого понятия, как "проблема избыточных мощностей Китая", будь то с точки зрения сравнительных преимуществ или спроса на мировом рынке, сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".

"Мы видим, что в ЕС наблюдается более сильное сближение между странами-членами", а также активность "Еврокомиссии, которая весьма решительно настроена" выровнять условия торговли с Китаем, пояснила в интервью DW Жужа Анна Ференци, бывший политсоветник в Европарламенте, доцент Тайваньского национального университета Донг Хва.

Тем не менее китайские госСМИ оценили визит Си во Францию как успех. 18 заключенных "соглашений о сотрудничестве" между правительственными агентствами в области авиации, сельского хозяйства, обменов между людьми, "зеленого" развития, а также малого и среднего бизнеса в репортаже Тhe Global Times были названы "позитивным сигналом для европейских предпринимателей" и "стабилизатором торговых связей между Китаем и Европой", направленным против экономического "разобщения".

Си уклоняется от ответа по поводу Украины

Что касается Украины, то Пекин до сих пор не смог убедить Запад в том, что не поддерживает Россию в войне против Украины. Китай также избегает прямого ответа на призывы европейских и американских лидеров использовать свое влияние на Москву и постараться сыграть конструктивную роль в завершении конфликта. И это несмотря на то, что Си поддержал призыв Макрона к "олимпийскому перемирию" во всех глобальных конфликтах на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

США заявили, что Китай поставляет России станки, двигатели для беспилотников и технологии, используемые для производства крылатых ракет, а также помогает поддерживать российскую экономику, поставляя промышленные и потребительские товары. Си резко ответил на эти обвинения в своем публичном выступлении в Париже, подчеркнув, что украинский кризис "используется для того, чтобы переложить ответственность на третью страну, опорочить ее репутацию и разжечь новую холодную войну". И добавил, что Китай "не является участником" этого конфликта.

Жан-Филипп Бежа, эксперт по Китаю, старший научный сотрудник Центра международных исследований Университета Sciences Po в Париже, сообщил DW, что во время переговоров Си дали понять, что война России в Украине "является вопросом жизни и смерти для Европы". "Это крайне негативный фактор в китайско-европейских отношениях", - уточнил эксперт.

В преддверии визита Си китайские госСМИ высоко оценивали тот факт, что Макрон продолжает выступать за "стратегическую автономию" Европы, которая предусматривает большую самостоятельность Евросоюза в стратегических и оборонных вопросах. Похоже, Китай интерпретировал это как отказ от НАТО и коллективной стратегии под руководством США.

После визита в Пекин в апреле 2023 года Макрон подвергся критике за высказывания, предостерегающие Европу от втягивания в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня. Как выразился тогда французский президент, быть союзником США не означает являться "вассалом" Вашингтона. Франсуа Годман, эксперт по Китаю из французского Института Монтеня (Institut Montaigne), анализируя визит Си, написал, что Макрон во время переговоров в Париже пытался "минимизировать эти аспекты", стремясь продемонстрировать европейское единство.

Сербия и Венгрия - главные цели китайских инвестиций

Государственные визиты китайского лидера в Сербию и Венгрию, которые являются крупными получателями инвестиций из КНР и поддерживают тесные связи с Россией, прошли в более оптимистичном ключе. Хотя Сербия не входит в ЕС, поездка Си Цзиньпина в Белград продвигала образ китайского лидера "как ключевой фигуры не только в ЕС, но и в соседних странах", говорит Жужа Анна Ференци.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александар Вучич, 8 мая 2024 года Фото: Darko Bandic/AP/picture alliance

Сербия - один из основных европейских клиентов китайских кредиторов в рамках инициативы "Пояс и путь", а также инфраструктурных проектов, включая высокоскоростную железнодорожную дорогу в Венгрию. Китайские компании также участвуют в строительстве в Сербии канализационных и водоочистных сооружений и управляют крупным сталелитейным заводом.

Отдавая должное глубоким двусторонним экономическим связям, наблюдатели указывают, что визит Си был также возможностью уколоть НАТО, поскольку председатель КНР прибыл в Сербию ровно через 25 лет после того, как натовские бомбардировщики во время войны в Косово нанесли удар по китайскому посольству в Белграде. "Мы не должны забывать, что 25 лет назад НАТО наглым образом разбомбило китайское посольство в Югославии", - написал Си в статье, опубликованной в одном из сербских изданий.

Китай выпускает электромобили в Венгрии

Последней остановкой Си Цзиньпина была Венгрия, которая не скрывает, что продолжает поддерживать Россию внутри Евросоюза. Будапешт, считают аналитики, также играет в ЕС роль сторонника Пекина, при этом правительство премьер-министра Виктора Орбана уже налагало вето на многочисленные предложения Брюсселя, осуждающие действия Китая. А пока Евросоюз решает, как бороться с дешевыми китайскими электромобилями, наводнившими его рынок, Венгрия позиционирует себя как производственный центр для EV-компаний из КНР.

В декабре китайский производитель электромобилей BYD, по итогам прошлого года ставший крупнейшим в мире, объявил о строительстве своего завода в венгерском городе Сегед недалеко от границы с Сербией. Китай стал для Венгрии источником номер один прямых иностранных инвестиций.

1 июля к Венгрии по ротации на полгода перейдет пост председателя Европейском совета. После встречи с Орбаном Си заявил на совместной пресс-конференции, что "Китай поддерживает Венгрию в том, чтобы она играла более значимую роль в Евросоюзе и способствовала большему прогрессу в отношениях между КНР и ЕС".

Подрыв единства в ЕС?

Жужа Анна Ференци из университета Донг Хва считает, что общая стратегия Китая заключается в том, чтобы "подорвать единство Евросоюза", одновременно усиливая влияние в его отдельных странах-членах. По ее словам, стратегия Пекина состоит в том, чтобы обойти Брюссель и предоставить государствам, входящим в ЕС, особый доступ к своему рынку, пытаясь "заставить эти государства почувствовать себя особенными, имеющими привилегированные отношения с Китаем".

"После визита Си Цзиньпина будущее отношений между ЕС и КНР выглядит не лучшим образом. Между двумя партнерами существует дефицит доверия", - констатирует Ференци. Она ожидает, что Евросоюз продолжит оказывать давление на Китай, а тот будет сопротивляться, постоянно взаимодействуя со странами-членами ЕС на двусторонней основе, чтобы замедлить их "аппетит к политике дерискинга".