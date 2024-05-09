Китай и Венгрия договорились о "стратегическом партнерстве"

По данным венгерского гостелевидения, Си Цзиньпин и Виктор Орбан подписали "множество межправительственных соглашений" и высказались за дальнейшее расширение отношений. Но конкретных подробностей предоставлено не было.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Встреча политиков состоялась в четверг, 9 мая, во время последней остановки китайского лидера в рамках поездки по Европе. Политики договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между двумя странами, говорится в совместном заявлении, переданном по венгерскому государственному телевидению.

Также отмечается, что в рамках визита китайской делегации в Венгрию было подписано "множество межправительственных соглашений". Как отмечает агентство dpa, венгерское государственное телевидение, которое было единственной венгерской телекомпанией, уполномоченной присутствовать на церемонии, никаких конкретных подробностей не сообщило.

"Всеобъемлющее стратегическое партнерство"

Венгерский премьер отметил, что две страны всегда были друзьями и что сегодня китайские компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в Венгрии. Цзиньпин высказался за дальнейшее расширение отношений. "Мы оба считаем, что традиционная дружба между нашими странами зиждется на прочном фундаменте", - сказал он.

Контуры согласованного "всеобъемлющего стратегического партнерства" также остались довольно туманными, пишет dpa. Орбан лишь упомянул, что две страны хотят в будущем сотрудничать и в атомной промышленности, но "до сих пор этого не было. Агентство уточняет, что Китай сегодня строит 350-километровую железнодорожную ветку между Будапештом и Белградом, которая финансируется за счет китайских кредитов, а в самой Венгрии строит крупные заводы по производству электромобилей и аккумуляторов.

Си посетил Францию и Сербию

В рамках своего первого визита в Европу за пять лет глава КНР уже успел посетить Париж и Белград. В Елисейском дворце он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В преддверии этого визита Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной на сайте правительства Китая, подчеркнул свою готовность работать над достижением мира в Украине.

В столице Сербии Си Цзиньпин встретился с президентом Александром Вучичем. В ходе визита, который проходил на фоне 25-й годовщины бомбардировки авиацией НАТО посольства Китая в Белграде, руководитель КНР поддержал правительством Cербии в его мерах по защите территориальной целостности страны.