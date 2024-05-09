  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Китайский экспорт в Россию сокращается на фоне санкций США

Алексей Волошинов
9 мая 2024 г.

За апрель экспорт из КНР в РФ сократился на 10,8 процента. В марте падение составило 13 процентов.

https://p.dw.com/p/4ffMf
Флаги России и КНР
Экспорт из Китая в Россию продолжает падать в 2024 годуФото: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance

Китайский экспорт в Россию вновь сократился на фоне санкций США. По данным таможенного управления КНР, за апрель 2024 объем поставок в РФ сократился на 10,8% по сравнению с прошлым месяцем того же года. В марте падение, в свою очередь, составило 13%, пишет агентство Reuters в четверг, 9 мая.

В то же время, импорт из России в Китай в апреле, напротив, вырос на 23%, следует из таможенных данных.

Компании из КНР ищут пути обхода санкций США против РФ

Ранее Reuters писал, что многие китайские банки опасаются сотрудничать с местными компаниями, экспортирующими товары в РФ в связи с санкциями со стороны США. Из-за этого последние вынуждены искать пути их обхода. Эту информацию агентству подтвердили семь источников из банковских кругов и кругов, связанных с торговлей.

"Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования операций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются к небольшим банкам на границе и к подпольным каналам финансирования, таким как денежные брокеры, и даже к запрещенной криптовалюте", - цитирует Reuters своих собеседников.

Под санкции США попали несколько компаний из КНР. Китай назвал санкции "незаконными"

1 мая 2024 года США ввели новые санкции против РФ за войну в Украине. Под них в числе прочих попали 20 компаний, зарегистрированных в Китае и административном округе Гонконг. "Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя включение китайских компаний в новый санкционный список.

По словам Лю Пэнъюя, правительство КНР контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, а торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Минфин США при этом считает, что китайские компании экспортировали в РФ товары, пригодные для создания беспилотников.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ, кроме одного. Так Хельсинки ответил на наплыв нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Россию. О похолодании на границе - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах-2023

Мировая политика в карикатурах-2023

В этой галерее - реакции DW посредством карикатур на последние события в мире.
Политика7 февраля 2023 г.15 фото
external

Александра Прокопенко: российская экономика - марафонец на стероидах

Александра Прокопенко: российская экономика - марафонец на стероидах

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко в беседе с DW о том, что означают атаки на НПЗ для России, о меняющихся условиях партнерства с Китаем, а также о том, что может случиться с российкой экономикой уже в средненсрочной перспективе
Политика21 апреля 2024 г.15:29 мин.
Карикатура: карикатурный президент США Джо Байден с плакатом "Санкции" в руках стоит перед дверью с надписью "Стой!" в огромной стене, над которой развевается российский флаг. Два огромных китайца, одетых в красное с желтыми звездами, как на флаге КНР, перелезают через стену в направлении России.

Санкции США в отношении России - не преграда для китайцев?

Санкции США в отношении России - не преграда для китайцев?

Чтобы обойти санкции США в отношении России, компании из Китая, как сообщают СМИ, прибегают к разным трюкам: от помощи банков на границе с РФ до нелегальных каналов финансирования. Как у них получается - в карикатуре DW.
Политика29 апреля 2024 г.
Показать еще