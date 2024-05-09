Китайский экспорт в Россию сокращается на фоне санкций США

За апрель экспорт из КНР в РФ сократился на 10,8 процента. В марте падение составило 13 процентов.

Китайский экспорт в Россию вновь сократился на фоне санкций США. По данным таможенного управления КНР, за апрель 2024 объем поставок в РФ сократился на 10,8% по сравнению с прошлым месяцем того же года. В марте падение, в свою очередь, составило 13%, пишет агентство Reuters в четверг, 9 мая.

В то же время, импорт из России в Китай в апреле, напротив, вырос на 23%, следует из таможенных данных.

Компании из КНР ищут пути обхода санкций США против РФ

Ранее Reuters писал, что многие китайские банки опасаются сотрудничать с местными компаниями, экспортирующими товары в РФ в связи с санкциями со стороны США. Из-за этого последние вынуждены искать пути их обхода. Эту информацию агентству подтвердили семь источников из банковских кругов и кругов, связанных с торговлей.

"Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования операций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются к небольшим банкам на границе и к подпольным каналам финансирования, таким как денежные брокеры, и даже к запрещенной криптовалюте", - цитирует Reuters своих собеседников.

Под санкции США попали несколько компаний из КНР. Китай назвал санкции "незаконными"

1 мая 2024 года США ввели новые санкции против РФ за войну в Украине. Под них в числе прочих попали 20 компаний, зарегистрированных в Китае и административном округе Гонконг. "Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя включение китайских компаний в новый санкционный список.

По словам Лю Пэнъюя, правительство КНР контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, а торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Минфин США при этом считает, что китайские компании экспортировали в РФ товары, пригодные для создания беспилотников.