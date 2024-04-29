Компании из КНР ищут пути обхода санкций США в отношении РФ

Из-за санкций, введенных США в отношении российского государства и ряда российских компаний в связи с войной в Украине, многие китайские банки опасаются сотрудничать с фирмами из КНР, экспортирующими товары в РФ, даже если это товары не военного назначения. Об этом пишет агентство Reuters в понедельник, 29 апреля.

Как подтвердили в беседе с агентством семь источников из банковских кругов и кругов, связанных с торговлей, эта ситуация представляет собой все более серьезную проблему для малых предприятий из Китая, занимающихся экспортом.

"Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования операций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются к небольшим банкам на границе и к подпольным каналам финансирования, таким как денежные брокеры, и даже к запрещенной криптовалюте", - цитирует Reuters своих собеседников.

На проверку платежей из России на предмет того, не нарушают ли они санкции США, у китайских банков уходят месяцы, пожаловался агентству владелец одного из предприятий, попросивший представить его только по фамилии - Ван. Некоторые фирмы из КНР в таких условиях полностью покинули российский рынок, следует из публикации.

Криптовалюта как единственное средство для платежей

Представитель одного из российских банков с офисом в Москве подтвердил на условиях анонимности, что осуществление платежей в криптовалюте, вероятно, является последней возможностью для совершения закупок в Китае, хотя этот способ оплаты запрещен в КНР с 2021 года из-за его непрозрачности.

В пресс-службе МИД Китая заявили, что министру иностранных дел ничего не известно о практике использования "подпольных" средств платежей или проблемах с и их осуществлением через крупные китайские банки. Пресс-секретарь министерства переадресовал вопросы на эту тему "в соответствующие ведомства".

Народный банк Китая и регулятор финансового сектора - Национальное управление финансового регулирования (National Administration of Financial Regulation, NAFR) - на запрос журналистов не ответили.

Пекин о торговом сотрудничестве с РФ

26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И. При этом глава Госдепа выразил "серьезную озабоченность" в связи с тем, что Китай "поддерживает Россию в ее агрессивной войне против Украины.

Между тем в МИД КНР заявляют, что "Китай не приемлет никаких незаконных, односторонних санкций". "Нормальное торговое сотрудничество между Китаем и Россией не может быть нарушено какой-либо третьей стороной", - цитирует Reuters представителя МИД.