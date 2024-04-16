ВВП Китая "неожиданно вырос" более чем на 5 процентов

По заявлению госуправления статистики КНР, экономика страны "взяла хороший старт", превысив ожидания роста в 4,6 процента за квартал. Это в корне расходится с прогнозами рейтингового агентства Fitch и ряда экспертов.

В первом квартале 2024 года экономика Китая выросла гораздо сильнее, чем ожидалось. Валовый внутренний продукт (ВВП) страны внезапно увеличился на 5,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в Пекине во вторник, 16 апреля. В годовом выражении это составляет до 29,63 трлн юаней (3,9 трлн евро). Опрошенные информационным агентством Reuters экономисты ожидали роста не более чем на 4,6 процента.

"Китайская экономика сохраняет тенденцию к росту и взяла хороший старт", - заявил представитель ГСУ КНР Шэн Лайюнь, добавив, что меры правительства по стимулированию роста ВВП "дают эффект". Отмечается, что власти Китая нацелены экономический рост в 5 процентов в 2024 году. По итогам прошлого года ВВП увеличился на 5,2 процента. Если не принимать во внимание годы коронавируса, это самый низкий показатель с момента начала ведения статистики более 30 лет назад.

Китайское правительство уже несколько месяцев пытается стимулировать экономический рост с помощью целенаправленных мер. Многие эксперты считают это недостаточным и выступают за масштабный пакет экономических стимулов. Однако относительно хорошие показатели роста в первом квартале, скорее всего, поддержат руководство КНР в его нынешнем подходе, отмечают в Reuters.

Западные эксперты сомневаются в верности цифр

Эти цифры существенно расходятся с прогнозом развития кредитоспособности Китая, представленным рейтинговым агентством Fitch на прошлой неделе. Его эксперты указывали на "растущие риски для государственных финансов Китая" в связи с неопределенностью экономических перспектив, отмечают в Reuters. Кроме того, в отчете также были опубликованы "слабые данные из экспортного сектора", который в марте показал худшие результаты, чем ожидалось ранее.

Глядя на другие показатели, пишет Reuters, некоторые наблюдатели также сомневаются в верности актуальных цифр ГСУ КНР. "Есть два показателя для полного набора цифр: неожиданный реальный рост ВВП Китая неустойчив или неожиданный реальный рост ВВП Китая фальшив", - говорит Дерек Скайсорс из Американского института предпринимательства.

Слабый спрос внутри страны и за рубежом, а также кризис в китайском строительном секторе создают проблемы для второй по величине экономики мира, утверждают финансисты, приводя данные по розничной торговле и промышленному сектору. Розничные продажи в марте, пишут они, в Китае выросли всего на 3,1 процента в годовом исчислении по сравнению с 5,5 процента в первые два месяца года, а промышленное производство выросло на 4,5 процента по сравнению с семью процентами в январе и феврале.

Китай и РФ укрепляют связи в противовес Западу

Китай считается близким союзником России, подчеркивает агентство dpa. Постоянно звучат обвинения в том, что китайские компании поставляют в Россию так называемые товары двойного назначения - которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на мировой арене, заявил 9 апреля министр иностранных дел КНР Ван И в Пекине по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - приводят слова Ван И российские информагентства.