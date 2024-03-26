США ввели санкции за криптопомощь России в обходе санкций

Минфин США внес в санкционный список 11 компаний и два физлица, связанные с торговлей с РФ криптовалютой, с помощью которой Москва обходит наложенные на нее международные санкции.

Министерство финансов США расширило санкционный список 11 компаниями и двумя лицами, связанными с торговлей криптовалютами. Он опубликован на официальном сайте Минфина в понедельник, 25 марта. "Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции Соединенных Штатов и продолжить финансировать войну против Украины", - приводит пресс-служба министерства слова Брайана Нельсона, замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой США.

Нельсон заверяет, что американский Минфин и в дальнейшем будет продолжать "разоблачать и разрушать компании, которые стремятся помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям воссоединиться с глобальной финансовой системой". Ранее журналистские расследования указывали, что с помощью криптовалют Россия обходит наложенные на нее международные санкции.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил также, что принятые меры "подтверждают приверженность G7 ограничению использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины" и отражают постоянные усилия Вашингтона по пресечению деятельности компаний, обслуживающих "основную финансовую инфраструктуру России".

Кто в новом санкционном списке

В санкционный список попали российский сервис B-crypto, занимающийся оплатами посредством криптовалют услуг зарубежных поставщиков российскими рублями, блокчейн-платформы "Мастерчейн", Atomyze и Web3 Tech, криптовалютные обменники Netexchange, Bitfingroup и Bitpapa, биржа Awex, компании "Лайтхаус", "Токентраст" и ТОЭП. Среди частных лиц в списке значатся создатель Web3 Tech Игорь Кайгородов и создатель Netexchange и Bitfingroup Тимур Буканов.

Из компаний, не связанных с криптовалютами, санкции введены в отношении группы компаний "Эшелон" и принадлежащей ей "Лаборатории кибербезопасности". Они работают на рынке информационной безопасности, разрабатывая ПО для защиты от хакерских атак и их проведения. Кроме того, эта компания обучает хакеров в специальных учебных центрах, отмечает "Радио Свобода".

Atomyze - платформа для создания и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), указывает агентство "Интерфакс", в числе инвесторов которой - компания "Интеррос" зампреда правительства РФ Владимира Потанина. На основе платформы Web3 Tech работают российская национальная система дистанционного электронного голосования, блокчейн-платформа Федеральной налоговой службы и финтех-сервисы подсанкционного "Альфа-банка".

Президент РФ Владимир Путин 11 марта подписал закон, который позволяет использовать ЦФА в международных расчетах.

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