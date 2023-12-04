Курс биткоина достиг максимума за год

В понедельник, 4 декабря, курс биткоина (BTC) преодолел отметку в 41 тыс. долларов и установил новый годовой максимум, сообщает агентство Bloomberg.

Биткоин достиг отметки в 40 тыс. долларов впервые с мая 2022 года, и в ходе за него давали 41,7 тыс. долларов. За сутки биткоин подорожал на 11 процентов. Вторая по объему криптовалюта Ethereum (ETH) также обновила свой годовой максимум, подорожав почти на 10 процентов - до 2261 долларов. ETH превысила 2200 долларов также впервые с весны 2022 года.

На курс биткоина влияет политика ФРС США

Инвесторы исходят из того, что Федеральная резервная система США закончила повышать базовую ставку и в следующем году перейдет к ее снижению, объясняет рост криптовалют Bloomberg.

В середине октября биткоин начал быстрый рост из-за новостей о возможном одобрении спотового биржевого фонда (ETF) на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным Bloomberg, это может произойти к январю следующего года. За месяц курс криптовалюты вырос почти на 10 тысяч долларов.

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