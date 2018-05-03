В США арестовали гражданина РФ по обвинению в краже биткоинов на миллиарды долларов

Министерство юстиции США сообщило об аресте проживающей в Нью-Йорке супружеской пары по федеральному обвинению в заговоре с целью отмывания миллиардов долларов в биткоинах, украденных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Утром во вторник, 8 февраля, в Манхэттене были арестованы в 34-летний гражданин РФ и США Илья Лихтенштейн и его 31-летняя супруга Хизер Морган, говорится в распространенном в тот же день заявлении американского ведомства.

Согласно этим данным, им вменяется в вину использование "различных изощренных методов отмывания украденной криптовалюты" и сокрытии данных сделок. "Посыл преступникам ясен: криптовалюта не является безопасной гаванью. Мы можем и будем следить за деньгами вне зависимости от их вида", - заявила заместитель генерального прокурора Лайза Монако в видеообращении, опубликованном Минюстом.

Возможность освобождения под залог

При этом мировой судья предоставил обвиняемым возможность освобождения под залог. Лихтенштейна могут отпустить под домашний арест после внесения 5 миллионов долларов, Морган - 3 миллионов.

Между тем прокуратура призывала отказать в переводе фигурантов под домашний арест, указывая на риск их бегства, поскольку они потенциально все еще имеют доступ к огромным финансовым средствам. Кроме того, при обыске дома у Лихтенштейна и Морган следователи нашли папку под названием "Идеи для паспорта", которая содержала информацию о возможностях получить поддельные документы, сообщили представители обвинения.

Изъята рекордная сумма денег - 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте

Одновременно министерство юстиции в Вашингтоне сообщило об изъятии криптовалюты на сумму, эквивалентную более 3,6 миллиарда долларов, что стало крупнейшей в истории конфискацией финансовых средств.

При этом, по данным прокуратуры, в результате совершенной около 16 лет назад кибератаки на биржу Bitfinex было украдено около 71 миллиона долларов в биткоинах (119 754 биткоина). В настоящее время данная сумма превышает 4,5 миллиарда долларов, указывается в документе. Согласно обвинению, супружеская пара инициировала в ходе взлома биржи более 2 тысяч незаконных операций с биткоинами и перевели украденную цифровую валюту на принадлежащий Лихтенштейну цифровой кошелек.

Обвиняемые использовали "классические методы отмывания денег"

Следствие отследило движение украденных средств на более десяти счетах, контролируемых Лихтенштейном, Морган и принадлежащими им фирмами. Предполагаемые преступники использовали "классические методы отмывания денег, чтобы сокрыть свои действия и движение денег, такие как открытие счетов на фиктивные фамилии и использование компьютерных программ для автоматизации транзакций", сообщило ведомство. В числе прочего Лихтенштейн и Морган пользовались незаконной торговой площадкой AlphaBay в даркнете, заявили прокуроры.

Кроме того, миллионы долларов были обналичены через биткойн-банкоматы и были "использованы для покупки золота и невзаимозаменяемых токенов, а также более приземленных предметов вроде подарочных карт супермаркетов Walmart", сообщается далее.

За последние пять лет из виртуального кошелька Лихтенштейна были переведены около 25 тысяч украденных биткоинов. Оставшиеся более 94 тысяч биткоинов продолжали храниться в нем и были изъяты прокуратурой.

Смотрите также:

Что такое биткоин, и как он функционирует Биткоин - ведущая криптовалюта Биткойн - это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим биткойн радикально отличается от любой платежной единицы в мире.

Что такое биткоин, и как он функционирует Мистический "отец-основатель" биткоина Впервые о биткоине заговорили после того, как в октябре 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков) под именем Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы. В январе 2009 года были сгенерированы первые в мире 50 биткоинов.

Что такое биткоин, и как он функционирует Как получить биткоины? Получить биткоины можно несколькими путями. Самый простой - купить криптовалюту на одной из интернет-платформ за обычные деньги, например, евро. Можно принять биткоины в оплату своих услуг или товаров. Наконец, можно научиться процедуре майнинга и получать за это биткоины.

Что такое биткоин, и как он функционирует Кошелек нужен и для биткоина Криптовалюты хранятся в электронных кошельках (Wallet). Точнее говоря, там хранятся электронные ключи, которые являются доказательством правомочности принадлежности биткоинов их владельцу. Кошельки могут располагаться на компьютерах, смартфонах, на USB-стиках, в облачных хранилищах и так далее. Главное - надежность хранения, так как с утратой ключей происходит и утрата биткоинов.

Что такое биткоин, и как он функционирует Вначале стулья, потом деньги (биткоины) Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар - например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый - с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.

Что такое биткоин, и как он функционирует При чем тут блокчейн Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.

Что такое биткоин, и как он функционирует Что делают майнеры Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.

Что такое биткоин, и как он функционирует Майнинг: соревнование на скорость Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.

Что такое биткоин, и как он функционирует Блокчейн: анонимная цепь блоков В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.

Что такое биткоин, и как он функционирует Где живут майнеры Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.

Что такое биткоин, и как он функционирует Огромное потребление электроэнергии на майнинг Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте. Автор: Гудрун Хаупт

