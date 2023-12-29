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Биржа Binance уведомила россиян о закрытии их аккаунтов

Анатолий Арни
29 декабря 2023 г.

Аккаунты пользователей из РФ на криптобирже Binance начнут закрывать с 29 декабря. Их предлагают перенести на платформу CommEX.

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Логотип Binance в приложении криптобиржи на смартфоне
Логотип Binance в приложении криптобиржи на смартфонеФото: Silas Stein/dpa/picture alliance

Криптобиржа Binance разослала пользователям из РФ последнее напоминание о необходимости вывести средства с ее платформы и перенести свои аккаунты в связи с постепенным прекращением их обслуживания. Об этом сообщило в четверг, 28 декабря, агентство РБК.

Согласно предупреждению биржи, с 29 декабря 2023 года все открытые позиции пользователей, "чье местоположение временно определено или постоянно определяется на территории РФ", будут постепенно закрываться. Россиян просят прекратить участие в сделках на платформе и вывести средства.

Binance предлагает россиянам перейти к владельцу ее российского бизнеса

В письме криптобиржи пользователям РФ предлагается перенести их аккаунты и средства на криптобиржу CommEX либо другие платформы. Согласно заявлению на сайте CommEX, эта компания в прошлом выкупила российский бизнес Binance, в ней также работают "бывшие ветераны" криптобиржи.

При этом информация о CommEX в открытых источниках стала появляться с конца сентября 2023 года, когда Binance сообщила о продаже этой бирже своего российского бизнеса. Первые сообщения на сайте компании датированы этим же периодом. Сам сайт, согласно проверке с помощью сервиса Wayback Machine, начал активно использоваться с начала осени 2023 года, и до этого предположительно принадлежал другому собственнику. Страничка криптобиржи CommEX в соцсети X была создана в сентябре 2023 года.

Сама компания CommEX зарегистрирована на Сейшельских островах. "Офшорная структура новой площадки, скорее всего, является аффилированной с Binance", цитировало ранее РБК опрошенных экспертов.

Binance сталкивается с проблемами из-за санкций против РФ

Создание офшорной компании и продажа ей бизнеса "на бумаге" - частый способ обмана финансовых регуляторов, который стал еще более распространен после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

К схожим мерам прибегали и некоторые компании из Европейского Союза, поставлявшие до войны в Россию электронику и комплектующие, а затем, по данным СМИ, создавшие "компании-хабы" в Турции и других странах. В Германии идет расследование по ряду таких случаев.

Криптобиржа Binance в свою очередь в прошлом привлекла внимание министерства юстиции США из-за подозрения, что она содействует россиянам в обходе санкций. При этом в прошлом она вводила ограничения для граждан РФ, ссылаясь на необходимость исполнять санкции против Москвы.

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