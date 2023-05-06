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Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаСША

США заподозрили биржу Binance в нарушении санкций против РФ

Александра Иванова
12 мин. назад

Отдел национальной безопасности Минфина США проверяет причастность крупнейшей в мире криптобиржи Binance к обходу санкций россиянами, пишет Bloomberg.

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Министерство юстиции США подозревает крупнейшую в мире криптобиржу Binance в нарушении санкций, введенных против России за вторжение в Украину. Об этом  сообщило в пятницу, 5 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Расследование ведет отдел национальной безопасности Минюста США, он проверяет, помогают ли биржа либо ее сотрудники россиянам, находящимся под западными санкциями, обходить их. Параллельно расследованием занимается и отдел уголовных преступлений министерства.

При этом ни против Binance, ни против ее сотрудников официальные обвинения не выдвинуты. По сведениям Bloomberg, сейчас Binance ведет переговоры с министерством финансов США по поводу поступивших ранее в ее адрес жалоб на то, что криптобиржа используется для обхода санкций, действующих против Ирана.

Заявление Binance в связи с подозрениями Минфина США

Между тем представители Binance Holdings Ltd. заверяют, что их компания в полной мере соблюдает все американские и международные финансовые санкции. "В 2021 году Binance приступила к реализации инициативы по полному пересмотру структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового класса для коренного изменения принципов работы Binance в глобальном масштабе", - говорится в заявлении предприятия, которое цитирует Bloomberg.

Протоколы компании могут составить конкуренцию протоколам традиционной банковской системы, при этом каждый клиент обязан пройти контроль, который включает в себя проверку страны проживания и идентификацию личности, подчеркивают в Binance. "Наша политика предусматривает нетерпимое отношение к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег", - утверждают в компании.

Министерство юстиции США пока не комментировало информацию Bloomberg.

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