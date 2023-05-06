США заподозрили биржу Binance в нарушении санкций против РФ

Расследование ведет отдел национальной безопасности Минюста США, он проверяет, помогают ли биржа либо ее сотрудники россиянам, находящимся под западными санкциями, обходить их. Параллельно расследованием занимается и отдел уголовных преступлений министерства.
При этом ни против Binance, ни против ее сотрудников официальные обвинения не выдвинуты. По сведениям Bloomberg, сейчас Binance ведет переговоры с министерством финансов США по поводу поступивших ранее в ее адрес жалоб на то, что криптобиржа используется для обхода санкций, действующих против Ирана.
Заявление Binance в связи с подозрениями Минфина США
Между тем представители Binance Holdings Ltd. заверяют, что их компания в полной мере соблюдает все американские и международные финансовые санкции. "В 2021 году Binance приступила к реализации инициативы по полному пересмотру структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового класса для коренного изменения принципов работы Binance в глобальном масштабе", - говорится в заявлении предприятия, которое цитирует Bloomberg.
Протоколы компании могут составить конкуренцию протоколам традиционной банковской системы, при этом каждый клиент обязан пройти контроль, который включает в себя проверку страны проживания и идентификацию личности, подчеркивают в Binance. "Наша политика предусматривает нетерпимое отношение к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег", - утверждают в компании.
Министерство юстиции США пока не комментировало информацию Bloomberg.
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