В фирмах в ФРГ прошли обыски из-за возможного обхода санкций

В трех немецких фирмах прошли обыски после того, как СМИ указали, что они поставляют в РФ через Турцию электронику в обход санкций.

Прокуратура и таможенное ведомство ФРГ провели обыски в трех фирмах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия; их подозревают в нарушении санкций ЕС, сообщило агентство Reuters в четверг, 9 февраля. Обыски также проведены в домах, принадлежащих владельцам фирм, в ходе них изъяты документы и электронные носители информации.

Согласно данным прокуратуры, речь идет о сделках на 15,5 млн долларов. Детали обоснования для обысков ведомство не привело, однако СМИ указывают, что привлекшие внимание правоохранителей компании подозревают в поставках электронных компонентов в Россию через Турцию в обход санкций, введенных в отношении Кремля из-за ведения войны против Украины.

Немецкие фирмы поставляют продукцию в РФ через посредника

В сюжете на телеканале ARD приводится название одной из фирм, в которых проводились обыски - это Smart Impex GmbH, расположенная в Керпене под Кельном. Эта компания упоминалась в декабрьском расследовании Reuters и британского института RUSI - расследователи утверждали, что Россия продолжает импортировать необходимые для вооружений западные чипы в обход санкций через Турцию, а также Гонконг и Эстонию.

Согласно описанной СМИ схеме, в этих странах после начала вторжения РФ в Украину были созданы фирмы, которые стали контрагентами для западных поставщиков, ранее сотрудничавших напрямую с организациями из России. В пример приводится находящаяся в юрисдикции Турции компания Azu International, основателем которой оказался бизнесмен Гоктюрк Агваз, который также управляет и керпенской компанией Smart Impex. Ранее последняя поставляла электронные компоненты российскому ООО "Фаст Импекс".

Сам Агваз в комментарии агентству заявлял, что его компании не нарушают санкции западных стран, но отказался указать, куда направляется поставленная турецкой фирме продукция, сославшись на "коммерческую тайну". При этом, по данным российской таможни, на которые ссылается Reuters, Azu International поставляла электронику именно ООО "Фаст Импекс".

Россия могла получать электронику контрабандой через Эстонию

В декабре федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электронных компонентов для российской оборонной промышленности и боеприпасов в обход санкций.

Согласно данным следствия, россиянин Вадим Конощенок, которого американская сторона считает офицером ФСБ, дважды был остановлен на эстонско-российской границе с электронными компонентами и патронами американского производства. После ареста мужчины эстонские власти провели обыск на складе, принадлежащем его сыну, и изъяли 170 кг боеприпасов.

По данным Минюста США, обвиняемые вели свою деятельность в интересах московских компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал". Эти фирмы, как считает Вашингтон, "под руководством российских спецслужб закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора". США пресекали схожие попытки со стороны РФ еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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